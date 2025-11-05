Устройство с кодовым названием J700 может быть выпущено в 2026 году, и его сейчас активно тестируют в Apple.

Слухи о доступном MacBook на чипе от iPhone впервые появились этим летом. Теперь инсайдер Apple Марк Гурман из Bloomberg впервые рассказал подробности о бюджетном ноутбуке. Сообщается, что он будет иметь кодовое название J700 и стоить значительно меньше 1000 долларов. Он будет работать под управлением macOS.

Согласно предыдущим утечкам, устройство будет использовать чип A18 Pro, который также установлен в iPhone 16 Pro.

«В настоящее время устройство проходит активное тестирование в Apple и находится на ранней стадии производства зарубежными поставщиками», — пишет Гурман.

Компания из Купертино (штат Калифорния) планирует выпустить его в первой половине следующего года, сообщают источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку продукт ещё не был официально анонсирован.

Гурман не делает смелых прогнозов о цене, обещая лишь, что стоимость будет «значительно меньше 1000 долларов». Помимо чипа, Apple также сокращает расходы на дисплей. Ожидается, что этот экран будет самым маленьким среди всех современных Mac, меньше 13,6-дюймового дисплея MacBook Air. Кроме того, по слухам, будет использоваться более дешёвый ЖК-дисплей.

Согласно другим данным, цена устройства составит от 600 до 700 долларов. По мнению Гурмана, это станет серьёзным стратегическим изменением для Apple, поскольку компания в первую очередь фокусируется на премиальных устройствах с высокой рентабельностью.

Эксперт рассматривает доступный MacBook в первую очередь как альтернативу iPad, но ожидается, что устройство также будет конкурировать с более дешёвыми ноутбуками на базе Windows и Chromebook. Ожидается, что по производительности чип A18 Pro превзойдёт MacBook M1, впервые выпущенные в конце 2020 года.

С ростом на 13% в прошлом квартале сегмент Mac стал самой быстрорастущей категорией устройств Apple. Выручка только от устройств Mac составила 8,7 миллиарда долларов. В следующем году также ожидается выход MacBook Air с чипом M5 и MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max.