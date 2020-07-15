OnePlus Buds – очередной «конкурент» AirPods
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Компания OnePlus в своем Твиттере подтвердила информацию о том, что 21 июля 2020 года они выпустят свои «первые по-настоящему беспроводные наушники» OnePlus Buds. Понятное дело, что, подобно другим компаниям, они позиционируют их в качестве конкурента наушникам AirPods от компании Apple.
Старт продаж OnePlus Buds совпал с дебютом следующего смартфона компании OnePlus Nord, который также состоится 21 июля этого года. В пресс-релизе компании говорится, что OnePlus Buds разработаны для воспроизведения высококачественного звука и удобного использования наушников на ходу, исключая все провода для по-настоящему свободного звучания.
В сообщении на форуме компании основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау более детально сообщил о возможностях новых Buds. Он отметил, что работать они смогут в общей сложности 30 часов, если батарея будет подключена к зарядному кейсу. Это, по словам Лау, лидирующие показатели в индустрии. Сами же наушники будут работать в течение семи часов между перезарядками, что лучше, чем у Apple AirPods и AirPods Pro, которые могут похвастаться только пьятью часами. Вес наушником составляет 4,6 грамма, а зарядного кейса 36 грамма.
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В знак признательности игровому сообществу OnePlus Пит Лау заявляет, что при подключении к телефону OnePlus, наушники во время игры можно будет переключить в режим Bluetooth со сверхнизкой задержкой. Он утверждает, что это позволит им приблизиться к скорости проводных наушников.
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