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Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"

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Предисловие

С недавних пор в "околооверклокерском" сообществе стал набирать популярность недорогой кулер башенного типа от компании "Deepcool", который позиционирует себя как бюджетная супер-башня для экономных энтузиастов. И это модель "REDHAT" (в народе "шляпа"), сестра-близнец Люцифера.

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Звезды сошлись так, что я уже на протяжении двух лет использую эту башню для охлаждения своего I7 2700K в разгоне (4.5 Ггц при 1.35 вольт) и могу показать реальную эффективность этой "шляпы", а также развенчать несколько мифов, которые скопились вокруг этого "супер-кулера". "Redhat топ за свои деньги" (?) - давайте это выясним!

Тестовый стенд

Тестирование системы охлаждения процессора Deepcool REDHAT проводилось на следующей конфигурации:

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Процессор: Intel Core i7-2700K, OC 4500 Mhz;
Системная плата: Asus P8Z68 Deluxe;
ОЗУ: Kingston 99U5471-056.A00LF 2x8 Гб (2Ranks,OC 2133 MHz 13-13-13-34)
Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Thermaltake SPS 730W, 730 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;
Операционная система: Windows 10 x64.

Стоит отметить, что на момент тестирования комнатная температура составляла 22°C.

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Также штатный вентилятор на радиаторе кулера был заменен на аналогичный - DEEPCOOL UF140.

"Тихий" тестовый режим

Итак, начнем с более трудной задачи. В биосе материнской платы я выбрал "Тихий" режим работы процессорного кулера и корпусных вентиляторов.

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Тестирование эффективности проводится в программе "OCCT 5.5.3", тест "Linpack 2019" с включенными логическими потоками. Тестирование, к сожалению, прервалось спустя 6 минут, когда процессор ушел за 86 градусов по температурам, и я словил "bsod".

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Я решил упростить задачу "шляпе" в этом режиме. Ей достался упрощенный вариант - тест "OCCT" на 8 потоков и с включенными AVX инструкциями.

За 9 минут теста самое горячее ядро прогрелось до 78 градусов. Для килограмма железа не очень впечатляющие результаты. Стоит также отметить, что разница между самым горячим и самым холодным ядром составляет целых 15 градусов. Не говорит ли это о кривой "пятке" башенки? Или стоит сослаться на то, что третье ядро "жарят" второе и четвертое, вот оно и вышло самым горячим? 

Если ссылаться на показания "OCCT", то тепловыделение I7 2700K в разгоне составляет чуть больше 120 ватт. Но по моим подсчетам с различными формулами, TDP I7 2700K в таком разгоне составляет либо 102.6 ватт, либо 141.8 ватт (я не физик, а лишь любитель, могу ошибаться). Хотя это абсолютно неважно, так как заявленная максимальная рассеиваемая мощность "Redhat"- 250 ватт! Но почему он не смог укротить нрав старенького 4-х ядерного процессора, по самым пессимистичным подсчетам тепловыделение которого в разгоне жалкие 140 ватт? 

А теперь поглядим на показания температурных замеров в разных местах этой башни, которые я сделал во время теста "OCCT" пирометром (после 11 минут тестирования).

Медные трубки у основания всего 37 градусов при том, что процессор раскочегарен до 76! Быть может, я что-то и не понимаю в теплоотводе, но как по мне, такого быть не должно.


Конец медной трубки всего 25 градусов.

Первая пластина у основания радиатора прогрелась до 35.6 градусов.

Пластина у конца башни всего 25 градусов.

"Ручной" тестовый режим

Упрощаем задачу башни. Я использовал свои проверенные настройки вентиляторов в биосе. Пропеллер кулера будет вращаться на полную при температуре процессора в 65 градусов. Остальные вентиляторы переведены в режим "стандарт". 

Тестирование эффективности снова проводится в программе "OCCT 5.5.3", тест "Linpack 2019" с включенными логическими потоками.

"Линпак" за 11 минут прогрел самое горячее ядро до 79 градусов.

Стоит отметить, что на максимальных оборотах вентилятор процессорного кулера слышен не был. Но во внимание возьмем то, что я заменил в свое время штатный вентилятор.

За полчаса теста максимальная температура самого горячего ядра составила 80 градусов. 

Уже через полчаса тестирования "Линпаком" я начал делать замеры температур пирометром.

Радиаторы на VRM прогрелись до 47 градусов, это лишь для сравнения.

Температура тепловых трубок у основания составила 31 градус.

Температура на концах трубок 23-24 градуса.

Температура пластины у основания составила 30 градусов.

Температура крайней верхней пластины - 21 градус.

"Разрушение мифов"

1. 250 Ватт максимальной рассеиваемой мощности - хотелось бы верить, что это так, но, к сожалению, реальная рассеиваемая мощность этой "супер-башни" порядка 130 ватт, как указано в характеристиках у брата-близнеца "Lucifer V2".

2. "REDHAT ТОП за свои деньги" - это не совсем так. Покупая данную "шляпу" за цену около 3500 деревянных, вам понадобится 15 см отвертка, если такой нет, то это + 100 рублей к цене как минимум, далее, если у вас нет подходящего корпуса, вам будет нужен такой корпус, чтобы туда влезла эта башенка. А "шляпа" у нас-то 168 мм. Самый дешевый такой корпус выйдет в 1 500 рублей, но если вы себя любите, то вы не купите эту консервную банку, а купите корпус за 4000+ рублей. Вы можете смеяться, но из-за этой "шляпы" я купил себе новый корпус за 7000, так как в мой старый "Zalman Z9 plus" эта килограммовая громадина физически не влезала, а сидеть с открытой боковой крышкой корпуса - это не по мне. Вы хотите заплатить 7700 рублей за 130 ваттную башню?

3. "Размер радиатора имеет значение" - это утверждение справедливо, только в том случае, если "пятка" башни идеально ровная, а сама конструкция качественно выполнена и отлично передает тепло.

4. "Сгодится для разгона 9900K, 9700K, 9600K и бла-бла-бла" - у 9600K в разгоне до 5 Ггц тепловыделение уже порядка 180 ватт, а дальше думайте сами. 

5. "Цена-качество" - только в негативном ключе, сэкономил на супер-башне - сэкономил на охлаждении и качестве исполнения. Лично у меня "троил" штатный вентилятор - запускался на крайне низких оборотах и из-за этого нельзя было загрузиться в "винду", ну, пока не дашь "ходу" вентилятору пальцем. Я его заменил на аналог, который стоит порядка 700 рублей. Да, "родной" вентилятор еще и дребезжал противно, немного раздражало.

Заключение

Я не против компании "Deepcool" и не пытаюсь их как-то оклеветать, я выражаю недовольство лишь к данному конкретному продукту. У них есть отличные более скромные башенки, например, "GAMMAXX 300", но сделать "топ за свои деньги" в сегменте супер-башен как-то не вышло.

Если вы хотите приобрести "килограмм кукурузы" за несколько тысяч рублей, то я вас не собираюсь отговаривать - ваше право. Но если вам нужна эффективная система охлаждения процессора, то это, к сожалению, не про "Redhat".

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