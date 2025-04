Компания MagicX раскрыла планы по выпуску нескольких игровых handheld-устройств в 2025 году включая модели с двумя экранами и раскладные консоли

Компания MagicX, которая уже выпустила в этом году портативную игровую консоль Mini Zero 28, объявила о планах по расширению своей линейки устройств. В отличие от многих конкурентов, придерживающихся стратегии одного релиза в год, производитель собирается представить сразу несколько новых моделей до конца 2025 года. Первым шагом в этом направлении стала демонстрация Zero 40 — устройства с высоким экраном, специально оптимизированным для эмуляции игр Nintendo DS с одновременным отображением двух экранов.

Особый интерес вызывает анонсированная разработка двуэкранного устройства, запланированного к выходу во второй половине года. Хотя подробности о нём пока не раскрываются, стало известно о двух раскладных моделях под названиями One Flip и Two Flip. Первая должна появиться в июне, а более продвинутая Two Flip — в сентябре. Вторая модель получит 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти eMMC, поддержку Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Что касается производительности, то чипсет Two Flip будет находиться между MediaTek Dimensity 900 и 1100, что потенциально выведет его на уровень Retroid Pocket Flip 2.

Такой активный подход к выпуску новых устройств показывает амбиции MagicX в борьбе за место на рынке портативных игровых консолей, где сейчас доминируют такие бренды, как Anbernic и Retroid. Компания явно делает ставку на разнообразие форм-факторов — от классических handheld-устройств до инновационных двуэкранных решений и раскладных моделей. При этом сохраняется ориентация на доступный сегмент, что может сделать новые устройства MagicX привлекательными для широкого круга любителей ретро-игр и портативного гейминга. Остаётся дождаться конкретных дат выхода и ценовых предложений по каждой из анонсированных моделей.