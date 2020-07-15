Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition анонсирован в Индии
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В прошлом месяце Oppo выпустила в Индии флагманскую серию смартфонов Find X2 Pro. Через четыре месяца после официального дебюта в страну прибыла новая версия Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Телефон обладает характеристиками, идентичными X2 Pro, но имеет эксклюзивный дизайн, который вдохновлен родстером Aventador SVJ. Поставляется новый гаджет в коробке ограниченного выпуска, в которой также находятся автомобильное зарядное устройство, наушники TWS, чехол, ежедневное зарядное устройство и кабель с фирменным логотипом желтого быка.
В заявлении Oppo говорится, что это новый универсальный смартфон с поддержкой 5G и одним из самых качественных экранов в отрасли. Он оборудован 6,7-дюймовым дисплеем QHD + 10-битным OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, самой быстрой в отрасли технологией зарядки SuperVOOC 2.0. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6, а также оснащен датчиком отпечатков пальцев под дисплеем, который намного быстрее, чем датчик предыдущего поколения.
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Работает новый Oppo Find X2 на двухъядерном процессоре Qualcomm 865 с тактовой частотой 2,96 ГГц в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти и графическим процессором Adreno 640. Смартфон оснащен несъемным Li-Po аккумулятором емкостью 4260 мАч, а также быстрым зарядным устройством на 64 Вт (SuperVOOC 2.0).
И, наконец, новый Oppo Find X2 Pro обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Работать устройство будет под управлением Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.
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