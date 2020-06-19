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В первой части статьи мы рассмотрели технические характеристики PlayStation 5, ее ключевые особенности, дату выхода, цену, а также дизайн. В этой части мы остановимся на SSD-накопителе консоли, ее CPU и GPU, контроллере DualSense, технологии 3D-аудио Tempest, а также возможном выходе PlayStation 5 Pro.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

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SSD-накопитель

Sony неоднократно делала акцент на том, что SSD-накопитель PlayStation 5 является чуть-ли не ключевой особенностью приставки. Его емкость составляет 825 ГБ, что немного меньше, чем в Xbox Series X, зато реализация самой технологии должна быть лучше, нежели в приставке от Microsft. Это проявляется в более эффективном использовании системной памяти, а также в более быстрой загрузке данных с SSD, что хорошо для игр с большим открытым миром.

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Поскольку SSD-накопитель имеет большую пропускную способность, поэтому в случае необходимости информация может быть загружена напрямую с SSD, а не с RAM, где потенциально много ненужных данных. Для игрового процесса это хорошо тем, что в играх мы будем меньше наблюдать пропадающие текстуры, а время загрузки достаточно сильно сократится во время быстрого перемещения в игре. Также переход между локациями с картами больших размеров будет происходить мгновенно.

Что касается внутреннего устройства хранения данных в PS5, то SSD консоли, видимо, будет на базе NVMe, что позволит разработчикам иметь прямой доступ к подсистеме хранения. Однако в настоящее время на рынке не так много накопителей, использующих требуемый интерфейс PCIe 4.0 со скоростью передачи данных не менее 5,5 ГБ/с.

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Марк Черни (Mark Cerny)

Марк Черни по этому поводу заявил, что NVMe-накопители для ПК будут работать и с PlayStation 5. Единственная проблема, по его мнению, заключается в том, что такая технология ПК значительно отстает от PS5. Новым накопителям с поддержкой PCIe 4.0 потребуется некоторое время для достижения необходимой пропускной способности, чтобы соответствовать спецификациям Sony, если те планируют выйти на рынок.

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Что касается игр от PlayStation 4, то на новой консоли они запустятся только в том случае, если будут загружены на обычный жесткий диск. А вот уже игры для PlayStation 5 на HDD получится только хранить, но не играть в них.

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Процесс установки и удаления игр теперь предоставляет пользователю больший контроль с его стороны. Например, если захочется поиграть только в многопользовательский режим игры, то будет возможность установить только этот режим без одиночного и наоборот. То есть, необходимости в загрузке полной версии игры больше нет.

На Встрече по корпоративной стратегии на вопрос о скорости PlayStation 5, по сравнению с консолью текущего поколения PlayStation 4, было сказано, что PS5 произведет революцию в игровом процессе.

Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida)

Генеральный директор Sony Кеничиро Йошида указал, что встроенный в PS5 кастомный SSD обеспечит скорость обработки, которая намного превосходит ту же скорость в PlayStation 4. Также Йошида добавил, что с помощью специально разработанного высокоскоростного твердотельного накопителя они планируют реализовать скорость обработки игровых данных примерно в 100 раз выше, чем у PS4. Время загрузки игры должно быть намного короче, чтобы игроки имели возможность перемещаться по огромным игровым мирам практически мгновенно.

Фактически, Epic Games показала, что SSD для PS5 настолько быстр, что разработчику пришлось переделывать демонстрацию технологии Unreal Engine 5, чтобы в полной мере воспользоваться всеми ее преимуществами. По этому поводу вице-президент Epic Games Ник Пенварден, в интервью VG247 сказал, что возможность потоковой передачи контента с предельной скоростью позволяет разработчикам создавать более плотные и детализированные миры, меняя наши представления о потоковой передаче контента. Это настолько впечатляет, продолжил Пенварден, что мы переписали наши основные подсистемы ввода/вывода для работы движка Unreal Engine с PlayStation 5.

Обратная совместимость

Мы уже писали о том, что PlayStation 5 будет использовать процессор от AMD Zen 2 (7-нм микроархитектура) с восемью ядрами и 16 потоками. Работать он будет с переменной тактовой частотой 3,5 ГГц. По сравнению с 8 ядрами Jaguar (1,6 ГГц) в PlayStation 4, это огромный скачок в производительности. Что касается графического процессора, то он построен на архитектуре AMD RDNA 2 и имеет 36 вычислительных блоков с максимальной тактовой частотой 2,23 ГГц. Максимальная производительность составляет 10,28 TFLOPs.

Благодаря архитектуре GPU, PlayStation 5 поддерживает обратную совместимость с PlayStation 4. По заявлениям самой Sony, на PS5 можно будет сыграть в «подавляющее большинство» из 4000 существующих игр для PS4. Однако на старте продаж консоли нового поколения для запуска доступны будут только около 100 игр. Нужно обратить внимание на то, что GPU PS5, похоже, только эмулирует графические процессоры PS4 и PS4 Pro. Консоль Xbox Series X также способна будет воспроизводить игры предыдущих поколений Xbox, но с добавлением возможности HDR к тем проектам, которые раньше его не поддерживали.

Технология 3D-аудио Tempest

Пожалуй, самым большим нововведением PlayStation 5, помимо хваленого SSD, стала поддержка 3D-аудио благодаря новой системе обработки звука Tempest Engine. По словам Марка Черни, если PSVR со своей уникальной аудиосистемой, которая да данный момент является одной из самых сложных в играх, может поддерживать «50 довольно приличных источников звука», то Tempest Engine в PS5 поддерживает уже сотни.

В качестве примера Черни приводит процесс создания количества осадков в играх. Сегодня звуки дождя представляют собой одну звуковую дорожку, но PS5 теоретически позволит слышать отдельные капли дождя в зависимости от того, где находится персонаж игрока. Он также обращает внимание на то, что в итоге получилось устройство с примерно такой же мощностью SIMD (одиночный поток команд, множественный поток данных) и пропускной способностью, что и все восемь ядер Jaguar в PS4 вместе взятых.

Мы видим, что Sony достаточно много внимания уделяет своему звуковому движку Tempest и считает его чуть ли не секретным оружием в арсенале PlayStation 5. На Встрече по корпоративной стратегии, упомянутой выше, Sony назвала Tempest Engine «эволюцией звука». В докладе сказано, что установив специализированный модуль обработки 3D-звука в PS5, получилось возможным создание разнообразных и сложных трехмерных звуковых эффектов, а игроки теперь смогут слышать звук, который движется спереди назад, сверху вниз и вокруг них. Но слова словами, а как оно будет на самом деле мы узнаем только в конце года. Однако Sony заверяет, что даже скромная пара наушников позволит ощутить все те обещанные компанией звуковые эффекты.

С целью более точного моделирования позиционирования объемных данных Sony необходимо создать передаточную функцию головы (HRFT). По сути, этот алгоритм лучше всего работает, если система знает точную форму ваших ушей. По этому поводу Майкл Черни заявил, если вы отправите в компанию фотографию своих ушей, то с помощью нейронной сети они смогут подобрать в их библиотеке наиболее подходящий для вас HRFT. А если отправить им видео своих ушей и головы, то, возможно, они сделают их 3D-модель и синтезируют с HRTF. Или можно будет создать аудио игру, предназначенную для такой настройки, во время прохождения которой будет происходить подбор HRTF, наилучшим образом соответствующий игроку.

Контроллер PlayStation 5 DualSense

PlayStation 5 будет поставляться вместе с новым геймпадом, который Sony называет контроллером DualSense, а не DualShock 5, как следовало ожидать. Компания также отказалась и от дизайна DualShock с его черно-белой цветовой гаммой, что является достаточно смелым шагом для компании.

Контроллер PS5 имеет спусковые кнопки L2 и R2, которые будут адаптивными. Sony объясняет, что они нужны для того, чтобы игроки чувствовали напряженность своих действий, например, стрельбу из лука. Это позволит разработчикам программировать сопротивление триггеров для более точного моделирования разных действий.

Внутри контроллера DualSense встроен микрофон, что позволит игрокам отказаться от гарнитуры во время общения с друзьями. Кнопка «Share» также ушла в прошлое, уступив место кнопке «Create». Если быть честным, то Sony ее попросту переименовала, оставив на месте прежнее функциональное назначение – записывать свой игровой процесс, создавать контент и делиться всем этим с игровым сообществом.





Джим Райан (Jim Ryan)

Джим Райан, президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment, характеризуя новый геймпад PlayStation 5, заявил, что если сравнивать DualSense с прошлыми версиями DualShock, то новый контроллер предлагает совершенно новые возможности и доказывает стремление компании осуществить качественный скачок в поколении PS5. Новый контроллер в сочетании с инновационными функциями PS5 в очередной раз перевернет представление об игровом процессе, сохраняя верность миссии PlayStation непрерывно раздвигать границы игровой реальности.

PlayStation 5 PRO

Раньше в сети неоднократно ходили слухи, что вместе с базовой версией PlayStation 5 Sony также выпустит и более производительную PlayStation 5 Pro. Предполагалось, что PS5 Pro будет стоить примерно на 100-150 долларов дороже, чем базовая консоль PS5. Это объяснялось тем, что компания признала интерес со стороны игрового сообщества к более производительной модели и хочет дать игрокам то, чего они желают в самом начале жизненного цикла нового поколения консолей.

11 июня 2020 года на презентации «Будущее гейминга» Sony все-же представила две версии консоли PS5 – стандартную с 4K Blu-Ray дисководом и более тонкую без дисковода для цифровых копий игр, – вот только Pro-версии среди них не оказалось. Однако это вовсе не означает, что компания не выпустит более производительную версию PS5 в будущем. Как бы там ни было, но следующее десятилетие точно будет интересным.

И по традиции бесплатная житейская мудрость:

Полностью довольных людей не бывает. Бывают лишь полностью недовольные.

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