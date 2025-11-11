Бывший разработчик Windows Дэйв Пламмер, который, помимо прочего, создал диспетчер задач, попытался объяснить в видео на YouTube, почему Windows 11 вызывает отторжение.

С официальным прекращением поддержки Windows 10 в середине октября 2025 года текущая версия операционной системы Microsoft наконец-то обрела популярность. В настоящее время Windows 11 установлена примерно на 55% всех компьютеров с Windows по всему миру.

Однако данные Statcounter также показывают, что почти 42% всех пользователей Windows всё ещё используют Windows 10. А у 2,5% установлена Windows 7 — операционная система, выпущенная 16 лет назад и не обновлявшаяся в течение пяти лет.

Дэйв Пламмер попытался разобраться, почему пользователи не так охотно переходят на Windows 11. Бывший разработчик Windows в том числе создавал MS-DOS 6.2 и Windows NT во время десятилетней работы в Microsoft. Пламмер также считается изобретателем диспетчера задач.



Как сообщает Windows Latest, его мнение очень важно для компании. Как Пламмер говорит в видео на YouTube, он считает, что всё началось с Windows 10. Раньше Windows продавалась как продукт, который можно было заменить новым через несколько лет.

С тех пор, как Apple начала предлагать бесплатные обновления macOS в 2013 году, Microsoft почувствовала необходимость последовать её примеру. Обновление с Windows 7 до Windows 10 предлагалось бесплатно, тогда как обновление с Windows 7 до Windows 8 ранее стоило около 100 долларов.

Цель: перевести всех пользователей на Windows 10, а затем получать доход за счёт облачных сервисов и подписок. Пользователи, возможно, помнят методы, которые Microsoft использовала в 2019 году, пытаясь убедить пользователей, особенно пользователей Windows 7, перейти на Windows 10.

По словам Пламмера, проблема заключалась в том, что Microsoft превратила Windows в целую экосистему различных продуктов, а также уделяла первостепенное внимание сбору данных. В результате пользователи чувствовали, что с ними обращаются как с товарами.

По словам разработчика, Windows 11 — это уже не просто операционная система, а канал продаж таких продуктов Microsoft, как Microsoft 365, Xbox Game Pass, OneDrive, Edge, Copilot и приложений из Магазина Windows. В том числе продаются соответствующая реклама и рекомендации.

Пламмер говорит: «Когда операционная система предлагает: "может быть, вам стоит сменить браузер", после того как вы явно выбрали другой, — это просто неуважение». По словам специалиста, этот поток рекомендаций также связан с тем, что в Microsoft много менеджеров по продуктам, каждый из которых стремится навязать пользователям свои продукты. Пламмер призывает к созданию настоящего профессионального режима для опытных пользователей, в котором рекомендации по продуктам и сбор данных практически запрещены.