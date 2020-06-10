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Эта статья состоит из двух частей. В первой речь пойдет о технических характеристиках PlayStation 5, ее ключевых особенностях, дате выхода, цене и возможном дизайне. Во второй части мы более детально обсудим ее внутреннюю начинку: SSD консоли, ее CPU и GPU, геймпад, технологию 3D-аудио Tempest, а также возможный выпуск PlayStation 5 Pro.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

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PlayStation 5 – это игровая приставка следующего поколения, выпуск которой запланирован на конец 2020 года. Несмотря на то, что Sony по-прежнему мало говорит о своей новой консоли, компания уже успела раскрыть несколько интересных подробностей о том, что можно ожидать от их нового продукта. Более подробную информацию о PS5 она пообещала раскрыть в ближайшем будущем.

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Мы уже успели познакомиться с контроллером PS5 DualSense , обладающим такими функциями, как тактильная отдача, адаптивные спусковые курки и встроенный микрофон. Но что, пожалуй, самое интересное в этом геймпаде – его радикально новый внешний вид, который позволяет судить о том, что дизайн PS5 будет выглядеть примерно так же.

Столь же важным, как контроллер DualSense, являются и технические характеристики PS5, которые обсуждались на мероприятии, проведенном Sony в марте, где ведущий системный архитектор Марк Церни подробно рассказал об архитектуре консоли и ее внутренних технических возможностей.

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Что касается отдельных особенностей PlayStation 5, то известно, что в консоли следующего поколения будет трассировка лучей, сверхбыстрый SSD, встроенный проигрыватель Blu-ray 4K и обратная совместимость с большей частью игр от PS4. Даже возможно, что PS5 будет иметь своего голосового помощника, который может сообщить вам, например, о том, сколько времени потребуется для прохождения определенного уровня игры или будет делать подсказки в процессе решения определенных головоломок.

Для начала, предлагаем ознакомиться с техническими характеристиками PS5, а также с основными фактами о ней, о которых нам известно на данный момент.

Технические характеристики PlayStation 5

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Процессор: процессор на базе AMD Zen 2 с 8 ядрами, 16 потоками, работающими на частоте 3,5 ГГц (переменная частота).

процессор на базе AMD Zen 2 с 8 ядрами, 16 потоками, работающими на частоте 3,5 ГГц (переменная частота). GPU: 10,28 TFLOP, 36 куда ядер, работающие на частоте 2,23 ГГц (переменная частота).

10,28 TFLOP, 36 куда ядер, работающие на частоте 2,23 ГГц (переменная частота). Архитектура графического процессора: Custom RDNA 2.

Custom RDNA 2. Интерфейс памяти: 16 ГБ GDDR6 / 256-бит.

16 ГБ GDDR6 / 256-бит. Пропускная способность памяти: 448 ГБ/с.

448 ГБ/с. Внутренняя память: SSD емкостью 825 GB.

SSD емкостью 825 GB. Пропускная способность ввода-вывода: 5,5 ГБ/с (Raw), 8-9 ГБ/с (сжатая).

5,5 ГБ/с (Raw), 8-9 ГБ/с (сжатая). Расширяемое хранилище: слот NVMe SSD.

слот NVMe SSD. Внешнее хранилище: поддержка USB HDD (только для игр PS4).

поддержка USB HDD (только для игр PS4). Оптический привод: 4K UHD Blu-ray привод.

PlayStation 5: ключевые особенности

Что это? Sony PS5 – это консоль PlayStation следующего поколения, которая заменит PS4 Slim и PS4 Pro.

Sony PS5 – это консоль PlayStation следующего поколения, которая заменит PS4 Slim и PS4 Pro. Когда поступит в продажу? В конце этого года на осенние праздники. Это где-то в районе с октября по декабрь 2020 года.

В конце этого года на осенние праздники. Это где-то в районе с октября по декабрь 2020 года. Во что можно будет поиграть? Стоит ожидать, что Sony выпустит новые игры всех своих крупных франшиз, а также переиздаст многие игры с PS4.

Стоит ожидать, что Sony выпустит новые игры всех своих крупных франшиз, а также переиздаст многие игры с PS4. Будет ли у PS5 VR? Консоль следующего поколения будет совместима с текущим оборудованием PSVR, есть также ходят слухи о PSVR 2.

Консоль следующего поколения будет совместима с текущим оборудованием PSVR, есть также ходят слухи о PSVR 2. Сколько будет стоить? Пока неясно. PS4 и PS4 Pro на старте продаж стоили $ 399, но ожидается, что PS5 будет несколько дороже. Если верить утечкам, то ценник будет где-то на отметке в 499 долларов.

Пока неясно. PS4 и PS4 Pro на старте продаж стоили $ 399, но ожидается, что PS5 будет несколько дороже. Если верить утечкам, то ценник будет где-то на отметке в 499 долларов. Можно ли будет поиграть в игры для PS4 на PS5? На консоли определенно будет обратная совместимость с «почти всеми» играми для PS4 – более ранние поколения приставок еще не подтверждены. По словам Марка Церни, на PS5 возможно будет поиграть в более 100 лучших игр от PS4.

На консоли определенно будет обратная совместимость с «почти всеми» играми для PS4 – более ранние поколения приставок еще не подтверждены. По словам Марка Церни, на PS5 возможно будет поиграть в более 100 лучших игр от PS4. Повлияет ли коронавирус на запланированную дату выпуска PS5? Sony раньше сообщала, что дата выхода PS5 не измениться. Однако последние события в мире и очередной перенос презентации PS5 вызывают некоторые сомнения по этому поводу.

Несостоявшееся мероприятие

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После множества слухов Sony объявила о том, что 4 июня она проведет мероприятие, посвященное демонстрации игр для PS5. Однако с тех пор компания его отложила , чтобы «услышать больше важных голосов» на фоне протестов Black Lives Matter в США.

Предполагалось, что это мероприятие, посвященное демонстрации игр для PS5, будет представлять собой часовую презентацию под названием «Будущее гейминга», где нас познакомят с линейкой игр для PlayStation5. К слову, в начале этого месяца на встрече по корпоративной стратегии президент и главный исполнительный директор Sony Кеничиро Йошида назвал игровую линейку Sony PS5 «неотразимой».

К сожалению, презентацию пришлось отложить. На все вопросы касательно новой даты шоу Sony отвечала, что это будет "скоро". Согласно последней информации, размещенной в Twitch, мероприятие «Будущее гейминга» состоится 11 июня в 23:00 по МСК. Ожидается, что нам покажут анонсы и геймплей игр как от внутренних студий Sony, так и от сторонних разработчиков. Однако не стоит ожидать от компании, что она представит публике окончательный дизайн своей консоли.

Дата выхода PlayStation 5

Еще 8 октября 2019 года Sony официально заявила, что во всем мире PS5 будет выпущен «как раз к праздникам 2020 года», скорее всего, в период между октябрем и декабрем. Если верить утечкам, то датой релиза консоли будет 20 ноября 2020 года, но это не точно.

Исторически так сложилось, что Sony обычно выпускает свои приставки как раз перед Рождеством, чтобы покупатели долго не думали о выборе подарка своим близким. В свою очередь AMD, технологический гигант, которому выпускает процессоры и графические чипы для консолей следующего поколения PS5 и Xbox Series X, уже вовсю «наращивает производство», чтобы подготовиться к соответствующим выпускам. Об этом в начале мая 2020 года сообщила генеральный директор AMD Лиза Су. Это также косвенно подтверждает мнение о запуске приставки в ноябре этого года.

Что касается последних тревожных слухов о том, что из-за пандемии Covid-19 Sony все-таки пришлось отложить выход PS5 на следующий год, то по этому поводу компания заверяет, что ничего не изменилось и приставку мы точно увидим к концу 2020 года. Как бы там ни было, но в ближайшие месяцы мы точно узнаем окончательную официальную дату запуска. Также в этот период свою консоль Xbox Series X планирует выпустить и Microsoft.

Касательно конкуренции между приставками следующего поколения, то финансового директора Sony Хироки Тотоки, похоже, это совсем не беспокоит и он полностью уверен, что PS5 превзойдет Xbox Series X по количеству продаж.

Стоимость PlayStation 5

Sony официально не подтвердила цену на PS5. Это потому, что они, видимо, еще сами не решили, сколько будет стоить их консоль следующего поколения. В февральском квартальном отчете о доходах финансовый директор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) сообщил, что компании до сих пор не удается снизить цену производства приставки. По его словам, сложно что-либо говорить о цене, учитывая конкуренцию, но можно быть уверенным в том, что Sony стремиться достичь баланса между ценой и технологичностью консоли.

Тем не менее, президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан намекнул, что в битве против Xbox Series X цена PS5 может быть не самой низкой. Также в интервью GamesIndustryBiz он согласился с тем, что высокая стоимость может стать серьезным ударом по карманам геймеров и будет весомым аргументом при выборе ими приставки нового поколения. Говоря о том, повлияет ли потенциальная рецессия, связанная с Covid-19, на продажи PS5, гаджета с высокой стоимостью, Райан сказал, что лучший способ решить эту проблему – предложить наилучшую цену, которую только можно. Это необязательно должна быть самая низкая цена, поскольку стоимость – это сочетание таких факторов, как количество игр, их цена, глубина, качество, а также то, как эти игры используют функционал платформы.

Хотя Sony еще не подтвердила цену, слухи о том, сколько может стоить PS5 ходят уже долго. Например, в твиттере уже достаточно давно имеется предположение, что в Северной Америке на момент запуска консоль будет стоить 499 долларов. Понятное дело, что к таково рода информации нужно относится с некоторой долей скептицизма. Но также стоит помнить, что PS4 на старте продаж стоила на $ 100 меньше. Скорее всего, наиболее вероятная цена на PS5 будет где-то в этом районе 499 долларов или даже немного выше.

В недавнем отчете Bloomberg утверждается, что на старте продаж Sony не будет производить такое количество консолей PlayStation 5, как это было в момент запуска PS4 в 2013 году, несмотря на то, что никаких задержек в производстве или в продажах не ожидается. Согласно отчету, Sony просто ожидает на меньший спрос, на который, в свою очередь, может повлиять тот факт, что на старте PS5 будет стоить дороже, чем PS4.

В вопросе формирования цены на PlayStation 5, ключевую роль играют планы Microsoft относительно стоимости Xbox Series X. Sony вполне может позволить себе продавать PS5 ниже себестоимости, чтобы остаться конкурентоспособной с консолью от Microsoft. Как показывает история, PS4 на старте продаж только выиграла от более низкого ценника, чем Xbox One, поэтому Sony, вероятней всего, ничего кардинально нового в этом плане предпринимать не будет.

Тем не менее, игровой аналитик Майкл Пахтер предположил, что это как-раз-таки Microsoft может решить продавать Xbox Series X с небольшими потерями для себя ради того. Так ли это, мы можем только догадываться. Однако, маловероятно, что Microsoft с новой Xbox Series X повторит ошибку, допущенную ею при запуске Xbox One по непомерно высокой цене. Их ошибку также старается не допустить и Sony.

Может пройти еще некоторое время, прежде чем мы узнаем реальную стоимость PS5. Возможно, пройдут даже месяцы. Раньше обе компании раскрывали свои цены на консоли примерно в июне или июле, но на этот раз все немного по-другому. Похоже, что в настоящее время Sony и Microsoft будут ждать до последнего момента, чтобы установить свои ценники, но с учетом возможности внесения коррективов в случае необходимости. Однако сильно затягивать они не могут, так как между октябрем и декабрем нужно предоставить достаточно времени, чтобы потенциальные покупатели могли оформить предварительные заказы.

Дизайн PlayStation 5

Sony пока не представила публике то, как будет выглядеть PS5. Однако информация о контроллере DualSense дает довольно хорошее представление о том, чего следует ожидать от консоли следующего поколения. Несмотря на огромное количество рендеров приставки в сети, можно предположить, что дизайн PS5 будет похожим на ее контроллер. До сегодняшнего дня геймпады PlayStation всегда соответствовали своим консольным аналогам. Было бы странно, если в этот раз все будет иначе.

Что сразу бросается в глаза в контроллере DualSense, так это новый дизайн, в частности, его двухцветная белая и черная цветовая гамма. Это говорит о том, что PlayStation 5 может иметь преимущественно белый вид с черными секциями.

Цветовая схема контроллера DualSense отличается не только от того, что мы видели в предыдущих игровых приставках PlayStation, но и от общей формы и дизайна. Представленный геймпад белого цвета выглядит довольно лаконично: округлая форма, напоминающей бумеранг, бесцветные кнопки и синий свет с обеих сторон сенсорной панели. Похоже, что Sony решила придать PS5 минималистичный футуристический дизайн.

Как уже упоминалось выше, вид контроллеров PlayStation всегда аналогичный общему дизайну самих приставок, поэтому такой-же минималистский дизайн можно ожидать и от PS5: синее свечение и слегка закругленные края.

Тем не менее, все это просто предположения. На данный момент складывается впечатления, что Sony сама еще не определилась с тем, как именно будет выглядеть их консоль. Это косвенно подтверждают и слухи о том, что у компании проблемы с системой охлаждения PS5. Пускай уж лучше компания дольше над ней поработает, а то PS4 Pro местами гудит громче пылесоса.

Что касается логотипа PS5, то его Sony представила еще на CES 2020. По сути, это просто логотип PlayStation 4 с цифрой «5» вместо «4».

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И по традиции бесплатная житейская мудрость:

Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.

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