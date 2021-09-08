Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая

Пространственная аномалия — это модификация, которая познакомит игрока с историей наемника по кличке Зверь.
[ ] для раздела Блоги
+
Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Совсем недавно я рассказывал про игры S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty WWII, Battlefield 1, Battlefield V, Wolfenstein II: The New Colossus Часть первая и вторая, Wolfenstein: Youngblood. Если пропустили – можете ознакомиться.

реклама

 Игра проходилась на видеокарте RTX 3080 16GB в разрешении 4К. Максимально игра задействовала 4,6 Гб видеопамяти. FPS держался на уровне 70.

Это история наемника по прозвищу «Зверь», который угодил в пространственную аномалию. Многим модификация уже давно знакома, и у большинства игроков она оставила после себя только положительные эмоции, что подтверждают многочисленные высокие оценки. Однако модификация еще нуждалась в определенных исправлениях. Спустя два с половиной года после релиза разработчики решили опубликовать финальной патч, обновляющий Пространственную аномалию до версии 4.1.

анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде


События модификации берут свое начало в пространственном пузыре. Главный герой игры приходит в себя на небольшой базе сталкеров в окружении людей, которым также не посчастливилось оказаться в столь загадочном месте. Здешние обыватели - представители разных группировок. Они вынуждены закрыть глаза на все свои разногласия и объединиться ради выживания. А положение-то здесь точно не из легких. Отряд испытывает острую нехватку провизии, боезапаса, за стенами укрытия бродят опасные мутанты. В довесок к этому главного героя буквально с самого начала начинает преследовать какое-то загадочное и мистическое существо.

реклама

Не успевает наемник «Зверь» толком оклематься, как уже ввязывается в решение текущих проблем. Первая глава сюжета как раз сконцентрирована на теме выживания. В стартовых квестах персонажи отправятся на отстрел мутантов ради добычи еды, позаботятся о безопасности лагеря и параллельно будут искать выход из аномалии. Впрочем, всю игру торчать на стартовом уровне не придется.

Только-только камерная обстановка на тесной локации начнет надоедать, как нас по сюжету забрасывает на просторный Кордон, причем в форме флешбека, за три месяца до событий в пространственном пузыре. Подобный прием применяется в сюжетных модификациях, прямо сказать, нечасто, что отличает мод от ряда других подобных проектов.


Положительно выделяет Пространственную аномалию качественная озвучка сюжетных сцен. На эту роль были приглашены профессиональные актеры дубляжа, которые потрясающе справились со своей задачей. Озвучены были не только ключевые квестовые моменты, но и реплики главного героя, который иногда комментирует те или иные события игры.

реклама

За красочную понятную подачу истории в ответе еще и приемлемый уровень диалогов и добротной реализации квестов. Чтобы понять сюжет, не придется читать километры текста, а выполнение заданий не потребует часами искать какой-то предмет. Для повышения динамики сюжета была максимально сокращена возможная беготня по локациям. Зачастую игрока сразу перебрасывает в нужную точку.

В процессе реализации сюжетной линии разработчик применил несколько других удачных решений. Можно, к примеру, выделить атмосферные вставки с главным героем у костра, который дополняет историю собственными рассказами. Нельзя не отметить вариативность сюжета. В основном он, конечно, оказался линейным, но в определенный момент игрокам все же предоставляли право выбора.


В игру был добавлен ряд геймплейных изменений. У главного героя появилась потребность в воде, болты теперь не бесконечные, а также была реализована функция отрезания частей мутантов и готовки их мяса на костре. Не обошлась модификация без адаптированного оружейного пака и графического аддона. Приятным бонусом стало появление в игре качественных и проработанных моделей персонажей.

реклама

Игровой мир модификации состоит из пяти локаций. Стартовый уровень - пространственный пузырь представляет из себя основательный ремейк вырезанной из «Чистого неба» локации арена. Знакомый с виду Кордон тоже не обошелся без изменений. На его территории появился «Бар номер 92», измененный блокпост военных и небольшая, но очень атмосферная и детализированная подземка. Еще одна локация - Застава - оказалась ремейком Темной долины из билда 1865. Наконец два подземных уровня, на которых разворачивается действие финальной главы, это лаборатории X-7, которая перекочевала из популярного проекта «Путь во мгле», а также диггерская станция.


Пространственную аномалию стоит отнести к тому типу модов, которые можно смело советовать своим друзьям и тем, кто со Сталкером знаком лишь понаслышке. Модификация не заставит игроков долго осваивать геймплей и выполнять какие-то сложнейшие квесты. Она просто рассказывает интересную историю, украшенную замечательной озвучкой и проработкой действующих лиц, и, что очень важно, концепция мода была максимально приближена к канонам оригинального S.T.A.L.K.E.R.

По продолжительности модификация получилась небольшой, но насыщенной и динамичной. Конечно, у проекта есть свои проблемы, немного проседает 4 глава, квестовые линии и баланс получились уж слишком простыми, да и главный сюжетный твист оказался очень сомнительным. Но со своей задачей - сделать интересную и захватывающую модификацию - разработчики уж точно справились.


В игре присутствует пачка новых и полезных артефактов, есть возможность просматривать информацию на некоторых сюжетных КПК, есть возможность продавать сломанные стволы и прочую снарягу через диалоговые окна разных персонажей. Деньги потратить есть на что, всегда можно сделать апгрейд или ремонт оружия. Также в процессе игры будут мешать радиоактивные и химические осадки.

Сюжет вкратце.

Глава 1. Выхода нет

Во время одного из заданий наш герой попадает под выброс, после чего его сознание начинает туманиться, он начинает видеть странное видение, в котором ему представляется Стронглав. После этого, наёмник просыпается в совершенно незнакомом ему месте: на базе выживших. В зоне начали появляться так называемые "Пространственные Пузыри", обладающие свойством мгновенно перебрасывать материю из одной точки пространства в другую. Именно в такой аномалии погиб основатель группировки "Долг" - генерал Ткаченко.

Наш главный герой, вместе с другими выжившими во что бы то ни стало будет искать выход из этой аномалии. На базе выживших главный герой узнает, что его тело нашли на окраине "Пространственной Аномалии". Здесь же, Зверь узнает, что выхода из этой аномалии нет. Глава выживших - Лютый, предлагает наёмнику сделку: помогать друг другу в поиске спасения.

В этот момент приходит сообщение по рации: "Лютый, зомбированные уже на холме, если их не остановить, то скоро они и к сараю подойдут." Взяв в руки свой пистолет, мы отправляемся вместе со сталкером Маскитом уничтожать появившуюся угрозу. В трупе одного из зомбированных Зверь находит записку, из которой становится понятно, что когда-то эти зомби были бойцами группировки Долг. Они патрулировали в Припяти, а после, спасаясь от мутантов, прыгнули в пространственную аномалию. Придя на базу, становится понятно, откуда взялись зомбированные - поблизости обитал контролер, который и подчинил долговцев себе.

После жуткой ночи и перестрелок главный герой ложиться спать. Во время пробуждения выяснилось, что над базой сталкеров потерпел крушение военный вертолет, и главный герой отправляется разведать обстановку. На месте Зверь обнаруживает обломки и лишь одного выжившего солдата. Солдат говорит, что летели они на склад, но позже попали в воздушную аномалию и потерпели крушение. Солдат отправляется отдыхать, и за это время Зверь выполнит два квеста: во-первых, ему необходимо будет защищать бойца долга Змея, пока он будет собирать нужные для очистки воды растения, во-вторых, необходимо заняться сбором припасов в виде мяса плотей и кабанов.

Продолжение уже скоро во второй части.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

пространственная аномалия
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
19
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
40
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
42
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
13
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хешрейт сети Ethereum приблизился к 750 TH/s - армия новичков рекордно увеличила сложность майнинга
26
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
86
Серия Redmi Note 11 получит быструю зарядку мощностью 67 Вт
4
Не баг, а фишка – геймер нашёл в Cyberpunk 2077 ошибку, позволившую попасть в секретную локацию
10
Выясняем, сколько нужно ОЗУ игровому компьютеру в 2021 году – 32 Гб VS 62 Гб по мнению TheSpyHood
47
Ethereum предрекли максимальный рост на крипторынке
55
СМИ: Ростелеком начал блокировать работу протокола BitTorrent в РФ
141
MIUI 12.5 принесла проблемы смартфонам Xiaomi – отвал Wi-Fi, нерабочий экран и потеря заряда
14
Ещё один смартфон Xiaomi POCO X3 взорвался
7
Новый BIOS на материнских платах MSI позволит устанавливать Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х
17
Майнеры Chia распродают фермы после падения курса с $1600 на максимуме до $220
9
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
121
Цена Xiaomi Mi Pad 5 объявлена белорусским магазином –$480 за базовую версию
7
Энтузиасты показали, как выглядит Cyberpunk 2077 с десятками модификаций
11
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
75
Добыча 1 Биткоина сжигает электричества больше, чем среднее домохозяйство за 13 лет
48
No Man’s Sky: от разгромных до очень высоких рейтингов за пять лет
6
Чипсет Dimensity 2000 оказался эффективнее Snapdragon 898 и Exynos 2200
6
Ремастер Alan Wake представлен официально, PC-версия — эксклюзив Epic Games Store
7
Российские майнеры становятся жертвами воров, теряя дорогостоящее оборудование на миллионы рублей
14

Популярные статьи

Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
17
Когда будет добыт последний Биткоин
86
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
36
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
138
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
57
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
26
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
19
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
4
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Арсений Иголкин
06:06
интересно есть люди, не отключающие системные звуки при первом же запуске винды ?
Тёмный режим в Windows 11 получит собственный набор звуков
LEVAK
06:05
MI300 выйдет уже в 2022 году. 4 чиплета, что значит под 100 тф фп64 и до 200 фп32. Кто там с ней будет конкурировать в чистой производительности????
Появились первые утечки о графическом процессоре AMD Instinct MI300
Сергей Январёв
06:02
А хрен тебе этому не бывать.
Криптовалюты обвалились – Биткоин потерял 12%, а Эфир просел на 16% за несколько часов
Vantuzdera
06:01
у обычной 3060 lhr 100 ватт и 32 хэша
Инструкция по разблокировке видеокарт NVIDIA с антимайнерской защитой LHR от Dizzy Mining
Сергей Январёв
06:01
О боже, никогда не было и вот опять.
Криптовалюты обвалились – Биткоин потерял 12%, а Эфир просел на 16% за несколько часов
VRoman
05:57
Ха-ха! А своими никому ненужными проциками Интел не может забить производственные мощности даже при буме в мире компьютерных комплектующих.
Intel выделит мощности в Ирландии под выпуск чипов для автомобилей
Дмитрий
05:48
за 1 час) я это наблюдал как его колбасило прям за минуту терял по 2 тыщи. цифры менялись как на секундомере. или как у самолета теряющего высоту. но потом вверх до 47 хотя эфир всёравно не оправ...
Криптовалюты обвалились – Биткоин потерял 12%, а Эфир просел на 16% за несколько часов
Дмитрий
05:46
на РТ уже приплели этот Сальвадор и падение битка всё вместе))
Биткоин официально стал законным платежным средством в Сальвадоре
Vantuzdera
05:40
да, две 3070 и любые другие 8+8 пин. 3080 8+8+8 тяжело пойдут из-за тдп под 350-400 ватт
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
Vantuzdera
05:34
как можно брать высокую силу тока, но при этом она не подаётся? За место 12 вольт на мосфетах 18 или как?
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем