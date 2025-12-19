18 декабря NASA и Космические силы США запустили в космос четыре спутника нового типа. Эти так называемые дисксаты предназначены для миссий на очень низкой околоземной орбите.
Благодаря большей площади поверхности аппараты нового типа также могут улавливать больше солнечного света и преобразовывать его в электричество. Кроме того, дисксаты спроектированы таким образом, чтобы иметь больше места для приборов, чем кубсаты аналогичной массы.
Компания RocketLab, производитель ракет, вывела спутники на высоту 550 километров. Там будут проведены испытания маневренности спутников и плазменной двигательной установки.
Благодаря своей форме, дисксаты обладают низким сопротивлением воздуха и, следовательно, могут оставаться на очень низкой околоземной орбите в течение более длительных периодов времени. Это решение позволяет, например, осуществлять точное наблюдение Земли с высоким разрешением или связь с меньшей задержкой сигнала.