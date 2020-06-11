Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti
В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti (GV-N108TAORUS-11GD), видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.
Предыдущие замеры энергопотребления видеокарт:
Вся правда об энергопотреблении видеокарт AMD. ASUS Radeon RX 470 DirectCU II
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon AXRX VEGA 56 8GBHBM2-3DH reference
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon VII AXVII 16GBHBM2-3DH
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Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
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Содержание:
3Dmark Time Spy Extreme
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В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power максимальное энергопотребление 262,87 Вт, среднее – 243,26 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное –277,8 Вт, среднее – 248,21 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power максимальное – 284,93 Вт, среднее – 238,75 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 292,9 Вт, среднее – 244,27 Вт.
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С увеличением лимита энергопотребления были получены следующие результаты: 1-ый тестовый участок GPU Power максимальное 308,97 Вт, среднее – 281,69 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 316,64 Вт, среднее – 288,93 Вт; 2-ой тестовый участок GPU Power максимальное 393,24 Вт, среднее – 301,9 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 403,05 Вт, среднее – 304,68 Вт.
FurMark
В Furmark AAx8 данные практически совпадают: максимальное значение GPU Power 258,04 Вт, среднее – 248,8 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 268,39 Вт, среднее – 256,61 Вт. С увеличением лимита на 50% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 284,8 Вт, среднее – 274,6 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 292,52 Вт, среднее – 282,61 Вт.
В Furmark AAx0 повторяется так же ситуация что и раньше: максимальное значение GPU Power 268,84 Вт, среднее – 248,86 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 265,38 Вт, среднее – 255,38 Вт. С увеличением лимита на 50% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 368,76 Вт, среднее – 357,87 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 382,49 Вт, среднее – 367,77 Вт.
Company of Heroes 2
В Company of Heroes 2 1920x1080 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Power 266,11 Вт, среднее – 220,1 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 286,11 Вт, среднее – 228,02 Вт. С увеличением лимита на 50% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 368,76 Вт, среднее – 357,87 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 382,49 Вт, среднее – 367,77 Вт.
В Company of Heroes 2 3840x2160 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Power 282,4 Вт, среднее – 220,2 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 325,27 Вт, среднее – 242,30 Вт. С увеличением лимита на 50% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 373,24 Вт, среднее – 329,16 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 3397,03 Вт, среднее – 340,93 Вт.
Итог
В итоге мы видим, что драйвер Nvidia измеряет полное энергопотребление видеокарты, в отличие от AMD.
Обзор энергопотребления почти аналогичной видеокарты, вы можете прочитать по ссылке Aorus GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G Review обзор tomshardware.
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