Спутники нового типа похожи на летающие тарелки — они спроектированы таким образом, чтобы дольше оставаться на очень низкой околоземной орбите благодаря своей форме.

18 декабря NASA и Космические силы США запустили в космос четыре спутника нового типа. Эти так называемые дисксаты предназначены для миссий на очень низкой околоземной орбите.



Четыре небольших круглых спутника с солнечными батареями. Фото: NASA

Дискообразные спутники призваны стать альтернативой используемым в настоящее время кубическим мини-спутникам (кубсатам). Они напоминают летающие тарелки, имеют диаметр около одного метра и толщину всего 2,5 сантиметра. Их форма позволяет запускать в космос больше спутников с помощью одной ракеты.

Благодаря большей площади поверхности аппараты нового типа также могут улавливать больше солнечного света и преобразовывать его в электричество. Кроме того, дисксаты спроектированы таким образом, чтобы иметь больше места для приборов, чем кубсаты аналогичной массы.

Компания RocketLab, производитель ракет, вывела спутники на высоту 550 километров. Там будут проведены испытания маневренности спутников и плазменной двигательной установки.

Фото: RocketLab

В случае успешного проведения испытаний, спутники могут быть выведены на очень низкую околоземную орбиту. На высоте примерно 300 километров спутники испытывают значительное атмосферное сопротивление, что приводит к их быстрой потере высоты и падению обратно на Землю. В зависимости от размера спутника и двигательной установки, продолжительность миссии ограничена днями или неделями.

Благодаря своей форме, дисксаты обладают низким сопротивлением воздуха и, следовательно, могут оставаться на очень низкой околоземной орбите в течение более длительных периодов времени. Это решение позволяет, например, осуществлять точное наблюдение Земли с высоким разрешением или связь с меньшей задержкой сигнала.