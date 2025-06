Модификации Ultra CAM и ReShade показывают, на что способна игра при запуске на PC через эмуляцию

Пользователь Digital Dreams опубликовал видео, демонстрирующее The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, запущенную на PC через эмулятор с разрешением 8K. Благодаря модам Ultra CAM от MaxLastBreath и шейдеру ReShade с поддержкой трассировки лучей, игра получила улучшенную графику, тени, освещение и общую атмосферу. В результате, старое ядро Nintendo Switch-версии выглядит совсем по-другому — хотя изначально проект не создавался с учётом таких возможностей.

Однако даже флагманские видеокарты, такие как RTX 5090, испытывают трудности с поддержанием стабильных 60 кадров в секунду при таком уровне детализации. Это делает подобные моды невозможными для запуска на Nintendo Switch 2, где аппаратная платформа всё ещё ограничена.

<span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span>