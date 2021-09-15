Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая

Экшен "Черная метка" создан на основе одноименного рассказа Андрея Дашкова, главный герой которого становится невольным участником жестокого реалити-шоу.
[ ] для раздела Блоги
1
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Совсем недавно я рассказывал про такие игры как:

реклама

Battlefield 1

Battlefield V

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Wolfenstein II: The New Colossus. Часть первая и Часть вторая

S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1.  Часть первая и Часть вторая

реклама

«Черная метка». Часть первая

Если пропустили - можете прочитать.

Итак, продолжим.

Не имея иного выбора, Николай пробивается сквозь отряды охотников и, наконец, встречается с представителями тайной группировки на заброшенном заводе. Разобравшись с первым главарем охотников, Николай наконец-то пересекается с отрядом «антиметки», желающим избавить главного героя от гибельной ноши, но несмотря на все попытки уничтожить вирус в организме нашего протагониста с помощью особой инъекции, данный способ спасти Николая не срабатывает, а значит единственный способ закончить игру - дойти до телецентра, откуда в прямом эфире ведут трансляцию программы Черная метка.

реклама

Пройдя через офисы Москва-Сити Николай добирается до телецентра, побеждает в финале лысого мужика. И тут нам открывается страшная правда: «антиметочники» на заводе нам кололи вовсе не антидот, а взрывчатку и теперь нас хотят взорвать. Но, в итоге, появляется президент шоу и спасает Николая. Он говорит, что теперь вирус не опасен, а герой задумывается над предложением стать одним из охотников.

Я пока перейду к основной составляющей игры, а именно геймплею. Проект Орион games является полностью линейным как в плане сценария, так и в построении уровней. Игроку предстоит осилить более семи уровней, представляющих собой различные секции города, включающие в себя тоннели метро, спальные районы, а также тематические секции.


Сама игра в основном выдержана все в том же мрачном стиле, которым был пропитан рассказ Андрея Дашкова, но иногда разработчики идут на риск и ради разнообразия геймплея добавляют в игру довольно абсурдные, но, в то же время, интересные локации.

реклама

Например, после очередного промышленного района игрока закидывает в парк аттракционов, выполненных в стиле шоу Черная метка, которые населяют безумные клоуны-охотники. Сама тематика выбранной вселенной развязала разработчикам руки и позволила поиграться со стилем прохождения каждого уровня. Каждый новый уровень готов бросить вызов даже самому матерому игроку, вначале заставляя просто убегать от врагов и использовать интуицию, а в дальнейшем все чаще вступать в бой с охотниками, чередуя разные локации и стили прохождения на протяжении всей игры.

Что касается прямого геймплея, то здесь игроку предлагается, в зависимости от ситуации, продвигаться по уровню, используя немалое количество механик. Главным правилом успешного выполнения задания на уровне является удачное использование стелс-механик, когда главный герой может тихо и без лишних хлопот расправляться с охотниками-одиночками, а также отражая атаки групп врагов напрямую с помощью холодного и огнестрельного оружия.


Оба варианта прохождения необходимо постоянно сочетать, так как игроку не получится пройти уровень полностью в стелс-режиме или только пробиваться с боем. Необдуманные действия приведут к частой нехватке аптечек и иных расходников, и концу игры придется загрузить прошлое сохранение и перепройти в ином стиле несколько законченных ранее уровней.

Но также спешу вас огорчить, что несмотря на разнообразие локаций, сама игра насчитывает всего семь уровней и закончить свое прохождение вы сможете уже через 4-4,5 часа. Теперь поговорим о боевой системе и ее составляющей. В борьбе за свою жизнь помогают пусть и редкие, но появляющиеся очень вовремя ловушки на уровнях, в которые можно заманить тупоголовых охотников. Сам главный герой постепенно набирается опыта и способен завладеть более весомым оружием для устранения врагов, но чаще всего вам придется использовать только холодное оружие, включающее в себя пожарный топор, кирку, гаечный ключ и многие другие бытовые инструменты.


Огнестрел в виде пистолета, дробовика или винтовки станет лишь приятным бонусом на празднике смерти и, так как мы играем за обычного жителя мегаполиса, не стоит ожидать от него уровня владения оружием сравнимым с каким-нибудь Рэмбо. Это сказывается на самом геймплее, что позволяет нам носить лишь один вид оружия за раз и ограниченное количество доступных расходников в виде брони, аптечек и мин.

Если не адаптироваться к геймплею в первые пару часов, то пробиваться к финалу будет очень трудно, так как противники даже на легком уровне сложности сносят за несколько ударов почти все здоровье персонажа, а столь желаемые аптечки можно изредка найти в различных контейнерах и ящиках на уровнях. Еще одним способом пополнения запасов провизии является возможность покупки всего необходимого напрямую через торговые автоматы Черной метки, но и в данном случае придется тщательно обыскивать уровень на предмет наличия желанной валюты.

Дабы облегчить свою ситуацию в определенных точках на уровне с помощью своего КПК игроку предлагается сделать ставку, представляющую из себя то или иное испытание. Например, убить ближайших трех охотников в скрытном режиме, и в случае выполнения челленджа игрок сможет получить двойной выигрыш.

Также во время охоты главному герою помогает система видеонаблюдения на уровнях, с помощью которой можно заранее рассмотреть ближайшие локации и выявить возможные засады охотников. Помимо различных средств борьбы с врагами уровни наполнены записками и ноутбуками с информацией, чуть больше раскрывающие лор игры.


Если с плюсами проекта все довольно однозначно, и в них также входят мощное погружение в роль жалкой жертвой охоты и иногда интересный дизайн локаций, то минусов у игры наберется даже больше, чем положительных аспектов. Основными недостатками игры считаются общее техническое состояние, малая продолжительность сюжетной кампании и деревянная боевая система. С двумя первыми пунктами я не могу не согласиться, так как проходя игру я сталкивался с долгой загрузкой уровней и главного меню, а также я готов подписаться под утверждением, что игре очень не хватает хотя бы еще пары дополнительных часов прохождения, так как на выходе пусть мы и имеем полноценную законченную историю, остается ощущение, что не помешало бы добавление нескольких уровней в середине игры.

Насчет боевой системы не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Игру не стоит воспринимать как крышесносный экшен с быстрым темпом ведения боя, и тогда можно избавить себя от лишней головной боли.

Вот пара интересных фактов об игре. Коллекционное издание игры помимо дополнительных материалов включало в себя настоящую маску охотника, черные метки и никак нельзя не упомянуть бесподобное актёрское мастерство шоу-дивы и певицы Ольги Бузовой, сыгравшую саму себя в Черной метке.

На сегодняшний день это игра на любителя и ее можно посоветовать не каждому фанату видеоигр. А вот познакомиться с оригинальным рассказом Андрея Дашкова рекомендую абсолютно каждому, а сам проект Орион games навсегда останется в истории видеоигр, как попытка наших разработчиков сделать нечто большее, чем очередной бюджетный шутер.

Вообще возникает чувство, что 90% бюджета игры было потрачено на неподражаемую актерскую игру Ольги Бузовой, еще 9% на лицензирование треков российских альтернативщиков, которые тут ни к селу ни городу, а на оставшиеся деньги были куплены 8 ящиков водки и распределены между командой разработчиков.

На этом у меня все. Расскажите, как вам понравилась игра?

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
4
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
20
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
13
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
25
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
14
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
41
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
42

Интересные материалы

Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 112
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хешрейт Ethereum достиг рекордно высокого уровня из-за майнинга NFT
8
NVIDIA считает, что майнеры выкинут на рынок минимальное количество видеокарт поколения Ampere
143
На фоне падения цены Эфира видеокарты GeForce RTX 3060/Ti подешевели до 11% в магазинах РФ
48
Утечка раскрыла выход Half-Life 2 Remastered, Crysis 4, Bioshock 2022 и других громких хитов
9
Утечка: на PC выйдет около десятка PlayStation-эксклюзивов, включая ремейк Demon’s Souls, Ghost of Tsushima и Horizon Forbidden West
7
Новая технология AMD позволяет ускорить компьютер на базе связки Radeon 6000/Ryzen 5000
12
Энтузиаст установил 300 модов на S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat
11
Ожидаемая цена RTX 4090 - 220 тыс. рублей, а RTX 4080 Ti – 150 тыс. рублей
92
NVIDIA нашла возможное решение дефицита видеокарт – в продаже будут сразу 2 поколения GPU
60
Dogecoin продолжает дешеветь, а спасти мемную криптовалюту может только Виталик Бутерин
21
Правительство США готовит крестовый поход против криптобирж, что может повлиять на цену Биткоина
40
Только 20% видеокарт GeForce модели RTX и как это повлияет на скорость выхода следующего поколения
43
Создатели криптовалюты Shiba Floki заработали миллионы долларов после нового поста Илона Маска
5
«Ростелеком» предложил запретить доступ к DNS-серверам Google и Cloudflare
84
Cyberpunk 2077 получила патч 1.31, который правит некоторые задания в игре и оптимизирует использование памяти на PS4
8
Добыча Эфира на видеокартах с Gminer может повредить GPU, а CryptoLeo рекомендует Ravencoin
10
Новая запатентованная технология Ziptilion позволяет увеличить пропускную способность ОЗУ в 2 раза
16
Эмулятор PS4 для Linux позволит вам запустить сотни игр
4
Центробанк усилит контроль за российскими майнерами, ограничив возможность обналичивания денег
94
The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition заметно подорожала в России
9

Популярные статьи

Плюсы и минусы новой платформы Intel Z690
74
Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
45
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
13
Реакция игровой общественности на отмену "ИгроМира-2021"
30
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
20
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть первая
8
Распродажа сентября – купить Windows 10 Pro за $8.41
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
4
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

Alex
17:29
них.я не понял но интересна, а шо такэ аяфон аднака
До 159 990 рублей за iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти – известны цены всех новинок Apple в России
swr5
17:27
Добро пожаловать в Microsoft Hell !
Из учетной записи Microsoft теперь можно удалить пароль
Yuri Myakotin
17:25
Сажать на кол нужно тех ублюдков, кто утверждает, что до их никчемных жизней должно быть дело кому-то, кроме них самих. Каждый сам за себя. Только так.
Глава SoftBank пообещал заменить всю рабочую силу роботами
VRoman
17:24
"процессор 9271 будет иметь 16 ГБ памяти HBM, что значительно повысит эффективность использования памяти" Как объём и тип памяти влияют на эффективность использования памяти? Читается будто этот чудо...
Выпущен китайский конкурент GTX 1080 - серия графических процессоров JM9 от Jingjia Micro
Денис Роман
17:22
Я бы поддержал, но это не метелица, метелица умерла гораздо раньше, вскоре после того как заболела Activision-ом головного мозга.
В Activision Blizzard на фоне скандала произошла смена двух высокопоставленных руководителей
Smoke Tmy's
17:21
Добыть эфир будет также легко. Продать его будет сложно, без пожертвования всего оставшегося вежливым людям и не присев за терроризм.
Эксперты РБК рассказали, как майнерам и трейдерам в РФ избежать блокировки денежных средств
VRoman
17:20
Он просто из будущего, когда территория РФ является частью Китая.
Выпущен китайский конкурент GTX 1080 - серия графических процессоров JM9 от Jingjia Micro
Тролль Толстый
17:18
так пшеница это просто ресурс, причем выращенный с помощью заграничной сельхозтехники ) россеянцы со своим солнцеликим предводителем пукеном превратились в первобытных людей, занимающихся только охото...
Ожидаемая цена RTX 4090 - 220 тыс. рублей, а RTX 4080 Ti – 150 тыс. рублей
Alles_Luge
17:17
Кстати да. Расстрел за особо крупные махинации у них ещё не отменяли.
Китайские регуляторы оштрафовали трёх дистрибьюторов полупроводниковых компонентов за завышение цен
Nikoliasik
17:16
все ради вашей безопасности
Из учетной записи Microsoft теперь можно удалить пароль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем