Ранее ни один летательный аппарат такого типа не мог успешно осуществить удар по цели в воздухе.

В ходе недавних испытаний сверхзвуковой малозаметный беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma (переводится, как Красное Яблоко) впервые истории сбил самолет в воздухе. Испытания состоялись на полигоне города Синоп. Прототип реактивного беспилотника самолетного типа успешно совершил свой первый полёт три года назад. По имеющимся данным, при максимальной взлётной массе около 5 тонн длина Kızılelma составляет 14,7 метра, размах крыла — 10 метров, а высота — 3,3 метра. Что касается характеристик, этот беспилотник сможет развивать максимальную скорость 590 узлов (0,9 Маха) на рабочей высоте 40 000 футов (примерно 12 000 метров). Дальность его полёта оценивается в 930 км. Кроме того, он оснащён радаром с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) турецкого производства, а также модулями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Именно благодаря радару ASELSAN MURAD AESA в ходе испытаний Kızılelma удалось отследить цель и атаковать ее ракетой «воздух-воздух». Сообщается, что беспилотник справился со своей задачей и мишень была нейтрализована.

Производитель, турецкая компания Baykar Defence, известная разработкой тактического беспилотника Bayraktar TB2, сообщил, что о этого «ни одна другая беспилотная платформа не могла успешно осуществить удар по объекту в воздухе». Kızılelma могут развернуть на авианосцах в качестве палубного истребителя.

Ранее генеральный директор Baykar Defence Халюк Байрактар пояснил, что этот аппарат будет оснащён «искусственным интеллектом», позволяющим ему «принимать определённые решения самостоятельно».