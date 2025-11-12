Великобритания также прекратила обмен разведданными с США о судах в Карибском море, и, таким образом, Вашингтон теряет важных союзников в регионе

Президент Колумбии Густаво Петро объявил 11 ноября, что приказал разведывательным службам своей страны прекратить обмен информацией с американскими ведомствами до тех пор, пока страна не прекратит нападения на суда в Карибском море. Тем временем, как сообщило CNN во вторник, 11 ноября, Великобритания прекратила обмен разведданными с США о судах в Карибском море, подозреваемых в контрабанде наркотиков. Лондон не желает участвовать в атаках США на эти суда и считает их незаконными, сообщают источники.

Источник: Колумбийская армияПрезидент Колумбии неоднократно критиковал удары, наносимые американскими войсками с начала сентября, в основном в Карибском море. По данным властей США, на сегодняшний день уничтожено в общей сложности 18 судов, использовавшихся для контрабанды наркотиков. Однако Вашингтон не представил доказательств их причастности к этим правонарушениям.

Как сообщается, большинство судов шли из Венесуэлы, но Петро предположил, что среди жертв были и граждане Колумбии. Администрация Дональда Трампа недавно ввела санкции против президента Колумбии, обвинив её в разрешении на производство наркотиков в стране и их контрабанде в США.

Как сообщает CNN, решение Лондона, очень близкого союзника Вашингтона, свидетельствует о серьёзном разладе в отношениях между партнёрами, обменивающимися разведывательной информацией. Оно также символизирует растущий скептицизм относительно законности военной кампании США против наркокартелей.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в прошлом месяце оценил эти атаки как нарушение международного права и как «убийства, выходящие за рамки правосудия».