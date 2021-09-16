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Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)

События "Патриота" развернутся в современной Москве, жителей которой от финансового кризиса попытается спасти бесстрашный гость из провинции.
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Сегодня мы посмотрим на игру с крайне актуальным на сегодняшний день названием: Патриот 2009 года. Судя по набору предметов на титульном экране: системный блок, бублик от геморроя и до неузнаваемости заляпанная йогуртом порнуха, игра должна была называться не Патриот, а задрот. Хотя вполне может быть что это тонкий намек от разработчиков. Как и положено, имя профиля в отечественной игре под названием Патриот нельзя писать на русском языке.

Начинается игра с заставочного ролика, в котором, судя по всему, использован видеоряд с диска караоке. Сама же игра начинается с митинга возле завода тяжелых эспандерных изделий, который собираются закрыть, а на его месте открыть торговый центр.

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В какой-то момент этой вялой забастовки работяги решают перейти в нападение. Повода для этого не было, видимо просто, чтобы не заснуть. Завод же охраняют сотрудники ЧОПа, которых, следуя мудрой финансовой политике, наняли в два раза больше, чем самих работяг. Является ли это аллегорией того, что наша страна -  одна из лидеров по количеству правоохранителей на душу населения, уступающая разве что еще более стабильной и цветущий Белоруссии, теперь уже мы никогда не узнаем.

Собственно первый квест: прорваться в кабинет директора, чтобы дать ему напоследок в морду. На пути праведного гнева на каждом шагу будут вставать все те же ЧОПовцы, которые видимо находились в резерве, поэтому не стояли в кордоне на входе. Бодаться с ними предстоит в рукопашную. В арсенале главного героя есть два удара: левый коронный и правый похоронный. В арсенале же ЧОПиков дубины и редкая вертуха с ноги.

Я так и не понял, отличаются ли удары по главному герою по урону, ибо у всех ЧОПиков разное количество здоровья. На каждого ЧОПика уходит от 8 до 10 ударов, в то время как их дубинки сносят приличные куски здоровья. Если переть на них в лоб, то дуэт таких бойцов запинает довольно быстро. Опытным путем было установлено, что лучше всего драться с ЧОПиками на лестницах. Во-первых, тогда становится удобнее бить их по яйцам. Во-вторых, в этом случае их дубинки свистят где-то над головой.

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Ну и куда уж без искрометного юмора. На стенах завода висят плакаты с надписями: «а ты на завод эспандерных изделий пошел работать?» или «крестьянин, поссал - убери за собой», или «Завод эспандерных изделий. Лучший сотрудник года» и фотографии четырех синяков.

В итоге директора на рабочем месте не оказывается. Героя вяжут и вышвыривают к остальным на улицу, к тому временем уже отхватившим тумаков забастовщикам. Между 1 и 2 миссиями идет вставка с еще одним мощным посылом от разработчиков. Главный герой приходит в центр занятости, где ему говорят, что инженеры с высшим образованием никому не нужны. Требуются только менеджеры и торгпреды.

В итоге наш счастливый обладатель двух дипломов отправляется разгружать вагоны. Прибыв на станцию, герой отправляется на поиски бригадира, попутно прикарманивает очки и зачем-то вооружается автомобильным глушителем. В этот момент в глаза впервые бросился тот факт, что враги в этой игре нападают по двое.

С ЧОПовцами это было еще объяснимо старым советским анекдотом: наряд состоит из двух милиционеров, потому что один умеет читать, а второй умеет писать. Также на него нападают метросексуалы в жилетках, вооруженные битами, но в этом случае предположение у меня только одно – что они одной сексуальной ориентации.


Шутер в игре начинается после того, как вы повстречаете в канализации бомжей, которые курят сигары и смотрят в не по доходам широкий экран, грезя о банках, баксах и каком-то «бимере». Чтобы игра сдвинулась с мертвой точки, нужно стоять перед бомжами и выслушивать их реплики, и ждать, когда они пошлют тебя к холодильнику за пивом. И только после этого открывается дверь. В этот же момент выясняется предназначение найденных очков. Они, выкручивая гамму до уровня яркости меча мастера джедая, позволяют увидеть, что происходит в мире на самом деле.

Копы оказываются инопланетянами, рекламные плакаты сменяются на постеры с пропагандой, подчеркивающей низменные желания общества потребителей. Далее с помощью очков находим секретный бункер инопланетян и узнаем, что гуманоиды планируют поработить человечество.

Попутно изменяется количество и качество врагов. Начинают нападать спецназовцы отрядами по 5-6 человек, вооруженные ПП-2000.


Я сначала подумал, что спецназ защищает инопланетян, а это значит, что пришельцы уже проникли в высшие эшелоны власти, но потом оказалось, что спецназовцы - тоже инопланетяне, что в общем-то сути дела не меняет. Следующий уровень проходит в еще одном оплоте зла: бизнес-центре, где появляются новые враги - офисный планктон, вооруженный бластерами.

Планктон на деле оказывается дико живучими роботами, а в одной из комнат нападает даже банкомат-трансформер. Перебив десятки киборгов и сотни спецназовцев, герой переносится на инопланетный корабль, где через полчаса блуждания по не самым красивым декорациям с истреблением все тех же банкоматов-трансформеров на битву выходит финальный босс.

Это как пародия на зеленого гоблина с ракетами и миниганом. В бою с ним главное пережить первые секунды, дальше его поведение становится неадекватным, он перестает быть опасен. После его убийства герой возвращается в центр занятости, и ему находят работу инженером.


Резюмируя все вышесказанное, хочу ответственно заявить, что если не брать во внимание непосредственно качество геймплея, а именно примитивную боёвку, то эта игра для уровня трэша не так уж и плоха. Пожалуй, я бы даже иногда играл в такие игры. Патриот не претендует на то, чтобы казаться блокбастером, отечественным ответом на западные шедевры. В описании игры разработчики не кричат о том, что у них графика фотореалистичная или геймплей какой-то особенный, как это, например, делали в гонке «Адреналин».

Патриот - это трэш, который подается как трэш игра с низким бюджетом, которая тем не менее затрагивает острые социальные вопросы о том, что мы живем в эпоху потребления. Геймплей сделали как смогли, но при этом проявили внимание к деталям. Те же двойные плакаты или, например, выставочный зал на эспандерном заводе, где показаны эспандерный робот, эспандерная стиральная машина, эспандерный отбойный молоток и эспандерный двигатель.

В общем эта игра не вызывает отвращения. Расскажите, как вам понравился «Патриот»?

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