Судя по опубликованному 25 ноября трейлеру, она действительно очень пугающая. Steam отказывается выпускать инди-хоррор уже два года.

Итальянская инди-студия Santa Ragione планирует выпустить свою новую игру Horses 2 декабря 2025 года. Выход хоррора запланирован на Epic Games Store, GOG, Itch.io и Humble Store. Но самая крупная платформа пока отказывается издавать игру. Оператор платформы Valve не объяснил причин.

Согласно сайту, посвящённому игре, Horses впервые получила отказ от Steam в июне 2023 года. На тот момент игра находилась на ранней стадии разработки; по данным студии, было завершено менее половины. Steam не назвал конкретную причину отказа; разработчики игры получили лишь общее объяснение. Студия неоднократно пыталась выяснить точную причину, но Valve не реагировала.

Компания лишь сообщила: каждый представленный продукт уникален, но данная игра будет отклонена Steam, если содержит неоднозначный контент, даже если он едва заметен и может быть определены как «серая зона».

Создатель игры утверждает, что политика Steam влияет на то, «какие игры разработчики могут создавать, тем самым способствуя превентивной цензуре». По словам Santa Ragione, небольшие платформы, на которых Horses выйдет в декабре, не высказали возражений, хотя студия представила им ту же версию, что и Valve.