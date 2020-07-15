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В недавней новости упоминалось, что 21 июля 2020 года вместе с дебютом смартфона OnePlus Nord совпал старт продаж наушников OnePlus Buds. Теперь же OnePlus Nord стал доступен для предварительного заказа в Индии и Европе.

В Индии все желающие могут предварительно забронировать смартфон, сделав платеж в размере 499 индийских рупий (7 долл. США / 6 евро) на сайте Amazon.in . Да, вы не ослышались, всего за 7 долларов США. Однако компания OnePlus сообщает, что запасы Nord ограничены.

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Также сообщается, что те, кто успеет сделать предварительный заказ OnePlus Nord, смогут претендовать на подарки на сумму до 5000 рупий (65 долларов США). Кроме того, это дает право на две подарочные коробки. В одной из них будет ограниченный выпуск товаров OnePlus, в то время как в другой будут лежать некоторые аксессуары, а также «специальные подарки». Первую подарочную коробку можно будет получить после оплаты предзаказа, а вторая будет отправлена, если завершить покупку до 31 августа 2020 года.

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Что касается Европы, то здесь смартфон можно предварительно заказать непосредственно с сайта OnePlus за 20 евро. На самом деле это уже третий круг предварительных заказов на континенте, однако первый, который будет открыт в течение 24 часов, или до тех пор, пока не закончатся запасы.

Успевшие сделает предварительный заказ устройства с сайта OnePlus, также получат некоторые подарки от компании, а именно набор наклеек и некий сюрприз. После выхода смартфона компания отправит код приглашения и ваучер на сумму 20 евро на учетную запись OnePlus.

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Клиенты из Великобритании могут предварительно заказать OnePlus Nord за 20 фунтов стерлингов (25 долларов США / 22 евро). Подарки и сюрпризы они получат такие же, как и жители Европы.

OnePlus Nord – это второй бюджетный смартфон компании, который будет работать на процессоре Snapdragon 765G. Компания подтвердила, что в нем будет шесть камер, а также AMOLED-дисплей и батарея емкостью 4115 мАч.