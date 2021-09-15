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Совсем недавно я рассказывал про такие игры как:

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«Черная метка». Часть первая

Если пропустили - можете прочитать.

Итак, продолжим.

Не имея иного выбора, Николай пробивается сквозь отряды охотников и, наконец, встречается с представителями тайной группировки на заброшенном заводе. Разобравшись с первым главарем охотников, Николай наконец-то пересекается с отрядом «антиметки», желающим избавить главного героя от гибельной ноши, но несмотря на все попытки уничтожить вирус в организме нашего протагониста с помощью особой инъекции, данный способ спасти Николая не срабатывает, а значит единственный способ закончить игру - дойти до телецентра, откуда в прямом эфире ведут трансляцию программы Черная метка.

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Пройдя через офисы Москва-Сити Николай добирается до телецентра, побеждает в финале лысого мужика. И тут нам открывается страшная правда: «антиметочники» на заводе нам кололи вовсе не антидот, а взрывчатку и теперь нас хотят взорвать. Но, в итоге, появляется президент шоу и спасает Николая. Он говорит, что теперь вирус не опасен, а герой задумывается над предложением стать одним из охотников.

Я пока перейду к основной составляющей игры, а именно геймплею. Проект Орион games является полностью линейным как в плане сценария, так и в построении уровней. Игроку предстоит осилить более семи уровней, представляющих собой различные секции города, включающие в себя тоннели метро, спальные районы, а также тематические секции.





Сама игра в основном выдержана все в том же мрачном стиле, которым был пропитан рассказ Андрея Дашкова, но иногда разработчики идут на риск и ради разнообразия геймплея добавляют в игру довольно абсурдные, но, в то же время, интересные локации.

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Например, после очередного промышленного района игрока закидывает в парк аттракционов, выполненных в стиле шоу Черная метка, которые населяют безумные клоуны-охотники. Сама тематика выбранной вселенной развязала разработчикам руки и позволила поиграться со стилем прохождения каждого уровня. Каждый новый уровень готов бросить вызов даже самому матерому игроку, вначале заставляя просто убегать от врагов и использовать интуицию, а в дальнейшем все чаще вступать в бой с охотниками, чередуя разные локации и стили прохождения на протяжении всей игры.

Что касается прямого геймплея, то здесь игроку предлагается, в зависимости от ситуации, продвигаться по уровню, используя немалое количество механик. Главным правилом успешного выполнения задания на уровне является удачное использование стелс-механик, когда главный герой может тихо и без лишних хлопот расправляться с охотниками-одиночками, а также отражая атаки групп врагов напрямую с помощью холодного и огнестрельного оружия.





Оба варианта прохождения необходимо постоянно сочетать, так как игроку не получится пройти уровень полностью в стелс-режиме или только пробиваться с боем. Необдуманные действия приведут к частой нехватке аптечек и иных расходников, и концу игры придется загрузить прошлое сохранение и перепройти в ином стиле несколько законченных ранее уровней.

Но также спешу вас огорчить, что несмотря на разнообразие локаций, сама игра насчитывает всего семь уровней и закончить свое прохождение вы сможете уже через 4-4,5 часа. Теперь поговорим о боевой системе и ее составляющей. В борьбе за свою жизнь помогают пусть и редкие, но появляющиеся очень вовремя ловушки на уровнях, в которые можно заманить тупоголовых охотников. Сам главный герой постепенно набирается опыта и способен завладеть более весомым оружием для устранения врагов, но чаще всего вам придется использовать только холодное оружие, включающее в себя пожарный топор, кирку, гаечный ключ и многие другие бытовые инструменты.





Огнестрел в виде пистолета, дробовика или винтовки станет лишь приятным бонусом на празднике смерти и, так как мы играем за обычного жителя мегаполиса, не стоит ожидать от него уровня владения оружием сравнимым с каким-нибудь Рэмбо. Это сказывается на самом геймплее, что позволяет нам носить лишь один вид оружия за раз и ограниченное количество доступных расходников в виде брони, аптечек и мин.

Если не адаптироваться к геймплею в первые пару часов, то пробиваться к финалу будет очень трудно, так как противники даже на легком уровне сложности сносят за несколько ударов почти все здоровье персонажа, а столь желаемые аптечки можно изредка найти в различных контейнерах и ящиках на уровнях. Еще одним способом пополнения запасов провизии является возможность покупки всего необходимого напрямую через торговые автоматы Черной метки, но и в данном случае придется тщательно обыскивать уровень на предмет наличия желанной валюты.

Дабы облегчить свою ситуацию в определенных точках на уровне с помощью своего КПК игроку предлагается сделать ставку, представляющую из себя то или иное испытание. Например, убить ближайших трех охотников в скрытном режиме, и в случае выполнения челленджа игрок сможет получить двойной выигрыш.



Также во время охоты главному герою помогает система видеонаблюдения на уровнях, с помощью которой можно заранее рассмотреть ближайшие локации и выявить возможные засады охотников. Помимо различных средств борьбы с врагами уровни наполнены записками и ноутбуками с информацией, чуть больше раскрывающие лор игры.





Если с плюсами проекта все довольно однозначно, и в них также входят мощное погружение в роль жалкой жертвой охоты и иногда интересный дизайн локаций, то минусов у игры наберется даже больше, чем положительных аспектов. Основными недостатками игры считаются общее техническое состояние, малая продолжительность сюжетной кампании и деревянная боевая система. С двумя первыми пунктами я не могу не согласиться, так как проходя игру я сталкивался с долгой загрузкой уровней и главного меню, а также я готов подписаться под утверждением, что игре очень не хватает хотя бы еще пары дополнительных часов прохождения, так как на выходе пусть мы и имеем полноценную законченную историю, остается ощущение, что не помешало бы добавление нескольких уровней в середине игры.

Насчет боевой системы не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Игру не стоит воспринимать как крышесносный экшен с быстрым темпом ведения боя, и тогда можно избавить себя от лишней головной боли.

Вот пара интересных фактов об игре. Коллекционное издание игры помимо дополнительных материалов включало в себя настоящую маску охотника, черные метки и никак нельзя не упомянуть бесподобное актёрское мастерство шоу-дивы и певицы Ольги Бузовой, сыгравшую саму себя в Черной метке.

На сегодняшний день это игра на любителя и ее можно посоветовать не каждому фанату видеоигр. А вот познакомиться с оригинальным рассказом Андрея Дашкова рекомендую абсолютно каждому, а сам проект Орион games навсегда останется в истории видеоигр, как попытка наших разработчиков сделать нечто большее, чем очередной бюджетный шутер.

Вообще возникает чувство, что 90% бюджета игры было потрачено на неподражаемую актерскую игру Ольги Бузовой, еще 9% на лицензирование треков российских альтернативщиков, которые тут ни к селу ни городу, а на оставшиеся деньги были куплены 8 ящиков водки и распределены между командой разработчиков.

На этом у меня все. Расскажите, как вам понравилась игра?