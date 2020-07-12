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9 июля 2020 года Sony объявила , что инвестировала 250 миллионов долларов в Epic Games, создателя Unreal Engine и Fortnite. Это означает, что Sony приобрела 1,4% акций компании, которая оценивается в 17,86 млрд долларов. В своем пресс-релизе , объявляющем о сделке, японская компания заявила, что теперь осталось только дождаться одобрения регулирующих органов.

По этому поводу в Forbes заявил, что если 250 миллионов долларов кажутся вам большими деньгами, то это всего лишь капля в море для Sony, чья рыночная капитализация составляет почти 80 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2012 году, когда Tencent инвестировала в Epic Games 330 миллионов долларов, она приобрела 40% акций компании, которая на тот момент оценивалась в 825 миллионов долларов.

Хотя Sony приобрели не такой уж и большой пакет акций Epic Games, это достаточно умный шаг с их стороны в связи со скорым выходом PlayStation 5. Все еще помнят, как Epic представила Unreal Engine 5 несколько месяцев назад, который очень хорошо оптимизирован под PS5. Это техническое демо продемонстрировало две новые ключевые возможности Unreal Engine 5: Lumen и Nanite.





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С их помощью разработчики легко смогут создавать ресурсы с огромными деталями, а PS5 может рендерить их без необходимости длительного времени загрузки. Эти улучшения имеют большое значение для игр следующего поколения, так как для впечатления людей потребуется намного больше, чем просто резкое увеличение разрешения и повышение частоты кадров.

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Тесные отношения между Sony и Epic Games означают, что PlayStation может в полной мере использовать преимущества этой технологии. Все мы слышали, как генеральный директор Epic Тим Суини восхвалял PS5 во время презентации Unreal Engine 5, особенно когда упоминался SSD консоли.

Это действительно важный скачок для нового поколения, или даже больше, технологических возможностей. Аппаратные средства, которые Sony запускает, абсолютно феноменальны. Не только беспрецедентное количество графической мощности, но также и совершенно новая, затмевающая предыдущие, архитектура хранения, которая намного опережает даже самые современные и высокопроизводительные персональные компьютеры, существующие на рынке.

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Несмотря на то, что подобное сотрудничество открывает новые возможности для Sony в будущем, не стоит ожидать, что все игры PlayStation в течение жизненного цикла консоли будут использовать Unreal Engine 5. Множество собственных разработок Sony, как, например, фирменный движок Decima от Guerrilla, только после нескольких лет начали соответствовать всем требованиям разработчиков. Все эти разработки также будут использоваться и в PS5, а Unreal Engine 5 просто будет дополнять их в тех, или иных сценариях.

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Таким образом, не стоит ожидать каких-то прорывных технологий или более насыщенного игрового опыта от сотрудничества двух компаний. Скорее всего, они просто поделятся своими знаниями и будут работать более тесно, чтобы сделать свои продукту еще лучше. Также такое сотрудничество никак не означает, что в будущем игры, сделанные на Unreal Engine 5, не появятся на Xbox Series X. Epic Games по-прежнему разрешает лицензировать свой движок и другим компаний. Но в ближайшее время такая ситуация может изменится.

Все это хорошо, но… интересно здесь совсем не это, а кое-какие другие высказывания генерального директора Sony Кеничиро Йошиды, а также того самого Тима Суини. В упомянутом выше пресс-релизе, Йошида заявил, что в таких областях, как графика мощные технологии Epic вместе с Unreal Engine и другими инновациями находятся на переднем плане развития игровых движков и нет лучшего примера этому, чем революционный развлекательный опыт Fortnite. Дальше он добавил, что их сотрудничество с Epic Games не ограничится рамками игр, но будет включать в себя и «стремительно развивающуюся область цифровых развлечений».

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В свою очередь генеральный директор Epic Тим Суини заявил, что Sony и Epic создали бизнес на стыке креативности и технологий, поэтому обе компании разделяют представление о трехмерном социальном опыте, ведущем к сближению игр, фильмов и музыки. Вместе мы стремимся создать еще более открытую и доступную цифровую экосистему для всех потребителей и создателей контента.

Эти высказывания не кажутся такими уж громкими, поскольку многим известно, что в игре Fortnite периодически проводятся концерты, показываются фильмы Кристофера Нолана, а также выступления Трэвиса Скотта.

Стоит упомянуть и то, что сотрудничество двух компаний может не понравиться некоторым фанатам Sony. Все дело в том, что когда дело доходит до Fortnite, то Epic задействует несколько хищных практик. Кроме того, множество пользователей справедливо ставят под сомнение этику компании, лежащую в основе сбора пользовательских данных магазина Epic Games Store. Также многим не нравиться их действия по поводу эксклюзивности некоторых игр на их площадке.

Как бы там ни было, но реальность такова, что на данном этапе взаимные отношения Sony и Epic приносят пользу обеим компаниям, а игроки от этого только выиграют, если им удастся осуществить все задуманное. А если нет, то придется только смириться или бойкотировать их деятельность в будущем.

А что вы думаете по поводу совместного сотрудничества Sony и Epic?

И по традиции бесплатная житейская мудрость:

Самый искренний смех - злорадный.





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