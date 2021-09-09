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Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Часть вторая

Update 4.1 - это финальное обновление для модификации "Пространственная Аномалия", патч несёт в себе не только ряд исправлений, но и вносит в игру много нового.
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Совсем недавно я рассказывал про игры S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty WWII, Battlefield 1, Battlefield V, Wolfenstein II: The New Colossus Часть первая и вторая, Wolfenstein: Youngblood. Если пропустили – можете ознакомиться.

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После выполнения данных квестов, Лютый зовет к себе Зверя и говорит, что местный сталкер с позывным Падальщик, занимающийся сбором всех ресурсов, которые есть на базе, пропал два дня назад. На его поиски отправили группу сталкеров, но вместо Падальщика нашли тело главного героя Зверя. Лютый просит Наёмника снова сходить в это место и более тщательней его изучить. По приходу, главный герой находит свой потерявшийся рюкзак и обнаруживает телепорт, прыгнув в который Зверь обнаруживает труп Падальщика. Занятно, что Падальщик считался пропавшим в проклятой аномалии, а на деле его останки покоились буквально за углом от лагеря, и никто за все это время не заметил покойника в паре метров от сарая.


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У падальщика был КПК, из которого становится понятно, что он на самом деле предатель. Дело в том, что всех сталкеров, которые попадали в пространственную аномалию, Падальщик убивал без разбора. Лучшее их снаряжение он прятал в своем тайнике, а остатки приносил на базу сталкеров, для прикрытия. Более того, Падальщик уничтожил группу наёмников вместе с ученым. В рюкзаке ученого он нашел дешифратор, с помощью которого можно найти выход из аномалии. Теперь у главного героя появляется первостепенная задача - поиск дешифратора.

Вернувшись обратно, Военный рассказывает Наёмнику, что на базе есть сломанная рация. С её помощью можно будет отправить сообщение на военный блокпост, но сначала нужно будет найти проволоку и аккумулятор. Маркус - один из центральных персонажей, увидев Зверя на базе, говорит ему, что ранее у сталкеров был другой лидер с позывным Гильза. Он пропал несколько месяцев назад и последний раз сигнал его кпк видели у старого подвала. Маркус отправлялся туда ранее, но ничего там не находил. У главного героя неплохо получается расследовать все происшествия в этой аномалии, и поэтому он отправляется в этот подвал. По приходу он видит призрака, и после употребления водки сразу оказывается в каком-то тоннеле. Оказывается, что Гильзу зомбировал контролер, и именно он находится в этом тоннеле. Наёмник убивает его, и в качестве доказательства забирает с собой его жетон.

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По возвращении на базу Лютый рассказывает Зверю, что Маркус ушёл в вылазку и пропал. Главный герой получает его последние координаты и отправляется в путь. Дойдя до точки, Наёмника оглушают, после чего он теряет сознание. Очнувшись, главный герой обнаруживает перед собой Маркуса. Тот говорит, что они попали в логово Стронглава, и что ни минуты нельзя медлить и нужно искать выход. Маркус сторожит спину, а пройдя чуть далее наёмник находит тайник Падальщика с дешифратором - он-то и поможет выбраться из этого места. Как только герой попадает наверх, его тут же оглушают прикладом.

Глава 2. Без морали.

Здесь начинается глава – флешбек. Наш герой вспоминает свои дела на Кордоне за три месяца до того и то, как он попал в аномалию. Попадаем к Сидоровичу. Получаем задание убить Клима. По пути у моста нас попытается убить снайпер, нанятый Мракобесом. На месте Клима нет, есть Дуболом, который скажет, что Клима съели собаки. Ищем нужную собаку, убиваем и из живота достаем флешку, относим ее Сидоровичу.

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Для быстрой прокрутки времени можно спать в строго отведенных местах. Например, на Кордоне можно бесплатно спать на АТП, где разместились наемники. А в деревне новичков в баре 92 за сутки аренды койки придется выложить 2500 рублей.

Далее идет череда квестов Сидоровича, Зохана, Шамана. В итоге получаем сообщение, что главарь наемников Шакал снял нас с должности главы отряда, и на этом воспоминания заканчиваются.

Глава 3. Незваные гости

Зверь приходит в себя в подвале в западном бункере пространственной аномалии. За это время группа наёмников под командованием Мракобеса - нашего давнего врага - также оказалась в пространственном пузыре.

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Спасает героя только чудо: в критический момент в бункере появляется Стронглав, он убивает Мракобеса и просто исчезает. В это время сюда врывается Маркус, который только что вырвался из логова монстра. Первое, что нужно сделать - отправиться на оружейный склад, который уже начали охранять наёмники. Забрав снаряжение, Зверь и Маркус разделяются: главный герой идет спасать местного техника Шурупа, которого держат в плену на базе сталкеров. А Маркус, сообщив остальным, идет штурмовать остальные отряды. Уничтожив всех наёмников и понемногу устроившись в бункере, Маркус сообщает Наёмнику, что на окраине появился новый, неизвестный сталкер - и ему необходимо помочь. Дойдя до сигнала, Зверь обнаруживает, что это Лесник. Те немногочисленные сигналы о помощи, которые удалось подать, дошли до Лесника, и он отправился в аномалию. Здесь же герою приходит сообщение о том, что на карте засветился ещё один неизвестный сталкер, и Зверь бежит туда. Оказывается, что это сумасшедший сталкер Рябой. Он попал в аномалию, пытаясь убежать от пси-излучения. Дело за малым: лесник уже вывел всех сталкеров, ему осталось только забрать Зверя.

Глава 4. Последняя надежда

Главный герой приходит в себя, и его последняя цель - выбраться из этого кошмара живым. Просыпаемся за решеткой, но Лютый быстро нас вызволяет. Узнаем, что мы на базе сталкеров, а главарь здесь Ставрид. Лютый говорит, что все из нашей группы ушли с этой Заставы, остались только мы вдвоем. От Ставрида получаем задание убить Левшу, который скрывается на цементном заводе. Левша скажет, что его подставили. Вернемся к Ставриду, тот попросит привести Левшу. Пока мы оставили Левшу без присмотра, его уже кто-то зарезал. У тела осталась улика – редкий нож. На базе бармен Распутин опознал нож – это нож Химика. Его мы найдем на месте преступления – он искал нож. После с трупа Химика мы возьмем КПК с доказательствами невиновности Левши. Затем будут миссии со Свободовцами, засада на бандитов.


Ставрид придумал план, как выбить Монолит из Заставы. Нужно переодеться в монолитовцев и заложить бомбу на их базе. Отправляемся на задание с Лютым, нас разоблачают, Лютого уводят в лабораторию X-7. Можно пойти спасать Лютого, либо покинуть Заставу с Хантером. Здесь появляется развилка. Можно отказаться спасать Лютого, обратиться к Хантеру, и он выведет нас с Заставы. Мы посмотрим ролик о том, что наш герой вечно будет просыпаться в той яме с Маркусом, где мы взяли дешифратор. Конец, титры. Это первая концовка. Если же решим спасти Лютого, то продолжим играть в пятой главе.

Глава 5. Кошмары подземелий

Финальная локация. Идем искать Лютого в лаборатории X-7. В одной из комнат мы находим его, но Лютый захвачен контролером, и застреливается. Перед смертью Лютый просит нас убить Стронглава. Позже встречаем Отшельника, который рассказывает нам, что Стронглав, это нематериальная часть нас, отколовшаяся когда-то во время выброса на Кордоне, дает нам пистолет, а сам застреливается. Чуть дальше путь нам преграждает Стронглав и заставляет нас застрелиться. Это вторая концовка.


Еще есть третья концовка. Получить ее сложно. Нужно в норе, когда с Маркусом оказались по непонятным причинам, не попасться на глаза Стронглаву. Далее в третьей главе нужно сказать Маркусу, что мы не хотим убивать наймов. В четвертой главе, где в баре у Распутина встречаем сталкера Лысого, нужно отдать артефакт Рябого. Далее нужно Ставриду рассказать о плане побега Шмыги, что у них за решеткой сидит. И все. При спуске в лабораторию Х-7 нас не встретит Стронглав, и мы сможем пройти дальше в бар диггеров, расположенный в этой локации.

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