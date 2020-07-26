Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты PowerColor RX 5700 XT Red Devil (AXRX 5700XT 8GBD6‐3DHE/OC), видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.

реклама





анонсы и реклама Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Более наглядное подключение видеокарты к отдельному блоку питания можете увидеть в предыдущей статье Вся правда об энергопотреблении видеокарт AMD. ASUS Radeon RX 470 DirectCU II.

реклама

Предыдущие замеры энергопотребления видеокарт:

Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti

Вся правда об энергопотреблении видеокарт AMD. ASUS Radeon RX 470 DirectCU II

Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon AXRX VEGA 56 8GBHBM2-3DH reference

Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon VII AXVII 16GBHBM2-3DH

Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 480 8GB GDDR5

Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2

реклама

Содержание:

3Dmark Time Spy Extreme

реклама





В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU ASIC Power максимальное энергопотребление 224 Вт, среднее – 217 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное –253,64 Вт, среднее – 245 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU ASIC Power максимальное – 224 Вт, среднее – 215,55 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 252,98 Вт, среднее – 241,41 Вт.





С увеличением лимита энергопотребления были получены следующие результаты: 1-ый тестовый участок GPU ASIC Power максимальное 265 Вт, среднее – 249,44 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 297,77 Вт, среднее – 280,67 Вт; 2-ой тестовый участок GPU ASIC Power максимальное 288 Вт, среднее – 237,82 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 315,82 Вт, среднее – 266 Вт.

FurMark

В Furmark AAx8 данные практически совпадают: максимальное значение GPU ASIC Power 214 Вт, среднее – 208,26 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 241,56 Вт, среднее – 233,18 Вт. С увеличением лимита на 50% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU ASIC Power 218 Вт, среднее – 213,08 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 246,96 Вт, среднее – 239,17 Вт.

В Furmark AAx0 повторяется так же ситуация что и раньше: максимальное значение GPU ASIC Power 259 Вт, среднее – 219,48 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 294,77 Вт, среднее – 250,59 Вт. С увеличением лимита на 50% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU ASIC Power 327 Вт, среднее – 286,79 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 372,97 Вт, среднее – 329,87 Вт.

Company of Heroes 2







В Company of Heroes 2 1920x1080 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU ASIC Power 224 Вт, среднее – 169,74 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 252,98 Вт, среднее – 191,56 Вт. С увеличением лимита на 50% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU ASIC Power 266 Вт, среднее – 175,83 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 303,79 Вт, среднее – 199,85 Вт.





В Company of Heroes 2 3840x2160 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU ASIC Power 234 Вт, среднее – 207,28 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 280,45 Вт, среднее – 235,56 Вт. С увеличением лимита на 50% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU ASIC Power 285 Вт, среднее – 255,3 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 321,8 Вт, среднее – 288,2 Вт.

Итог

Обзор энергопотребления видеокарты, вы можете прочитать по ссылке Powercolor RX 5700 XT Red Devil under test – force is mass times acceleration обзор igorslab.de.