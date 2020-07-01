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Согласно последнему отчету Bloomberg , несколько месяцев назад Apple расторгла свои контракты с разработчиками ряда игр для Apple Arcade в рамках стратегии, направленной на удержание подписчиков этого сервиса.

Что это за стратегия такая? Ее суть заключается в том, чтобы выпускать больше игр, которые будут держать игроков «вовлеченными» даже после истечения месячной бесплатной пробной версии сервиса. Это позволит исключить те тайтлы, которые, по мнению Apple, не соответствуют новому требованию.

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Руководствуясь указанной стратегией, Apple в середине апреля сообщила некоторым разработчикам, что их игры для Apple Arcade не соответствуют установленному компанией «уровню вовлеченности» и аннулировала свои контракты с ними. Несмотря на то, что купертиновская компания платила им в зависимости от того, как далеко они продвинулись в разработке, это поставило некоторых разработчиков в затруднительное финансовое положение, особенно в условиях пандемии.

Пока неясно, сколько игр не соответствуют новому критерию, и как это повлияет на библиотеку игр Apple Arcade в целом. С момента своего появления в апреле 2019 года стало понятно, что технологический гигант пытается привлечь самую широкую аудиторию – в первую очередь семьи, мобильных игроков и тех, кто играет в игры Apple на разных устройствах компании.

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Стоит отметить, что последняя линейка игр для Apple Arcade была уникальной смесью стилизованных и продуманных, но не особенно насыщенных игр, которые намеренно не похожи на массовые популярные игры. Поэтому, новая стратегия Apple может привлечь к сервису более традиционные игры.