Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новый MacBook от Apple с чипом от iPhone может стоить $600
Устройство с кодовым названием J700 может быть выпущено в 2026 году, и его сейчас активно тестируют в Apple.

Слухи о доступном MacBook на чипе от iPhone впервые появились этим летом. Теперь инсайдер Apple Марк Гурман из Bloomberg впервые рассказал подробности о бюджетном ноутбуке. Сообщается, что он будет иметь кодовое название J700 и стоить значительно меньше 1000 долларов. Он будет работать под управлением macOS.

Согласно предыдущим утечкам, устройство будет использовать чип A18 Pro, который также установлен в iPhone 16 Pro.

«В настоящее время устройство проходит активное тестирование в Apple и находится на ранней стадии производства зарубежными поставщиками», — пишет Гурман. 

Компания из Купертино (штат Калифорния) планирует выпустить его в первой половине следующего года, сообщают источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку продукт ещё не был официально анонсирован.

Гурман не делает смелых прогнозов о цене, обещая лишь, что стоимость будет «значительно меньше 1000 долларов». Помимо чипа, Apple также сокращает расходы на дисплей. Ожидается, что этот экран будет самым маленьким среди всех современных Mac, меньше 13,6-дюймового дисплея MacBook Air. Кроме того, по слухам, будет использоваться более дешёвый ЖК-дисплей.

Согласно другим данным, цена устройства составит от 600 до 700 долларов. По мнению Гурмана, это станет серьёзным стратегическим изменением для Apple, поскольку компания в первую очередь фокусируется на премиальных устройствах с высокой рентабельностью.

Эксперт рассматривает доступный MacBook в первую очередь как альтернативу iPad, но ожидается, что устройство также будет конкурировать с более дешёвыми ноутбуками на базе Windows и Chromebook. Ожидается, что по производительности чип A18 Pro превзойдёт MacBook M1, впервые выпущенные в конце 2020 года.

С ростом на 13% в прошлом квартале сегмент Mac стал самой быстрорастущей категорией устройств Apple. Выручка только от устройств Mac составила 8,7 миллиарда долларов. В следующем году также ожидается выход MacBook Air с чипом M5 и MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max.

#apple #iphone #macbook #чип
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
13
Toyota опубликовала тизер нового поколения пикапа Hilux перед мировой премьерой
+
В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
+
i2HARD сравнили GeForce RTX 5050 с бюджетными моделями предыдущих поколений
+
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
7
NHIndustries выплатит компенсацию Норвегии в размере €375 млн за поставку проблемных вертолётов NH90
+
На спутниковых снимках замечен прогресс в строительстве военного центра недалеко от Пекина
+
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
5
Bloomberg: Великобритания поставила Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow
5
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
2
Ученые подтвердили, что темная материя подчиняется гравитации
+
Nvidia выпустила новую версию графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL
1
Эксперты отметили преимущества новой российской РСЗО «Сарма» перед американской HIMARS
+
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
4
Mazda утратила право выкупа своего завода в России
1
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
+
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
2
В Китае спуcтили на воду самый большой в мире кабелеукладчик
+
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
2
Румыния приобрела у Нидерландов 18 подержанных истребителей F-16 за один евро
+

Популярные статьи

Почему репозитории — тупик для операционных систем
81
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
23
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
27
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
1
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
11
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
5
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
2
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
16
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
2

Сейчас обсуждают

beltar
22:39
Ну nVidia-то починит.
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
_x86_64s
22:33
что не сделаешь ради карьеры....
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:27
ааа понял этот рукозадый опять VBox поставить не может, прошлый раз с deb репой полгода зависал, после этого родился Bolgen InstallSH, теперь будет мыльная опера с VBox, да у кого то тазобедренная ано...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Роман Ефимочкин
22:24
А кому нужны "твои" игры ?
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
Дмитрий Патрушев
22:23
Так он специально это делает ради срача
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:23
>>>Можно понять сломанную совместимость между мажорными версиями ядра 5.х и 6.х. Это нормально. Но когда ломают совместимость буквально в каждой второстепенной версии — это уже грубое неуважение к тру...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:19
>>>Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования Вот и я про это, афтор перестань считать свою ноут оборудованием, вот сразу видно кто еще из детсада не вышел, вот я действительно работ...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Александр399
22:14
9020 довольно горячий
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
valderm
22:10
то что долбшлеп уже всем давно известно
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
elektrokat
21:56
А кому нужна твоя форза?
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter