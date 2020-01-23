Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2 (N1080-1SDN-P6DN), видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.
рекламаБолее наглядное подключение видеокарты к отдельному блоку питания можете увидеть в предыдущей статье Вся правда об энергопотреблении видеокарт AMD. ASUS Radeon RX 470 DirectCU II.
Предыдущие замеры энергопотребления видеокарт:
рекламаВся правда об энергопотреблении видеокарт AMD. ASUS Radeon RX 470 DirectCU II
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon AXRX VEGA 56 8GBHBM2-3DH reference
рекламаИзмеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon VII AXVII 16GBHBM2-3DH
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 480 8GB GDDR5
Содержание:
3Dmark Time Spy Extreme
реклама
реклама
В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power максимальное энергопотребление 193,33 Вт, среднее – 172,14 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 202,31 Вт, среднее- 174,6 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power максимальное – 218,66 Вт, среднее -169,46 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 223,45 Вт, среднее- 173,92 Вт.
С увеличением лимита энергопотребления были получены следующие результаты: 1-ый тестовый участок GPU Power максимальное 216,47 Вт, среднее 191,53 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 217,69 Вт, среднее – 193,74 Вт; 2-ой тестовый участок GPU Power максимальное 239,42 Вт, среднее 190,44 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 253,64 Вт, среднее – 194,23 Вт.
FurMark
В Furmark AAx8 данные практически совпадают: максимальное значение GPU Power 180,08 Вт, среднее - 173 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 187,21 Вт, среднее - 187,21 Вт. С увеличением лимита на 20% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 188,22 Вт, среднее – 181,17 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 196,22 Вт, среднее - 196,27 Вт.
В Furmark AAx0 повторяется так же ситуация что и раньше: максимальное значение GPU Power 186,32 Вт, среднее – 176,73 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 193,25 Вт, среднее - 180,18 Вт. С увеличением лимита на 20% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 221,85 Вт, среднее – 208,59 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 226,47 Вт, среднее – 214,66 Вт.
Company of Heroes 2
В Company of Heroes 2 1920x1080 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Power 207,37 Вт, среднее – 165,50 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 205,33 Вт, среднее - 169,84 Вт. С увеличением лимита на 20% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 234,31 Вт, среднее – 183,84 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 232,5 Вт, среднее – 188,05 Вт.
Итог
В итоге мы видим, что драйвер Nvidia измеряет полное энергопотребление видеокарты, в отличие от AMD. Данная видеокарта основана на оригинальной печатной плате (PCB) GTX 1080 Founders Edition, замеры, сделанные tomshardware, вы можете увидеть ниже.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила