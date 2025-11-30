В США в этом году хорошо проявили себя 2670 выдающихся исследователей, у России пять представителей в этом списке, у таких стран, как Польша и Украина — ни одного.

Проект Clarivate представил список самых цитируемых учёных мира в 2025 году. В отчёте «Высокоцитируемые исследователи 2025» преобладают учёные из США, Китая и Великобритании, но есть и представители небольших стран: Люксембурга, Исландии, Эстонии, Литвы и Катара. Всего в рейтинг вошли 6868 человек, представляющих 1300 научных учреждений из 60 стран. Больше всего цитировались учёные из США (2670), Китая (1406) и Великобритании (570). Среди стран Европейского союза самые высокие рейтинги заняли Германия (363), Нидерланды (194), Швейцария (130) и Франция (121). 86,1% выдающихся ученых живут всего в 10 странах, а почти 75% — в пяти. Только на США и Китай приходится более половины перечисленных в списке исследователей.

Примечательно, что в этом году, впервые за несколько лет, доля цитирований в США увеличилась, в то время как доля Китая в общем числе цитирований снизилась. Наивысший рейтинг занял Калифорнийский университет, за которым следуют Китайская академия наук, Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Университет Цинхуа.

В разрезе областей науки наибольшую группу составляют исследователи, представляющие междисциплинарную категорию — 3569, или около 50%. Клиническая медицина, биология и биохимия, а также социальные науки также вошли в тройку лидеров.

Из России в список «Высокоцитируемых исследователей 2025» попали пять ученых: из университета ИТМО, Уральского федерального университета, Кемеровского государственного университета, Сколковского института науки и технологий и Тюменского государственного университета. Примечательно, что в последний рейтинг включены представители стран, значительно меньших по численности, чем Россия. Например, Французская Полинезия с населением 287 000 человек представлена в рейтинге. Также были отмечены Исландия (примерно 390 000 жителей) и Люксембург (660 000 жителей). Были отмечены представители таких стран, как Катар, Эстония, Кипр и Литва. А вот представители Польши и Украины (общее население оценивается в 84 миллиона человек) в этом году в списке не значатся.

Отчёт «Высокоцитируемые исследователи», разработанный Clarivate, выявляет ученых, оказавших наибольшее влияние на мировую науку. Он основан на анализе цитирований публикаций в базе данных Web of Science. Исследователи, чьи работы вызывают сомнения в надёжности, исключаются из рейтинга, например, те, кто публикует подозрительно большое количество статей, чрезмерно цитирует собственные работы или имеет необычные, сомнительные схемы цитирования. Статьи с очень большим количеством авторов и отозванные публикации также не учитываются. В этом году около 2400 кандидатов не прошли процедуру рецензирования.