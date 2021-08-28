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Совсем недавно я рассказывал про игры S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty WWII, Battlefield 1. Если пропустили – можете ознакомиться.

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В новой части Battlefield V всего 4 миссии, не считая вступительной. В эту игру, наверное, только самый ленивый не кидал камень со словами: "самая худшая часть Battlefield". И люди, которые это заявляют, ходят недалеко от истины.

Изначально к игре было презрительное отношение и во многом благодаря заявлениям разработчиков, которые говорили, что не нравится, не покупай. Игра получила много хейта в свое время и очень даже заслуженно. Отсутствие историчности, мало контента на старте, про Советский Союз вообще забыли. Чего стоят слова продюсера игры, где он сказал, что СССР как бы менял сторону во время войны несколько раз и нам не особо хочется их даже добавлять.

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Возможно, это последняя часть батлы, где есть сюжет, ибо в Battlefield 2042 сюжет не анонсирован. Как и у Battlefield 1 сюжет раздроблен на несколько отдельных историй, и каждая отличается по настроению, атмосфере и визуалу. Если воспринимать это как такой вот тир из-под кустов, а не какой-то серьезный симулятор скрытных убийств, то от процесса вполне можно получить удовольствие. Персонажи во всех версиях игры говорят на своих родных языках, поэтому как такового перевода в игре нет, но благо есть русские субтитры.





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Сюжет построен по лекалам предыдущей части. Мы — это несколько реальных военных эпизодов от лица вымышленных персонажей. Все четыре эпизода можно проходить в любом порядке. Пролог под названием «По зову родины» — это динамичное знакомство с миром Батлфилда 5.





Довольно интересен эпизод «Аврора». Он самый разнообразный в геймплейном плане. В холодной заснеженной Норвегии бойцы сопротивления сражаются с немецкими оккупантами. Играем мы за юную партизанку Солвейг, что через весь этот снег и стужу идет вызволять свою мать из плена. Тут будет и спуск на лыжах с горы, и выживание в условиях холода. А еще катание на гусеничном мотоцикле по замерзшему водоему и прибрежным дорогам. Перестрелки, конечно же, тоже будут. Эпизод смотрится живее на фоне других историй. Это задание считается одним из самых интересных за всю историю Батлфилда, подчеркну, по мнению разработчиков. По их задумке данная миссия должна была продать Battlefield V. Именно эту миссию показывали на всех выставках, акцентируя свое внимание на каждой игровой мелочи. Активно показывали гемплейную фишку - передвижение на лыжах. Удивительно то, что можно на лыжах передвигаться в этой миссии, но стрелять в момент передвижения вы не можете. Приходится останавливаться и изготавливаться к бою. По сути, задумка интереса: надо уничтожить компоненты для создания ядерной бомбы. Опять же, по задумке разработчиков эту миссию надо проходить стелсом, но я не стал. Эпизод рассказывает о саботаже завода по производству так называемой «тяжелой воды» в Норвегии. На кону судьба всей атомной программы Третьего Рейха, потому что тяжелая вода в ней - ключевой компонент.

После захвата документов Солвейг падает в воду. На таком лютом морозе окунуться полностью в воду и снова на мороз — это гарантированное воспаление легких. В реальной жизни, от того, что ты просто уснёшь (как героиня игры), тебе легче не станет. В лесном домике взрослый мужик не смог одолеть полностью перемороженную 18-летнюю девушку.

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В плане же сюжета глава «Без знамен» про британских спецназовцев довольно скучная. Предыстория героя говорит, что наш персонаж был до этого грабителем банков. Целых три раза пытался ограбить один и тот же банк. Он что, идиот? И его прямо из тюрьмы призвали на войну. Не повезло пацану короче. В середине повествования можно покататься на машинках по теплым пескам среди пальм. Подразделение называется "Специальная Лодочная Служба". Звучит как будто банда рыбаков, но нет, это ложное впечатление. Потому что это подразделение специальных операций королевской морской пехоты Великобритании.

Интересный нюанс. После диверсии на аэродроме пара героев сталкивается с немцем. Фриц направил пушку на наших героев, и они просто с помощью улыбки забрали его машину, а самого фрица запихнули в багажник. Как они это сделали, почему фриц идиот не открыл огонь, нам не показали. И забавно, что немца запихнули в заднюю часть машины. Разрабы видимо думали, что задний отсек сойдет за багажник, но ведь у Volkswagen Kübelwagen двигатель находится именно сзади. Как они запихнули туда фрица - непонятно, а также непонятно: зачем они это сделали. Они только что развалили целый аэродром, зачем они оставили немца в живых.





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Глава «Тиральер» расскажет нам о сражении в неравном бою французских колониальных войск с немцами. Эта история отличается обилием перестрелок, братскими отношениями между героями, ну и немножко еще трагичности завезли, куда тут без этого. Сюжет сильно не тронул, как бы там ни нагнетали драму. Французские колониальные войска сражаются за освобождение родины, которую никогда не видели. По заявлению разработчиков миссия является неплохим обучением перед мультиплеером, является хорошим тренировочным этапом для всех новеньких игроков. Наших персонажей - африканцев не воспринимают всерьез и заставляют делать грязную работу, в то время как остальные французы идут на передовую. Но наши темные бойцы не готовы останавливаться и продолжают наступление, несмотря на отсутствие поддержки.





Также, не оставляет равнодушным история «Последний тигр», про последний оставшийся в живых немецкий танк. Здесь нам предлагают посмотреть на войну с другой стороны, когда к концу войны германская армия постепенно скатывается в хаос и нам под управление переходит экипаж танка Тигр с опытным офицером во главе. Если и есть мораль в играх, то в этой миссии ждут нас сцены, когда нацисты ведут расстрел своего же личного состава за дезертирство. Вы вместе с героем повествования командиром Мюллером понимаете всю бесполезность того, что он и его бойцы делают по приказу своего командования. DICE удалось передать всю безнадёгу, в которой находится экипаж танка Тигр.

Можно немного придраться к достоверности. Мост, который персонажи пересекают, был мостом Гогенцоллернов в Кёльне. Он был разрушен, еще когда союзные войска вторглись в Кёльн в марте 45-го, а события истории происходят весной 45-го. Также конструкция моста больше напоминает его современный перестроенный вариант. Мост в 1945 году имел арки на обоих концах. Интересно, что после потери заряжающего Хартмана скорость стрельбы танка никак не уменьшается.

Расстраивает, что в игре не представлен СССР, да и в целом игра очень короткая. А вам понравился Battlefield V?