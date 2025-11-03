Ранее американский президент пригрозил военными действиями в Нигерии, где, по его мнению, власти позволяют исламистам притеснять христиан.

1 ноября президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) заявил, что попросил Пентагон подготовиться к возможным скорым военным действиям в Нигерии, если правительство самой густонаселенной страны Африки «продолжит позволять убивать христиан» и не пресечет нападения «исламистских террористов». Он назвал Нигерию «опозоренной страной».

Советник президента Нигерии Тинубу Даниэль Бвала написал на платформе X, что любые разногласия между лидерами обеих стран относительно того, «нападают ли террористы в Нигерии только на христиан или на представителей всех религий и неверующих», могут быть «обсуждены и разрешены» Трампом и Тинубу во время встречи. Она может состояться в ближайшие дни в резиденции президента Нигерии или в Белом доме, добавил он.

«Когда лидеры обеих стран наконец встретятся, я уверен, у них будет возможность прояснить эти вопросы», — написал Бвала.

Президент Тинубу отверг обвинения Трампа в религиозной нетерпимости. Как сообщает агентство Reuters, Тинубу, как и его предшественники, стремится обеспечить сбалансированное представительство мусульман и христиан в стране.

Нигерия, страна с населением более 200 миллионов человек, принадлежащих примерно к 200 этническим группам, как бы разделена на северную часть, населенную преимущественно мусульманами, и южную часть, где преобладают христиане. Как отмечает Reuters, исламисты действуют преимущественно в северо-восточной части страны, где преобладает мусульманское население. Агентство, ссылаясь на аналитиков, подчеркивает, что, хотя христиане также гибнут в результате нападений, подавляющее большинство жертв – мусульмане.

В центральной Нигерии часты столкновения между скотоводами, в основном мусульманами, и фермерами, в основном христианами, из-за доступа к воде и пастбищам. На северо-западе страны вооруженные бандиты регулярно нападают на деревни и похищают жителей с целью получения выкупа.

«Нигерийцы должны активизировать необходимые меры по борьбе с нестабильностью, чтобы предотвратить внешнее вмешательство. Критика и давление со стороны Вашингтона возникли не на пустом месте. Это результат многолетней неудачной политики властей», — отметил Тайво Хассан Адебайо из аналитического центра Института исследований безопасности.

Эксперты по безопасности, на которых ссылается Reuters, оценили, что любые потенциальные авиаудары США в Нигерии, скорее всего, будут направлены против небольших групп, разбросанных по очень большой территории. Эта задача ещё больше осложняется выводом войск США из Нигера, граничащего с Нигерией, в прошлом году.