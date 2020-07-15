Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В прошлом месяце Oppo выпустила в Индии флагманскую серию смартфонов Find X2 Pro. Через четыре месяца после официального дебюта в страну прибыла новая версия Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition . Телефон обладает характеристиками, идентичными X2 Pro, но имеет эксклюзивный дизайн, который вдохновлен родстером Aventador SVJ. Поставляется новый гаджет в коробке ограниченного выпуска, в которой также находятся автомобильное зарядное устройство, наушники TWS, чехол, ежедневное зарядное устройство и кабель с фирменным логотипом желтого быка.





анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

В заявлении Oppo говорится, что это новый универсальный смартфон с поддержкой 5G и одним из самых качественных экранов в отрасли. Он оборудован 6,7-дюймовым дисплеем QHD + 10-битным OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, самой быстрой в отрасли технологией зарядки SuperVOOC 2.0. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6, а также оснащен датчиком отпечатков пальцев под дисплеем, который намного быстрее, чем датчик предыдущего поколения.

реклама

Работает новый Oppo Find X2 на двухъядерном процессоре Qualcomm 865 с тактовой частотой 2,96 ГГц в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти и графическим процессором Adreno 640. Смартфон оснащен несъемным Li-Po аккумулятором емкостью 4260 мАч, а также быстрым зарядным устройством на 64 Вт (SuperVOOC 2.0).

И, наконец, новый Oppo Find X2 Pro обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Работать устройство будет под управлением Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.