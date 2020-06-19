Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sony PlayStation 5: Все, что известно о консоли следующего поколения. Часть 2

для раздела Блоги
+
Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Новейший i9 10900 поступил в Регард
Новейший 10900F в продаже
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В первой части статьи мы рассмотрели технические характеристики PlayStation 5, ее ключевые особенности, дату выхода, цену, а также дизайн. В этой части мы остановимся на SSD-накопителе консоли, ее CPU и GPU, контроллере DualSense, технологии 3D-аудио Tempest, а также возможном выходе PlayStation 5 Pro.  

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

анонсы и реклама
Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>9900К дешевле всего в Регарде</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
i5 10500 - Ситилинк рушит цену
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

SSD-накопитель

Sony неоднократно делала акцент на том, что SSD-накопитель PlayStation 5 является чуть-ли не ключевой особенностью приставки. Его емкость составляет 825 ГБ, что немного меньше, чем в Xbox Series X, зато реализация самой технологии должна быть лучше, нежели в приставке от Microsft. Это проявляется в более эффективном использовании системной памяти, а также в более быстрой загрузке данных с SSD, что хорошо для игр с большим открытым миром.

реклама

Поскольку SSD-накопитель имеет большую пропускную способность, поэтому в случае необходимости информация может быть загружена напрямую с SSD, а не с RAM, где потенциально много ненужных данных. Для игрового процесса это хорошо тем, что в играх мы будем меньше наблюдать пропадающие текстуры, а время загрузки достаточно сильно сократится во время быстрого перемещения в игре. Также переход между локациями с картами больших размеров будет происходить мгновенно.

Что касается внутреннего устройства хранения данных в PS5, то SSD консоли, видимо, будет на базе NVMe, что позволит разработчикам иметь прямой доступ к подсистеме хранения. Однако в настоящее время на рынке не так много накопителей, использующих требуемый интерфейс PCIe 4.0 со скоростью передачи данных не менее 5,5 ГБ/с.

реклама

Марк Черни (Mark Cerny)

Марк Черни по этому поводу заявил, что NVMe-накопители для ПК будут работать и с PlayStation 5. Единственная проблема, по его мнению, заключается в том, что такая технология ПК значительно отстает от PS5. Новым накопителям с поддержкой PCIe 4.0 потребуется некоторое время для достижения необходимой пропускной способности, чтобы соответствовать спецификациям Sony, если те планируют выйти на рынок. 

реклама

Что касается игр от PlayStation 4, то на новой консоли они запустятся только в том случае, если будут загружены на обычный жесткий диск. А вот уже игры для PlayStation 5 на HDD получится только хранить, но не играть в них. 

реклама

Процесс установки и удаления игр теперь предоставляет пользователю больший контроль с его стороны. Например, если захочется поиграть только в многопользовательский режим игры, то будет возможность установить только этот режим без одиночного и наоборот. То есть, необходимости в загрузке полной версии игры больше нет.

На Встрече по корпоративной стратегии на вопрос о скорости PlayStation 5, по сравнению с консолью текущего поколения PlayStation 4, было сказано, что PS5 произведет революцию в игровом процессе. 

Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida)

Генеральный директор Sony Кеничиро Йошида указал, что встроенный в PS5 кастомный SSD обеспечит скорость обработки, которая намного превосходит ту же скорость в PlayStation 4. Также Йошида добавил, что с помощью специально разработанного высокоскоростного твердотельного накопителя они планируют реализовать скорость обработки игровых данных примерно в 100 раз выше, чем у PS4. Время загрузки игры должно быть намного короче, чтобы игроки имели возможность перемещаться по огромным игровым мирам практически мгновенно.

Фактически, Epic Games показала, что SSD для PS5 настолько быстр, что разработчику пришлось переделывать демонстрацию технологии Unreal Engine 5, чтобы в полной мере воспользоваться всеми ее преимуществами. По этому поводу вице-президент Epic Games Ник Пенварден, в интервью VG247 сказал, что возможность потоковой передачи контента с предельной скоростью позволяет разработчикам создавать более плотные и детализированные миры, меняя наши представления о потоковой передаче контента. Это настолько впечатляет, продолжил Пенварден, что мы переписали наши основные подсистемы ввода/вывода для работы движка Unreal Engine с PlayStation 5

Обратная совместимость

Мы уже писали о том, что PlayStation 5 будет использовать процессор от AMD Zen 2 (7-нм микроархитектура) с восемью ядрами и 16 потоками. Работать он будет с переменной тактовой частотой 3,5 ГГц. По сравнению с 8 ядрами Jaguar (1,6 ГГц) в PlayStation 4, это огромный скачок в производительности. Что касается графического процессора, то он построен на архитектуре AMD RDNA 2 и имеет 36 вычислительных блоков с максимальной тактовой частотой 2,23 ГГц. Максимальная производительность составляет 10,28 TFLOPs.

Благодаря архитектуре GPU, PlayStation 5 поддерживает обратную совместимость с PlayStation 4. По заявлениям самой Sony, на PS5 можно будет сыграть в «подавляющее большинство» из 4000 существующих игр для PS4. Однако на старте продаж консоли нового поколения для запуска доступны будут только около 100 игр. Нужно обратить внимание на то, что GPU PS5, похоже, только эмулирует графические процессоры PS4 и PS4 Pro. Консоль Xbox Series X также способна будет воспроизводить игры предыдущих поколений Xbox, но с добавлением возможности HDR к тем проектам, которые раньше его не поддерживали.

Технология 3D-аудио Tempest

Пожалуй, самым большим нововведением PlayStation 5, помимо хваленого SSD, стала поддержка 3D-аудио благодаря новой системе обработки звука Tempest Engine. По словам Марка Черни, если PSVR со своей уникальной аудиосистемой, которая да данный момент является одной из самых сложных в играх, может поддерживать «50 довольно приличных источников звука», то Tempest Engine в PS5 поддерживает уже сотни.

В качестве примера Черни приводит процесс создания количества осадков в играх. Сегодня звуки дождя представляют собой одну звуковую дорожку, но PS5 теоретически позволит слышать отдельные капли дождя в зависимости от того, где находится персонаж игрока. Он также обращает внимание на то, что в итоге получилось устройство с примерно такой же мощностью SIMD (одиночный поток команд, множественный поток данных) и пропускной способностью, что и все восемь ядер Jaguar в PS4 вместе взятых.

Мы видим, что Sony достаточно много внимания уделяет своему звуковому движку Tempest и считает его чуть ли не секретным оружием в арсенале PlayStation 5. На Встрече по корпоративной стратегии, упомянутой выше, Sony назвала Tempest Engine «эволюцией звука». В докладе сказано, что установив специализированный модуль обработки 3D-звука в PS5, получилось возможным создание разнообразных и сложных трехмерных звуковых эффектов, а игроки теперь смогут слышать звук, который движется спереди назад, сверху вниз и вокруг них. Но слова словами, а как оно будет на самом деле мы узнаем только в конце года. Однако Sony заверяет, что даже скромная пара наушников позволит ощутить все те обещанные компанией звуковые эффекты. 

С целью более точного моделирования позиционирования объемных данных Sony необходимо создать передаточную функцию головы (HRFT). По сути, этот алгоритм лучше всего работает, если система знает точную форму ваших ушей. По этому поводу Майкл Черни заявил, если вы отправите в компанию фотографию своих ушей, то с помощью нейронной сети они смогут подобрать в их библиотеке наиболее подходящий для вас HRFT. А если отправить им видео своих ушей и головы, то, возможно, они сделают их 3D-модель и синтезируют с HRTF. Или можно будет создать аудио игру, предназначенную для такой настройки, во время прохождения которой будет происходить подбор HRTF, наилучшим образом соответствующий игроку. 

Контроллер PlayStation 5 DualSense

PlayStation 5 будет поставляться вместе с новым геймпадом, который Sony называет контроллером DualSense, а не DualShock 5, как следовало ожидать. Компания также отказалась и от дизайна DualShock с его черно-белой цветовой гаммой, что является достаточно смелым шагом для компании. 

Контроллер PS5 имеет спусковые кнопки L2 и R2, которые будут адаптивными. Sony объясняет, что они нужны для того, чтобы игроки чувствовали напряженность своих действий, например, стрельбу из лука. Это позволит разработчикам программировать сопротивление триггеров для более точного моделирования разных действий.

Внутри контроллера DualSense встроен микрофон, что позволит игрокам отказаться от гарнитуры во время общения с друзьями. Кнопка «Share» также ушла в прошлое, уступив место кнопке «Create». Если быть честным, то Sony ее попросту переименовала, оставив на месте прежнее функциональное назначение – записывать свой игровой процесс, создавать контент и делиться всем этим с игровым сообществом. 


Джим Райан (Jim Ryan) 

Джим Райан, президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment, характеризуя новый геймпад PlayStation 5, заявил, что если сравнивать DualSense с прошлыми версиями DualShock, то новый контроллер предлагает совершенно новые возможности и доказывает стремление компании осуществить качественный скачок в поколении PS5. Новый контроллер в сочетании с инновационными функциями PS5 в очередной раз перевернет представление об игровом процессе, сохраняя верность миссии PlayStation непрерывно раздвигать границы игровой реальности.

PlayStation 5 PRO

Раньше в сети неоднократно ходили слухи, что вместе с базовой версией PlayStation 5 Sony также выпустит и более производительную PlayStation 5 Pro. Предполагалось, что PS5 Pro будет стоить примерно на 100-150 долларов дороже, чем базовая консоль PS5. Это объяснялось тем, что компания признала интерес со стороны игрового сообщества к более производительной модели и хочет дать игрокам то, чего они желают в самом начале жизненного цикла нового поколения консолей.

11 июня 2020 года на презентации «Будущее гейминга» Sony все-же представила две версии консоли PS5 – стандартную с 4K Blu-Ray дисководом и более тонкую без дисковода для цифровых копий игр, – вот только Pro-версии среди них не оказалось. Однако это вовсе не означает, что компания не выпустит более производительную версию PS5 в будущем. Как бы там ни было, но следующее десятилетие точно будет интересным. 

И по традиции бесплатная житейская мудрость:

Полностью довольных людей не бывает. Бывают лишь полностью недовольные.

Также может быть интересно:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

playstation 5 ps5 playstation 5 pro консоли следующего поколения 3d-аудио tempest ssd ps5 графический процессор ps5 передаточная функция головы (hrft) процессор ps5
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
124
Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 12 тысяч рублей: июнь 2020
15
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
89
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A17
20
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
49
Изучаем текущую линейку видеокарт Palit GeForce RTX
65
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
48
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт
24

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 89
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 124
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
15 июня 2020 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Huawei представила официальный список глобальных устройств, которые обновятся до EMUI 10.1 в июне
18
В процессорах AMD Ryzen найдена критическая уязвимость – под угрозой чипы 2016-2019 годов выпуска
60
Названы самые выгодные поколения видеокарт NVIDIA исходя из производительности за доллар
16
Крупный ритейлер снизил цену на PlayStation 4 до 95 евро – толпу собравшихся геймеров пришлось разгонять слезоточивым газом
26
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 130 долларов
1
Появилась таблица сравнения производительности на доллар 9 поколений видеокарт Nvidia
16
iPhone 11 Pro Max с 512 ГБ подешевел в России на 30 000 рублей с начала продаж
+
30 смартфонов Xiaomi 2017-2020 годов получили самую новую версию прошивки MIUI 12
+
Xiaomi выпустила MIUI 12 от 17 июня для трёх смартфонов 2017 года
+
Стоимость новой игровой приставки Xbox Series X стартует с 200 долларов – Microsoft готовится к затяжной ценовой войне с Sony
31
Microsoft признала наличие целого ряда серьёзных проблем у последнего обновления Windows 10 и советует пользователям сидеть на старых версиях
59
Xiaomi выпустит самую дешёвую линейку ноутбуков в истории – мощный процессор Intel Core i3, твердотельный накопитель и цена от 260 долларов
9
Цена на игровой 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X опустилась на 55 долларов
35
AMD рассказала, какие материнские платы смогут принять новые процессоры Ryzen Matisse Refresh и в какие сроки ждать выхода обновления BIOS
9
Цена AMD Ryzen 5 3600 упала до 166 долларов – самая низкая стоимость с начала продаж
20
Digital Foundry назвали минимальную конфигурацию ПК для игр следующего поколения и заявили что большинство ПК-геймеров совершенно не готовы к некстгену
37
Релиз Cyberpunk 2077 отложили ещё на два месяца
80
Новая технология Asus обеспечит 18% прирост производительности игровым процессорам AMD Ryzen на материнских платах серии В550
17
Стали известны точные сроки производства и начала продаж видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
18
Цена Sony PlayStation 4 Pro на 1 ТБ опустилась ниже 27 000 рублей в России
5

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 12 тысяч рублей: июнь 2020
15
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
124
Из спичек и желудей — что может "дедушка" 6-ядерных Ryzen в современных играх
50
Большой обзор материнских плат на чипсете B550
37
Игры на трех мониторах – дискомфорт за оверпрайс, но это не точно
27
Intel QQBY (Инженерный образец 9900k) в меметичной Asus Maximus VIII Hero
78
Яндекс назвал топ-10 самых популярных видеоигр у российских пользователей за год
27
Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов
Data Scientist - профессия мечты для продвинутого энтузиаста
23
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Far Cry 5 - тест с 6 видеокартами
13

Сейчас обсуждают

ubnt2020
08:44
Какие 30 до 25 спокойно можно взять, я за 20к взял.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default - июнь 2020
Ирина Гурьева
08:38
У меня хонор 10 и нет ни какого обновления
Флагман Huawei 2017 года получил EMUI 10 в России
Андрей Илясов
08:33
пустое сотрясание воздуха.. пошумят и успокоются ))
Фанаты GTA 5 объявили Rockstar бойкот – они предлагают не покупать игру на PS5 в знак протеста
Sergey Trigooba
08:28
Короче знатно обосрались. сколько крикров было, а так толком даже и не мешали работе)
Роскомнадзор отменил блокировку Telegram в России
sdifi
08:25
"С релиза пятой части Grand Theft Auto прошло не много не мало – пять лет." Ну вообще то почти семь лет, а не пять. Пока игра приносит деньги они будут её доить, а бойкот одного злого пользователя не ...
Фанаты GTA 5 объявили Rockstar бойкот – они предлагают не покупать игру на PS5 в знак протеста
[SpitFire]
08:24
Вам понравился трейлер? Я к тому, что по лайкам и комментариям, этот фанатский трейлер обожествляют, и везде пишут, что у него получается лучше, чем у разработчиков. По мне так полнейшая лажа, ничего ...
В сети появился полноценный трейлер культовой S.T.A.L.K.E.R. 2, который оказался работой известного блогера
Каа
08:20
Просто нужно за махинации любого уровня давать уголовный срок. И не просто сидеть где-то, прожирая деньги налогоплатильщиков, а в шахту (вплоть до урановой, если крупный мошенник) с 12 часовым рабочим...
Новая технология Тинькофф позволит полностью отказаться от бумажных чеков
Ford_Mondeo
08:20
Почему идиотам не плевать на 30% которые берёт Стим для поддержания огромного сервиса которого нет ни у кого больше. А теперь расскажи мне про региональные и более низкие цены в Uplay, Origin, Battle....
До Steam добрались Dead Space 3, Titanfall 2 и ещё три игры от Electronic Arts
SMA
08:16
Рокстар на колени не становились, значит правильная игра
Фанаты GTA 5 объявили Rockstar бойкот – они предлагают не покупать игру на PS5 в знак протеста
Олег Власов
08:03
Не сметь трогать Зелота,его уже знают на иностранных технических сайтах.Уже и там наши жалуются.
Стали известны точные сроки производства и начала продаж видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем