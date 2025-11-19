Обновление HyperOS 3 теперь доступно для трёх новых телефонов Poco и Redmi

Компания Xiaomi продолжает распространять обновление HyperOS 3 на всё большее количество своих устройств. Очередными счастливчиками стали владельцы телефонов: Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro. Обновление на базе Android 16 представляет собой ряд интересных функций, улучшенные возможности искусственного интеллекта и многочисленные внутренние улучшения.

Как отметил портал Xiaomitime, HyperOS 3 для Poco X7 и Redmi Note 14 Pro имеет версию прошивки OS3.0.4.0.WOOMIXM, тогда как для Poco X7 Pro она получила версию OS3.0.2.0.WOJEUXM. Это обновление имеет объем 6,5 ГБ.

Стоит помнить, что обновление распространяется поэтапно, поэтому его появление на конкретном устройстве может занять некоторое время. Ниже представлен список устройств Xiaomi, которые уже получили обновление до HyperOS 3:

Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro Plus 5G , Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Poco F7 Ultra, Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Poco X7, Poco X7 Pro.

Обновление на базе Android 16 включает в себя множество улучшений системы, включая расширенные возможности настройки экрана блокировки, расширенные возможности ИИ, новые функции, улучшенную производительность и улучшенную интеграцию между устройствами.

Xiaomi HyperIsland является самым значительным визуальным обновлением, которое отображает текущие события в верхней части экрана, работая аналогично Dynamic Island от Apple, но реализация Xiaomi поддерживает до трёх плавающих окон для лучшей многозадачности. Обновление также добавляет новые иконки с более яркими цветами и скруглёнными углами. Экран блокировки также значительно улучшен благодаря таким новым функциям, как AI Cinematic Lock Screen и AI Dynamic Wallpapers, которые превращают традиционный экран блокировки в кинематографическое изображение.

HyperOS 3 представляет новый набор функций ИИ, поддерживаемых Xiaomi HyperAI, включая интеллектуальное распознавание экрана и режим DeepThink. Компания также добавила функцию распознавания речи с помощью ИИ, которая позволяет пользователям снижать фоновый шум, преобразовывать речь в текст во время записи и мгновенно создавать сводку записи.

Xiaomi также улучшила взаимодействие между устройствами с помощью HyperOS 3, в частности с устройствами Apple, позволяя им запускать приложения Xiaomi на iPad, запускать несколько приложений с телефонов Xiaomi на Mac в окнах настольного компьютера и разблокировать телефон Xiaomi с помощью Touch ID или Face ID.