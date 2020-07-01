Discord теперь будет не только игровым чатом
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Discord – это популярная платформа с более чем 100 миллионами активных пользователей в месяц, запущенная в 2015 году. Ежедневно ее пользователи тратят на общение около 4 миллиардов минут, для чего задействовано 6,7 миллиона серверов. Хотя эта платформа в большей степени ориентирована на игровое сообщество, однако Генеральный директор Discord Inc Джейсон Цитрон (Jason Citron) заявил, что в компании заметили множество случаев использования их чата для обсуждения не только игр, но и других тем.
В связи с этим, было решено провести ребрендинг Discord и теперь в нем могут общаться и строить отношения все желающие, а не только геймеры. С этой целью компания внесет в свое приложения несколько важных изменений, чтобы упростить взаимодействие между пользователями. Также в компании представили и новый слоган чата: «Ваше место для общения».
По этому поводу Цитрон заявил, что большое количество пользователей на платформу привели именно игры, за это им большая благодарность. Но со временем многие поняли и озвучили, что люди просто хотят место, где можно комфортно тусоваться и общаться в собственных сообществах или с друзьями.
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Что касается безопасности и новых правил платформы, то еще 19 июня Discord сделала заявление о том, что компания несет ответственность за то, чтобы приложение «не использовалось для ненависти, насилия или вреда». Поэтому одной из главных целей ребрендинга является поиск реальных связей, человечности и принадлежности к сообществу.
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