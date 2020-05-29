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В марте 2020 года Microsoft в своем блоге похвасталась, что их операционная система Windows 10 установлена на более чем одном миллиарде устройств по всему миру. Получается, что почти каждый седьмой человек на планете пользуется их продуктом. Пиратские копии в расчет не берутся. После прекращения официальной поддержки Windows 7 и с целью обеспечения бесперебойной и безопасной работы, Microsoft рекомендует пользователями обновить свой ПК до актуальной версии Windows 10, обновления которой происходят каждые шесть месяцев. В большинстве случаев они нацелены на повышение производительности, безопасности и скорости работы системы.

Свой последний выпуск Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), распространение которого уже стартовало по всему миру, Microsoft позиционирует как полное обновление ОС, а не накопительное, как в случае с ноябрьским обновлением 2019 года (версия 1909).

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Новая Cortana

Если вы уже получили свежее обновление, то напишите об этом в комментариях. Если нет, то есть возможность скачать утилиту Media Creation Tool и сделать все вручную. И так, вы можете приступить к установке новой версии Windows 10, а мы начнем наш обзор.

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Самые значительные изменения в майском обновлении произошли как раз-таки в этой области. Однако для пользователей русской версии Windows 10 они и самые бесполезные, поскольку «великий и могучий» язык Cortana до сих пор не выучила. Исходя из этого, разбирать все ее новые «фишки» мы не будем, только обозначим самое главное.

Cortana теперь является отдельным системным приложением, работающим в собственном окне с изменяемыми размерами и возможностью перемещения. Также она получила новый пользовательский интерфейс с поддержкой темного и светлого режимов, а также возможность обновления через Microsoft Store независимо от операционной системы. Это означает, что Microsoft может постоянно добавлять в нее новые функции, не дожидаясь появления новой версии Windows 10.

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Раньше Cortana отображала результаты поиска в виде панели чуть выше поля для поиска, таким же образом, как это делает Windows Search. Теперь же поиск происходит в приложении, и там же отображаются его результаты.

С новым обновлением маркетологи Microsoft стали позиционировать приложение Cortana как цифрового помощника, способного значительно улучшить работу пользователя. Ради этого зачем-то было удалено большинство функций управления умным домом, например, включение и выключение ламп или воспроизведение музыки. Остались только функции, связанные с расписаниями, календарем, рассылками по электронной почте и т.п. Улучшенная функция электронной почты позволяет использовать Cortana для создания электронных писем. К примеру, вы можете сказать: «Отправь электронное письмо бабушке, сообщив ей, чтобы испекла пирог» или «Покажи мне электронные письма от Билл Гейтса». То же самое может делать и улучшенный календарь, но уже с целью создания встреч.

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Новый поиск

Также в новом обновлении появились текстовые команды. Видимо Microsoft посчитала, что не всем удобно разговаривать со своим компьютером в непосредственной близости от других людей, особенно в школе или на работе, поэтому добавила функцию текстовых команд. Однако управление голосом никуда не делось. Теперь все разговоры с Cortana, как и переписка, например, с вашей бабушкой, будут отображаться в виде текстовых пузырей в прокручивающемся списке, к которому, можно будет обратиться позже, если нужно

С целью быстрого отображения результатов поиска, Windows 10 индексирует жесткий диск или SSD. Хоть это и полезно, но индексация может замедлить работу ПК, поэтому некоторые пользователи ее вообще отключают. С новым обновлением индексация будет происходить только тогда, когда компьютер не сильно занят или бездействует, что теоретически должно сделать его быстрее. Так ли это на самом деле, каждый узнает только после перехода на новую версию.

Другие улучшения коснулись возможностей поиска из проводника. По мере ввода текстового запроса, система теперь будет предлагать список файлов, как это происходит в Windows Sear . Кроме того, проводник теперь может искать файлы не только на вашем системном накопителе, но и в облаке OneDrive.

Новые инструменты Диспетчера задач

На вкладке «Производительность» теперь под каждым диском появился индикатор «SSD» или «HDD», указывающий, является ли используемый вами диск механическим, твердотельным или съемным. Это удобно, если вы уже забыли, что находится внутри вашего компьютера, и по какой-либо причине нужно найти эту информацию, не просматривая номера моделей и не открывая сам ПК. Раньше можно было увидеть информацию только о производительности диска, но не о типе.

Также в этой вкладке можно узнать температуру графического процессора. Но для этого у вас должна быть видеокарта с поддержкой драйверов WDDM 2.4. или выше. Возможность измерения температуры работает только с выделенными графическими картами и не распространяется на встроенные.

Улучшенные «Параметры» Windows 10

Первое, что бросается в глаза после запуска «Параметров» - в верхнем левом углу теперь отображается заголовок с именем учетной записи и изображением, а справа – статус OneDrive и Центра обновления Windows.

Раздел «Состояние сети», который доступен в меню «Параметры»> «Сеть и Интернет», теперь объединяет в себе информацию об IP-адресе, свойствах текущего подключения и использовании данных. Раньше вся эта информация находилась в разных разделах.

Также доработали раздел «Учетные записи». В меню «Параметры»> «Учетные записи»> «Параметры входа» теперь можно полностью отключить пароль и вместо этого использовать биометрические данные (распознавание отпечатков пальцев или лиц). А для тех, кто хочет точно настроить производительность работы системы, на этой же странице есть опция, позволяющая отключать или включать автоматическое открытые избранного приложения при каждом входе в Windows 10. По умолчанию этот параметр отключен.

В разделе «Обновление и безопасность» есть приятная новая функция, которая позволяет переустанавливать Windows 10 из облака. Это удобно, если ваши установочные файлы по какой-то причине повреждены и система не может использовать предустановленный образ для сброса к заводским настройкам. Для этого перейдите в «Параметры»> «Обновление и безопасность»> «Восстановление», нажмите «Начать» и следуйте инструкциям.

Кроме того, в разделе «Обновление и безопасность» вы можете более точно решить, какую пропускную способность использовать при загрузке обновлений Windows 10. Хотя вы могли установить ограничение пропускной способности и в предыдущих версиях ОС, но только в процентах. Теперь же можно указать точную пропускную способность. Для этого перейдите в «Параметры»> «Обновление и безопасность»> «Оптимизация доставки»> «Дополнительные параметры».

Другие разделы «Параметров» также были улучшены, однако там изменения не столь значительны, чтобы на них останавливаться.

Подсистема Windows для Linux

Пользователи Linux возрадуйтесь: подсистема Windows 10 для Linux (WSL) становится более полезной и мощной, поскольку в ней используется настоящее ядро Linux, что означает полную совместимость системных вызовов. Например, предыдущая версия не работала с Docker, но в новой это исправили. Теперь ядро будет регулярно обновляться через Центр обновления Windows намного быстрее. Microsoft заявляет, что скорость распаковки архивов увеличилась в 20 раз. Также в компании заявляют, что ускорены Git clone, npm install и cmake. Если вам это ничего не говорит, то смело проходите дальше. Полный список улучшений здесь.

Другие мелкие изменения

В свежем обновлении также есть множество других мелких изменений. В приложении Windows Notepad теперь легко увеличивать и уменьшать масштаб, а если вы внесли изменения в файл, который еще не был изменен, то получите уведомление об этом. Также появилась возможность отображать номера строк и столбцов, если включен перенос слов.

Те, кто использует виртуальные рабочие столы, будут рады видеть, что появилась возможность менять их название. Вместо классических «Рабочий стол 1», «Рабочий стол 2», «Рабочий стол 3», их можно назвать как душе угодно. Для этого при просмотре виртуальных рабочих столов щелкните существующее имя и введите новое.

В новой версии Windows 10 теперь можно добавить сетевую камеру. Для этого выберите «Параметры»> «Устройства»> «Bluetooth и другие устройства»> «Добавить Bluetooth или другое устройство». Система автоматически найдет камеры, которые затем можно использовать с помощью встроенного приложения «Камера» или другого приложения. Раньше для поиска и настройки сетевых камер приходилось использовать программное обеспечение сторонних производителей.

В этом обновлении Windows 10 стало проще подключаться к Bluetooth-устройствам. Когда такое устройство находится в пределах досягаемости вашего ПК, вы получите уведомление, которое поможет вам упростить их сопряжение. На данный момент это работает только с ограниченным числом устройств, в частности с собственной клавиатурой и мышью Microsoft Surface, но со временем заработает и с другими.

Некоторые новые возможности получил и DirectX12, в том числе Raytracing Tier 1.1, что облегчит разработчикам игр и оборудования его внедрение. Кроме того, в DirectX впервые появились mesh shaders и amplification shaders, которые, согласно блогу Microsoft, являются «следующим поколением возможностей обработки геометрии графическим процессором». Также улучшения получил рендеринг текстур с помощью Sampler Feedback. Это добавляет потоковую передачу текстур и затенение текстурного пространства, что обеспечит большую производительность игр в 4K в будущем.

Наконец, если вам не по нраву Paint или Wordpad, вы можете их удалить и сэкономить немного места на жестком диске. Для этого выберите «Параметры»> «Приложения»> «Приложения и возможности»> «Дополнительные возможности» и удалите их, если хотите.

Заключение

Свежее майское обновление Windows 10 ничего кардинально нового пользователям не принесло, хотя Microsoft и обещали полное обновление своей системы. Мы не получили больше новых функций Windows Timeline, появившейся два года назад с обновлением системы в апреле 2018 года. Также кажется, что Microsoft отказалась от своей функции «Наборы», которая позволила бы группировать отдельные документы из разных приложений на нескольких вкладках внутри одного приложения. Компания несколько раз планировала включать эту функцию в обновление, но в финальной версии этого не оказалось.

Фактически, в обозримом будущем не стоит ожидать от Microsoft чего-то большого и нового в следующих обновлениях их операционной системы. Похоже, что большую ставку они делают на облачные сервисы, а не на Windows. Также не стоит забывать, что в разработке находится Windows 10Х, которая ориентируется на устройства с двумя экранами. Как бы там ни было, все и так с нетерпением будут ждать новых обновлений от софтверного гиганта, даже если они будут касаться мелких изменений и исправления ошибок.

И напоследок бесплатная житейская мудрость:

Не волнуйтесь, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, многие сидели бы без работы.

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