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В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2 (N1080-1SDN-P6DN), видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.

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Предыдущие замеры энергопотребления видеокарт:

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Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon AXRX VEGA 56 8GBHBM2-3DH reference

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Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 480 8GB GDDR5



Содержание:

3Dmark Time Spy Extreme

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В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power максимальное энергопотребление 193,33 Вт, среднее – 172,14 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 202,31 Вт, среднее- 174,6 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power максимальное – 218,66 Вт, среднее -169,46 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 223,45 Вт, среднее- 173,92 Вт.





С увеличением лимита энергопотребления были получены следующие результаты: 1-ый тестовый участок GPU Power максимальное 216,47 Вт, среднее 191,53 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 217,69 Вт, среднее – 193,74 Вт; 2-ой тестовый участок GPU Power максимальное 239,42 Вт, среднее 190,44 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 253,64 Вт, среднее – 194,23 Вт.

FurMark









В Furmark AAx8 данные практически совпадают: максимальное значение GPU Power 180,08 Вт, среднее - 173 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 187,21 Вт, среднее - 187,21 Вт. С увеличением лимита на 20% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 188,22 Вт, среднее – 181,17 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 196,22 Вт, среднее - 196,27 Вт.









В Furmark AAx0 повторяется так же ситуация что и раньше: максимальное значение GPU Power 186,32 Вт, среднее – 176,73 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 193,25 Вт, среднее - 180,18 Вт. С увеличением лимита на 20% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 221,85 Вт, среднее – 208,59 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 226,47 Вт, среднее – 214,66 Вт.

Company of Heroes 2





В Company of Heroes 2 1920x1080 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Power 207,37 Вт, среднее – 165,50 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 205,33 Вт, среднее - 169,84 Вт. С увеличением лимита на 20% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 234,31 Вт, среднее – 183,84 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 232,5 Вт, среднее – 188,05 Вт.





Итог

В итоге мы видим, что драйвер Nvidia измеряет полное энергопотребление видеокарты, в отличие от AMD. Данная видеокарта основана на оригинальной печатной плате (PCB) GTX 1080 Founders Edition, замеры, сделанные tomshardware, вы можете увидеть ниже.