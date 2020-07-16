Топ 10 лучших игр для Android за июль 2020 по версии TrueTech
1. Shadowgun War Games
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Shadowgun War Games – один из недавно выпущенных тактических многопользовательских шутеров от первого лица с потрясающей графикой и битвами между игроками. В Shadowgun War вам придется выработать свою стратегию с целью захвата флага или для игры в режиме Deathmatch. По ощущениям, эта игра – что-то среднее между Fortnite и Call of Duty. Сражаться в ней с реальными игроками можно на огромном количестве арен, а подойдет она как новичкам, так и хардкорным геймерам.
В настоящее время в Shadowgun War Games стартовал второй сезон. В будущих обновлениях появятся новые персонажи, игровые режимы, события, скины и многое другое. Если вы поклонник подобного жанра, то игру стоит попробовать!
2. Hijacker Jack
Hijacker Jack – игра уникальная не только в этом списке, но и в Google Play. В ней отсутствует графика, так как это полноценная игра в режиме реального времени (живое видео). Это означает, что вся игра снята с реальных людей, элементов и камер. Hijacker Jack – сюжетная игра, в которой вам нужно будет принимать правильные решения и играть с реальными людьми. Вы можете взаимодействовать с несколькими персонажами, исследовать удивительные реальные локации и все это от первого лица. Hijacker Jack предлагает четыре возможные концовки. Поэтому, после первого прохождения игры, ее можно пройти как минимум еще три раза.
3. Forza Street
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Как следует из названия, Forza Street – одна из лучших игр про уличные гонки, которая доступна для Android. Это очень сжатая версия топовой гоночной франшизы Xbox. Для получения новых автомобилей и комплектов, как и в любой другой гоночной игре, здесь нужно выигрывать гонки и выполнять задания. Для любителей коллекционировать есть возможность открыть свой гараж и хранить там свои маслкары, современные спортивные автомобили и ретрокары. Участвовать в гонках со своей коллекцией автомобилей можно в любое время как в короткой гонке за одну минуту, так и погрузиться в захватывающий сюжетный режим. Forza Street предлагает опробовать в игре более 50 реальных автомобилей от ведущих мировых автомобильных брендов.
4. Breaking Bad: Criminal Elements
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Само название говорит, что перед нами официальная игра по мотивам сериала Breaking Bad. Игра представляет собой основанный на сюжете конструктор, который позволяет погрузиться в мир, построенный Гейзенбергом, и самостоятельно его сформировать. Вы можете присоединиться к Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману и помочь им, например, в похищении химического оборудования в сломанном доме на колесах. Геймплей включает в себя создание своей базы, развитие лаборатории, ее расширение, а также набор собственной команды и управление ею.
5.Warship Legend
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Warship Legend – экшен, в котором бои происходят в реальном времени. Вы можете присоединиться к флотам 80-х годов и сражаться с противниками на бескрайних морских просторах. Одна из характерных особенностей игры включает в себя простую RPG-систему, которая заставить ваш флот сражаться даже когда вы заняты. В Warship Legend представлены сотни реалистичных военных кораблей и военных самолетов, а сюжетная линия подкреплена великолепной графикой.
6. Golf King – World Tour
Как для игры в гольф, то графика здесь просто восхитительна – с реалистичными локациями и растительностью. В многопользовательской игре есть возможность играть один на один с людьми со всего мира. Также есть возможность кастомизации своего персонажа с помощью футболок, кепок, обуви и многого другого. Кроме того, элементы управления здесь одновременно очень просты и сложны в освоении. Играть можно на различных полях для гольфа, а чтобы открыть новые уровни, нужно собирать трофеи.
7. Marvel Strike Force
Если вы поклонник супергероев Marvel, то эта игра явно для вас. В Strike Force вам придется сражаться вместе с союзниками и соперниками в захватывающем игровом процессе. Вы можете возглавить атаку, собрав свой отряд, включая Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Грута, Венома, Капитана Америку, Железного человека, Халка, и многих других.
По мере прохождения игры, своих супергероев и злодеев придется улучшать, чтобы стать сильнее, чем раньше. Игра предлагает новаторский кинематографический геймплей, а играбельные персонажи могут выполнять динамические комбо с помощью всего одного нажатия.
8. Traffix 3D
Traffix 3D – одна из самых увлекательных игр-симуляторов трафика. Игра предлагает интересную механику в более чем ста городах. Все, что вам нужно делать, это контролировать движение, предотвращая несчастные случаи. Даже если вы допустите аварию одной машины, вам придется перезапустить уровень. Чтобы пройти уровень, автомобиль нужно безопасно доставить к заданному месту назначения.
9. Harry Potter: Hogwarts Mystery
Эта игра рассказывает о путешествии Гарри Поттера в Хогвартсе. Вы можете осваивать мощные заклинания или варить зелья со Снейпом. Кроме того, можно получить доступ к комнатам, которые в Хогвартсе раньше не встречались. Во время игры вы можете создавать альянсы вместе с новыми друзьями или сражаться с соперниками. Свои навыки игроки могут использовать, чтобы исследовать загадки Хогвартса и узнать правду о том, кто или что стоит за исчезновением ваших братьев.
10. Rocky Rampage
Эта игра для поклонников бесконечных раннеров. В ней есть своя история, в которой вы играете за Мистера Боулдера – модного чемпиона Горного Королевства. Все, что вам нужно сделать в игре, – это выследить мистера Ножницы, который украл у Боулдера коллекцию героических чудесных штанов. Геймплей игры очень быстрый, а каждый играбельный персонаж обладает уникальным поведением, а на некоторых можно даже штурмовать замок.
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