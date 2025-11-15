У OnePlus 15 новый дизайн, он оснащен особенно ёмким аккумулятором и дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Цена — от 49 000 рублей в российских маркетплейсах.

Российские и европейские пользователи всё чаще обращают внимание на смартфоны китайских производителей. Накануне эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung. В этой подборке не представлена новинка от OnePlus, продажи которой, как сообщают специализированные ресурсы, стартовали 14 ноября в российских маркетплейсах.

OnePlus 15. Изображение: OnePlusВ своей новой флагманской модели китайский производитель OnePlus не стал выпускать 14-ю версию и, вслед за OnePlus 13, представил OnePlus 15. По сравнению с предшественником, смартфон отличается существенно измененным дизайном: он имеет более угловатую форму, а модуль камеры больше не круглый, а напоминает форму устройств Google Pixel. Также есть сходство с дизайном iPhone.

Дисплей OnePlus 15, изготовленный по технологии LTPO OLED (низкотемпературный поликристаллический оксид), плоский и имеет диагональ 6,78 дюйма. Его разрешение составляет 2772 × 1272 пикселей, что ниже, чем у предшественника (3168 × 1440 пикселей). OnePlus объясняет это снижение тем, что экран QHD+ в настоящее время не может работать на частоте 165 Гц. Экран окружен симметричной рамкой толщиной 1,15 мм. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, считающийся более быстрым и надежным, чем оптические сканеры, расположен под дисплеем.

Для защиты OnePlus использует стекло Gorilla Glass и обеспечивает максимальную пыле- и водонепроницаемость IP69 и IP69K, которая выдерживает даже струи воды под высоким давлением и высокие температуры.

В OnePlus 15 установлен новейший топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ флэш-памяти. Этот же процессор используется в серии Xiaomi 17 и, как ожидается, будет использоваться в линейке Samsung Galaxy S26.

Отличительной особенностью OnePlus 15 считается двухэлементный аккумулятор с кремний-углеродными анодами и ёмкостью 7300 мА·ч. Он значительно превосходит и без того внушительный аккумулятор предшественника на 6000 мА·ч и приближается к 7500 мА·ч у Oppo Find X9 Pro. Несмотря на большую батарею, смартфон на 8,1 мм тоньше предшественника (8,5/8,9 мм). Аккумулятор можно заряжать по кабелю мощностью до 120 Вт или по беспроводной сети мощностью 50 Вт.

После завершения сотрудничества с Hasselblad OnePlus убрала логотип Hasselblad с модуля камеры. Вместо этого компания использует процессор изображений Oppo, который OnePlus называет DetailMax. Операционная система — OxygenOS 16 на базе Android 16. По заявлению OnePlus, новое программное обеспечение разработано для повышения производительности системы и включает в себя оптимизированную анимацию, обновлённый пользовательский интерфейс и новые функции на базе искусственного интеллекта.

OnePlus обещает четыре крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности для новой модели. Это ставит компанию в один ряд с Google и Samsung, которые гарантируют до семи лет обновлений.

OnePlus 15 доступен в трёх цветах: чёрный (Infinite Black), бежевый (Sand Storm) и светло-фиолетовый (Ultraviolet). Сейчас смартфон можно заказать на одном из популярных российских маркетплейсов. Цены начинаются от 49 000 рублей за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти стоит 56 000 рублей. Заявленные цены OnePlus 15 в официальных магазинах примерно в два раза выше.