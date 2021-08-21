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Рассказываю о своем впечатлении от Battlefield 1. Первая мировая война в цвете

Battlefield 1 — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, пятнадцатая по счёту из серии игр Battlefield.
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Совсем недавно я рассказывал про игры S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty WWII. Если пропустили – можете ознакомиться.

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Настал черед окунуться в омут Первой мировой войны.

Battlefield 1 является неоднозначной игрой. С одной стороны есть интересный сеттинг, который нечасто увидишь в играх, качественная физика и проработанный звук. С другой же стороны непривычный темп геймплея и слабоватый сюжет.

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Весь сюжет разбит на эпизоды с разными историями. Например, о британских летчиках или об экипаже танка. Нам все время показывают драму, на фоне играет атмосферная музыка, везде взрывы и выстрелы, кто-то умирает. Рассказчик на фоне тоже пытается придать смысл происходящему. Сначала реально кажется, что все это просто супер атмосфера, но вся эта серьезность просто улетучивается, как только начинается диалоги и проработка персонажей. То начинаются какие-то тупые шутки, и действия героев вызывают смех.


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Когда под драматическую музыку кто-то умирает, а ты даже не можешь вообще вспомнить, кто это такой.

Геймплейно миссии сделаны неплохо, но и не хорошо. Я бы сказал просто. Каждый уровень здесь - это какая-то большая песочница, где мы решаем различные задания. Их можно также решать разными способами, чувствуется небольшая вариативность. Можно, например, обойти врагов и расстрелять их в спину, либо пройти миссию полностью с ножом руках. Или просто прорваться и поубивать всех на пути, так что в этом плане играть было интересно. Минус только в том, что часто бывает застой в происходящем, когда просто ничего не происходит, и ты пробегаешь вперед, обходя врагов стороной, а враги ведут себя очень тупо. Искусственный интеллект может тебя вообще проигнорировать, когда ты в паре метров проходишь возле врага.


Battlefield 1 стала самой продаваемой частью серии. За все время 25 миллионов проданных копий. К такому числу подбиралась только третья часть 2011 года. Комьюнити игры разделилось на два лагеря: для многих BF1 оказался чересчур казуальным и неинтересным, а другая сторона видела в игре свежий глоток воздуха для серии в целом.

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Разработчики пересмотрели формат одиночной игры в Battlefield 1. Они решили, что если один персонаж будет прыгать между фронтами и армиями, то потеряется ощущение правдоподобия происходящего. Поэтому они выбрали формат антологии. Разные персонажи и истории, у каждого своя.


Сравнивая кампании тройки или хотя бы той же четверки, становится очень грустно от того, что задумки и идеи были действительно классными для одиночной кампании, но на одной идее разработчики не выехали.

В пробной миссии «Стальные грозы. На заре» мы понемногу, недолго участвуем в различных стычках, после смерти переносясь в тело нового персонажа.

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В танковой миссии «Сквозь грязь и кровь. Изо всех сил» мы знакомимся с нашим экипажем танка и пробираемся по полю брани на танке, который имеет кличку «Черная Бесс».


В миссии «Сквозь грязь и кровь. Туман войны» мы заезжаем в туманный Бурлонский лес. Командир Макманус говорит, что дальше 20 ярдов ничего не видно. Посылают гонца разведать обстановку, чтобы танк не нарвался на врагов. Но почему-то танк едет чуть ли не впритык к нам, когда должен был начать движение минимум в 15 ярдах от нас. После засады на танк и убийства группы немцев артобстрелом наш танк остается совершенно один. Где все наши союзники, которые только недавно были сзади? Приказ на штурм Камбре был отдан всем бойцам. Одному танку стоило подождать 5-10-15 минут до прибытия второй группы подмоги, а не лезть вслепую на противника.


В миссии «Сквозь грязь и кровь. Неисправность» мы очень удобно ехали до наступления темноты, и свечи танка вышли из строя ровно тогда, когда мы доехали до деревни с немцами и нашими захваченными танками. Наша миссия заключалась в том, чтобы обыскать четыре танка Mark 5 в каждой из четырех деревушек, чтобы добыть нужные нам свечи зажигания. Бред миссии заключается в том, что в каждом найденном танке имеется всего одна свеча. Всегда только одна, чтобы мы обследовали всю окрестность без исключения.

И в итоговом танковом сражении миссии «Сквозь грязь и кровь. Сталь на сталь» мы примем бой за железнодорожную станцию. В итоге танк сгорит, и из экипажа останутся в живых двое.


В следующем игровом сценарии «Друзья из высших кругов. Пробный полет» мы играем за британского летчика, испытывающего новый истребитель «Бристоль». Каким-то образом мы попали в Альпы и отбиваем атаки немецких асов. Наш напарник сидит в хвосте самолета и отстреливается из пулемета.


В миссии «Друзья из высших кругов. Тотальная война» нам нужно защитить наши бомбардировщики, атакующие базу немцев.


Затем на уровне «Друзья из высших кругов. Падение с небес» самолет сбивают и нам нужно отыскать обломки, среди которых находится наш стрелок.


В финальной летной миссии «Друзья из высших кругов. Forte et Fidele» будет бой с дирижаблями над Лондоном. При этом мы сможем высадиться на дирижабль и ходить по полотну как по твердой поверхности. Захватив зенитку на макушке полуразрушенного дирижабля, мы будем расстреливать соседний дирижабль. Конечно, маловероятно, чтобы дирижабль, на который вы взобрались, мог в реальности летать с такими повреждениями. А после мы прыгаем примерно с километровой высоты в Темзу и не получаем повреждений.


Рассказ «Вперед Савойя» состоит всего из двух глав, представляющих собой тир. Сперва тир в броне в миссии «Вперед, Савойя! Или победим», потом тир без брони в миссии «Вперед, Савойя! Или все умрем». Цель просто пройтись по горам и пострелять. Вообще непонятно, зачем наш герой на полпути снял с себя броню, ведь она не пострадала и не пропустила ни одной пули.


В следующем рассказе «Посыльный. Мыс Геллес» про посыльного мы играем за героя Австралии Фредерика Бишопа. При штурме пляжа Галлиполи первая волна захлебнулась, но мы будем идти в атаку с поддержкой корабельной артиллерии. Непонятно, что помешало кораблям помочь первой волне наступавших, погибшей незадолго до нас.


В задании «Посыльный. Посыльный» бойцам в тылу поступил приказ отступать к кораблям, так как нынешние позиции будут обстреливаться для прикрытия. Об этом мы узнаем из бумажки, оставленной в тыловой базе. Из-за того что мы слишком поздно узнаём об обстреле, Уайтхолл уже отправил солдат на штурм. Непонятно, почему тыловое командование не сообщило о грядущем обстреле. Если было бы идти далеко, то одно дело, но здесь пара шагов.


В последней миссии «Посыльный. Береги себя» показалось странным, как австралийские бойцы смогли пробраться в форт так, что снаружи османы ни сном, ни духом. Ведь Бишопу сюда пришлось с боем прорываться, и после внезапного открытия дверей крепости бойцы выглядят так, будто их спасали из плена.


После будет цепочка миссий в аравийской пустыне в кампании Лоуренса Аравийского. Сперва мы в задании «Ничто не предначертано. Скрыться у всех на глазах» должны заполучить книгу с шифрами. И далее в задании «Ничто не предначертано. Работа для молодых» нужно украсть у трех османских офицеров из трех аванпостов по 1 капсуле, в каждую нужно вложить поддельные сообщения и отправить на поезд голубем. Странно, что у офицеров есть лишь по одной капсуле. На последней капсуле происходит осечка. Антагонист рассказывает свой злобный план нам. Распространенное клише: антагонист тянет резину, чешет языком и не убивает главного героя до тех пор, пока главный герой его за это не накажет.


Под финал в задании «Ничто не предначертано. Слушай пустыню» нужно уничтожить все османские силы вместе с бронепоездом.


На каждой локации при выходе за заданные рамки всплывает сообщение, что у вас есть 6-7 секунд, чтобы вернуться в зону боевых действий. Увы, за полчаса-час каждой истории ни к кому из них не успеваешь привязаться, а все эти имена героев мгновенно выветриваются из памяти.

Финальная миссия всей игры «Помните о нас» представляет собой ролик с нарезкой действий основных персонажей. Расскажите, понравилась ли вам Battlefield 1?

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