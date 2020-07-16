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Согласно новому отчету Bloomberg , компания Sony начала наращивать производство консолей PlayStation 5. Поскольку объем производства увеличился только сейчас, можно предположить, что это связано с показом дизайна консоли, после чего спрос на нее сильно возрос. В отчете упоминается, что Sony увеличила производство, чтобы к концу этого года достичь цели в 10 миллионов единиц PS5.

В Bloomberg считают, что Sony решилась на такой ход, поскольку японская компания предполагает, что вторая волна всемирной пандемии COVID-19 повысит спрос на игры, что приведет к более высоким продажам консоли. Это главная причина, по которой Sony верит, что осенью люди будут больше сидеть дома и играть в игры.

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Понятное дело, что только на пандемию рассчитывать не стоит, поскольку решающим фактором для многих игроков может стать цена консоли, которую Sony еще не объявила. Немаловажным фактором также является и то, что, хотя Sony и наращивает производство, однако с доставкой консоли не все так однозначно. Аналитики по-прежнему выражают озабоченность по поводу того, что на старте продаж японская компания может быть не в состоянии поставить достаточное количество PS5. Также не стоит забывать, что наглые продавцы не упустят своего шанса дополнительно заработать на праздники, поэтому многие из них будут продавать консоль по достаточно завышенным ценам, что может отпугнуть многих потенциальных покупателей.