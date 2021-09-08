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Совсем недавно я рассказывал про игры S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty WWII, Battlefield 1, Battlefield V, Wolfenstein II: The New Colossus Часть первая и вторая, Wolfenstein: Youngblood. Если пропустили – можете ознакомиться.

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Игра проходилась на видеокарте RTX 3080 16GB в разрешении 4К. Максимально игра задействовала 4,6 Гб видеопамяти. FPS держался на уровне 70.

Это история наемника по прозвищу «Зверь», который угодил в пространственную аномалию. Многим модификация уже давно знакома, и у большинства игроков она оставила после себя только положительные эмоции, что подтверждают многочисленные высокие оценки. Однако модификация еще нуждалась в определенных исправлениях. Спустя два с половиной года после релиза разработчики решили опубликовать финальной патч, обновляющий Пространственную аномалию до версии 4.1.

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События модификации берут свое начало в пространственном пузыре. Главный герой игры приходит в себя на небольшой базе сталкеров в окружении людей, которым также не посчастливилось оказаться в столь загадочном месте. Здешние обыватели - представители разных группировок. Они вынуждены закрыть глаза на все свои разногласия и объединиться ради выживания. А положение-то здесь точно не из легких. Отряд испытывает острую нехватку провизии, боезапаса, за стенами укрытия бродят опасные мутанты. В довесок к этому главного героя буквально с самого начала начинает преследовать какое-то загадочное и мистическое существо.

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Не успевает наемник «Зверь» толком оклематься, как уже ввязывается в решение текущих проблем. Первая глава сюжета как раз сконцентрирована на теме выживания. В стартовых квестах персонажи отправятся на отстрел мутантов ради добычи еды, позаботятся о безопасности лагеря и параллельно будут искать выход из аномалии. Впрочем, всю игру торчать на стартовом уровне не придется.

Только-только камерная обстановка на тесной локации начнет надоедать, как нас по сюжету забрасывает на просторный Кордон, причем в форме флешбека, за три месяца до событий в пространственном пузыре. Подобный прием применяется в сюжетных модификациях, прямо сказать, нечасто, что отличает мод от ряда других подобных проектов.





Положительно выделяет Пространственную аномалию качественная озвучка сюжетных сцен. На эту роль были приглашены профессиональные актеры дубляжа, которые потрясающе справились со своей задачей. Озвучены были не только ключевые квестовые моменты, но и реплики главного героя, который иногда комментирует те или иные события игры.

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За красочную понятную подачу истории в ответе еще и приемлемый уровень диалогов и добротной реализации квестов. Чтобы понять сюжет, не придется читать километры текста, а выполнение заданий не потребует часами искать какой-то предмет. Для повышения динамики сюжета была максимально сокращена возможная беготня по локациям. Зачастую игрока сразу перебрасывает в нужную точку.

В процессе реализации сюжетной линии разработчик применил несколько других удачных решений. Можно, к примеру, выделить атмосферные вставки с главным героем у костра, который дополняет историю собственными рассказами. Нельзя не отметить вариативность сюжета. В основном он, конечно, оказался линейным, но в определенный момент игрокам все же предоставляли право выбора.





В игру был добавлен ряд геймплейных изменений. У главного героя появилась потребность в воде, болты теперь не бесконечные, а также была реализована функция отрезания частей мутантов и готовки их мяса на костре. Не обошлась модификация без адаптированного оружейного пака и графического аддона. Приятным бонусом стало появление в игре качественных и проработанных моделей персонажей.

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Игровой мир модификации состоит из пяти локаций. Стартовый уровень - пространственный пузырь представляет из себя основательный ремейк вырезанной из «Чистого неба» локации арена. Знакомый с виду Кордон тоже не обошелся без изменений. На его территории появился «Бар номер 92», измененный блокпост военных и небольшая, но очень атмосферная и детализированная подземка. Еще одна локация - Застава - оказалась ремейком Темной долины из билда 1865. Наконец два подземных уровня, на которых разворачивается действие финальной главы, это лаборатории X-7, которая перекочевала из популярного проекта «Путь во мгле», а также диггерская станция.





Пространственную аномалию стоит отнести к тому типу модов, которые можно смело советовать своим друзьям и тем, кто со Сталкером знаком лишь понаслышке. Модификация не заставит игроков долго осваивать геймплей и выполнять какие-то сложнейшие квесты. Она просто рассказывает интересную историю, украшенную замечательной озвучкой и проработкой действующих лиц, и, что очень важно, концепция мода была максимально приближена к канонам оригинального S.T.A.L.K.E.R.

По продолжительности модификация получилась небольшой, но насыщенной и динамичной. Конечно, у проекта есть свои проблемы, немного проседает 4 глава, квестовые линии и баланс получились уж слишком простыми, да и главный сюжетный твист оказался очень сомнительным. Но со своей задачей - сделать интересную и захватывающую модификацию - разработчики уж точно справились.





В игре присутствует пачка новых и полезных артефактов, есть возможность просматривать информацию на некоторых сюжетных КПК, есть возможность продавать сломанные стволы и прочую снарягу через диалоговые окна разных персонажей. Деньги потратить есть на что, всегда можно сделать апгрейд или ремонт оружия. Также в процессе игры будут мешать радиоактивные и химические осадки.

Сюжет вкратце.

Глава 1. Выхода нет

Во время одного из заданий наш герой попадает под выброс, после чего его сознание начинает туманиться, он начинает видеть странное видение, в котором ему представляется Стронглав. После этого, наёмник просыпается в совершенно незнакомом ему месте: на базе выживших. В зоне начали появляться так называемые "Пространственные Пузыри", обладающие свойством мгновенно перебрасывать материю из одной точки пространства в другую. Именно в такой аномалии погиб основатель группировки "Долг" - генерал Ткаченко.

Наш главный герой, вместе с другими выжившими во что бы то ни стало будет искать выход из этой аномалии. На базе выживших главный герой узнает, что его тело нашли на окраине "Пространственной Аномалии". Здесь же, Зверь узнает, что выхода из этой аномалии нет. Глава выживших - Лютый, предлагает наёмнику сделку: помогать друг другу в поиске спасения.

В этот момент приходит сообщение по рации: "Лютый, зомбированные уже на холме, если их не остановить, то скоро они и к сараю подойдут." Взяв в руки свой пистолет, мы отправляемся вместе со сталкером Маскитом уничтожать появившуюся угрозу. В трупе одного из зомбированных Зверь находит записку, из которой становится понятно, что когда-то эти зомби были бойцами группировки Долг. Они патрулировали в Припяти, а после, спасаясь от мутантов, прыгнули в пространственную аномалию. Придя на базу, становится понятно, откуда взялись зомбированные - поблизости обитал контролер, который и подчинил долговцев себе.

После жуткой ночи и перестрелок главный герой ложиться спать. Во время пробуждения выяснилось, что над базой сталкеров потерпел крушение военный вертолет, и главный герой отправляется разведать обстановку. На месте Зверь обнаруживает обломки и лишь одного выжившего солдата. Солдат говорит, что летели они на склад, но позже попали в воздушную аномалию и потерпели крушение. Солдат отправляется отдыхать, и за это время Зверь выполнит два квеста: во-первых, ему необходимо будет защищать бойца долга Змея, пока он будет собирать нужные для очистки воды растения, во-вторых, необходимо заняться сбором припасов в виде мяса плотей и кабанов.

Продолжение уже скоро во второй части.