Apple сменила курс развития сервиса Apple Arcade
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Согласно последнему отчету Bloomberg, несколько месяцев назад Apple расторгла свои контракты с разработчиками ряда игр для Apple Arcade в рамках стратегии, направленной на удержание подписчиков этого сервиса.
Что это за стратегия такая? Ее суть заключается в том, чтобы выпускать больше игр, которые будут держать игроков «вовлеченными» даже после истечения месячной бесплатной пробной версии сервиса. Это позволит исключить те тайтлы, которые, по мнению Apple, не соответствуют новому требованию.
Руководствуясь указанной стратегией, Apple в середине апреля сообщила некоторым разработчикам, что их игры для Apple Arcade не соответствуют установленному компанией «уровню вовлеченности» и аннулировала свои контракты с ними. Несмотря на то, что купертиновская компания платила им в зависимости от того, как далеко они продвинулись в разработке, это поставило некоторых разработчиков в затруднительное финансовое положение, особенно в условиях пандемии.
Пока неясно, сколько игр не соответствуют новому критерию, и как это повлияет на библиотеку игр Apple Arcade в целом. С момента своего появления в апреле 2019 года стало понятно, что технологический гигант пытается привлечь самую широкую аудиторию – в первую очередь семьи, мобильных игроков и тех, кто играет в игры Apple на разных устройствах компании.
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Стоит отметить, что последняя линейка игр для Apple Arcade была уникальной смесью стилизованных и продуманных, но не особенно насыщенных игр, которые намеренно не похожи на массовые популярные игры. Поэтому, новая стратегия Apple может привлечь к сервису более традиционные игры.
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