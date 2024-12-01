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Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет

Видеокарты не становятся быстрее, а процессоры топчутся на месте, но это не мешает производителям просить за них намного больше, чем готовы платить рядовые геймеры
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В последние годы авторы многочисленных тестов в интернете становятся всё дальше от рядового геймера. Так, когда эти ребята изучают производительность процессора за 20 тысяч рублей, то по непонятной причине используют видеокарту за 300 тысяч и оперативную память с тактовой частотой 7200 МГц и выше. Очевидно, что ничего подобного у обычных геймеров нет, поэтому купивший такой процессор никогда не сможет получить такой же уровень производительности. Другой пример, геймер пытается купить видеокарту, которая будет тянуть игры в разрешении 2К на высоких настройках графики. Часто пользователи останавливаются на GeForce RTX 4060 Ti, но в данном случае всё оказывается ещё сложнее, ведь авторы тестов фактически вводят геймеров в заблуждение. 

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Прежде всего они используют самый дорогой и мощный процессор на рынке с указанной выше оперативной памятью. Но в данном случае дело даже не в том, что тестовый стенд не отвечает реальности, ведь порой эти ребята не акцентируют внимание на включении технологии масштабирования. Где-то в открывающейся вкладке они обязательно об этом пишут, но используются сокращения, понять которые может только продвинутый геймер. Если обратить внимание на тесты англоязычных блогеров, то данный там предлагаются в ещё более сложном виде, ну а в итоге купленная GeForce RTX 4060 Ti будет в половину медленнее той, что участвовала в тестировании. Проблема налицо, ведь только некоторые авторы тестов создают оптимальные условия, позволяющие адекватно оценить производительность того или иного решения. Ситуация сложная, но выбор комплектующих не ограничивается только проблемой с сомнительными результатами тестов. Всё дело в том, что недавно в продажу поступили настольные процессоры нового поколения, а на подходе ещё и видеокарты. 

Сегодня мы с вами подумаем, есть ли вообще смысл собирать игровой компьютер здесь и сейчас. Учтите, что курс рубля сильно штормит, а всё это играет против рядового геймера. Давайте думать. Без лишних слов мы предлагаем остановиться на процессоре Ryzen 5 7500F. В продаже есть более дорогие камни, но всё дело в том, что в настоящее время процессор не оказывает решающего влияния на количество кадров в секунду в той или иной игре. На самом деле, если вы установите старый камень, то заметите сильные просадки, но все актуальные решения обладают отличной производительностью в игровых сценариях, а флагманы интересны только тем, кто может себе позволить видеокарту хотя бы за 100 тысяч рублей. В этом случае более дорогой процессор лучше раскроет потенциал графического чипа, но всё это бесконечно далеко от сборки для массового геймера. Обычно пользователи не тратят на видеокарты слишком много денег, ну а наш Ryzen 5 7500F будет прекрасно справляться со своими задачами. Через 3 годы вы сможете заменить его на более мощный, ну а мы советуем не забывать о необходимости делать апгрейд.

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Именно поэтому мы возьмём материнскую плату, которая позволит усиливать компьютер по мере возникновения такой необходимости. MSI PRO B650M-B создана на сокете АМ5 и выполнена на базе чипсета В650. Можно было бы сэкономить несколько тысяч рублей, купив плату на чипсете А620, но в данном случае экономия может обернуться против самого геймера. Например, AMD не выпустит бюджетную линейку процессоров, теплопакет которой не превышает 65 Вт. Ну или в конце жизненного цикла платформы вам может захотеться купить максимально скоростной процессор, который останется актуален ещё 3-4 года. Выбранная материнская плата легко справится с поставленными задачами, поскольку обладает хорошим потенциалом для апгрейда. Она не подойдёт для сборки дорогого геймерского ПК для энтузиастов, но точно понравится пользователю, который предпочитает разумную экономию. Кстати, процессоры нового поколения AMD и Intel, которые вышли совсем недавно, не предложили роста производительности. Таким образом Ryzen 5 7500F остаётся актуальным, а если топтание на месте продолжится, то менять камень и вовсе не будет никакого смысла, но всё это из серии слухов и прогнозов, ответов на которые нет даже у разработчиков полупроводниковых чипов. 

Часто в интернете можно встретить тестирование оперативной памяти. Авторы рассказывают о невероятно высоком разгонном потенциале DDR5, но забывают сказать, что потребуется не только дорогая материнская плата, но и действительно качественный комплект ОЗУ. Всё это не по карману рядовым геймерам, но многие всё равно покупают дорогие комплекты оперативной памяти, надеясь добиться заметного прироста фрамрейта. К сожалению, ничего подобного не происходит. Если вы обратите внимание на результаты тестирования комплектов DDR5 с разной тактовой частотой, то вы сможете заметить, что между DDR5-5200 и DDR5-6400 разница составляет примерно 10%. Авторы использовали самый дорогой из возможного комплект процессора и видеокарты, ну а в итоге на домашнем ПК разница окажется не больше 5%. Очень сомнительно, чтобы это оказало заметное влияние на игровой процесс, но переплата за более скоростную ОЗУ точно есть. Мы предлагаем остановиться на Kingston FURY Beast DDR5-5200, которая точно не станет отягощать ваш кошелёк. Учитывая, что мы планируем в будущем делать апгрейд, всегда можно усилить ПК за счёт замены оперативной памяти. Например, мы сегодня устанавливаем 16 Гб, но в будущем можно взять и 32 Гб. Пока такой необходимости нет, но через несколько лет она может возникнуть. Если возможности переплачивать здесь и сейчас несколько десятков тысяч рублей за более мощный комплект нет, то это всегда можно сделать в будущем. 

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А вот тесты твердотельных накопителей прозрачны и понятны. Выясняется, что жёсткие диски не подходят для установки и размещения игр, тогда как недорогой SSD справляется с этой задачей также хорошо, как и флагманская модель, стоимость которой выше в 5 раз. Выбранная материнская плата оставляет потенциал для апгрейда, поскольку поддерживает интерфейс PCIe 4.0. И всё же, мы предлагаем остановиться на Kingston NV2, у которого нет ничего лишнего. Скорость чтения доходит до 3500 Мб/с, ну а это намного больше, чем нужно для стабильной работы игр. Запуск операционной системы будет занимать до 15 секунд, ну а браузер и другие программы смогут работать на максимуме своих возможностей. 2 Тб – это не рекорд, но точно хватит на несколько лет. Игры становятся всё более объёмными, но прогресс в данной области движется не очень быстро. Такого количества вам хватит для самых различных задач, ну а для хранения домашнего видео рекомендуем купить жёсткий диск. Останавливаться на этом пункте сегодня мы не будем, ну а у многих геймеров уже есть подобные накопители, оставшиеся после замены или апгрейда старых ПК.

Поскольку в играх решающее значение имеет видеокарта, то на этом пункте важно остановиться подробнее. Прежде всего мы знаем, что NVIDIA планирует выпустить новую серию настольной графики к середине января. Проблема лишь в том, что это будут флагманские решения, стоимость которых окажется намного выше 100 000 рублей. Учитывая, что вся наша сборка стоит дешевле, но и такая сумма не всегда есть на руках у рядового геймера, то никакого смысла ждать релиза видеокарт NVIDIA нет. GeForce RTX 5060 появится к середине весны или даже позднее, но инсайдеры уверяют, что видеокарта эта не принесёт никакого прироста быстродействия. Не лучше прогнозы и относительно планов AMD. Красные так и не смогли выпустить ни одного популярного продукта, теряя рыночную долю чуть ли не каждый месяц. Руководство американской компании решило отказаться от производства флагманов, намереваясь сосредоточить усилия на средневысоком сегменте. Поскольку последние два поколения никаких прорывов у AMD не было, ждать от них прорыва в ближайшее время нет никакого смысла. Скорее всего, настольная графика AMD и NVIDIA следующего поколения в сегменте до 400 долларов продолжить топтаться на месте, ну а это значит, что нужно брать Radeon RX 7700 XT. Видеокарта уже сегодня обеспечивает отличную производительность в разрешении 2К, ну а если вдруг производители смогут выйти из тупика, то вы всегда сможете сделать апгрейд в 2027 году. Именно тогда выйдут видеокарты в сегменте до 400 долларов, ну а пока можно обойтись без технологии масштабирования. Как вы могли слышать, FSR и DLSS оказывают заметное негативное влияние на качество картинки, поэтому покупать менее мощные видеокарты мы вам не советуем. Учитывайте, что Radeon RX 7700 XT имеет 12 Гб видеопамяти, ну а это позволит ей обеспечить стабильную работу вне зависимости от требований новых блокбастеров. 

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Хороший блок питания важен, поскольку может стать основой для компьютера, жизненный цикл которого продлиться 6-8 лет. Экономия в данном случае вредна, но и тратить на блок питания слишком много нет никакого смысла. Берём Deepcool PF700, который хорошо себя зарекомендовал и подходит для перспективной сборки. Класс энергоэффективности не сильно высокий, а сам блок соответствует стандарту 80 PLUS. Выбранные комплектующие не требуют 700 Вт, но в видеокарты становятся всё более требовательными, а значит небольшой потенциал может понадобиться в будущем. Корпус вы можете взять на свой вкус, но для примера мы советуем обратить внимание на 1STPLAYER TRILOBITE T3. Он не может похвастать большим количеством свободного пространства, но места хватит для всех наших комплектующих. Важно, что он включает несколько кулеров для отвода горячего воздуха. Обычно геймеры ленятся докупать дополнительную систему охлаждения, а здесь за разумные деньги всё уже включено.

Общая стоимость всех комплектующих оказалась немногим меньше 95 тысяч рублей. Если выбрать другой системный блок и заплатить за доставку, то сумма окажется примерно равна 100 000 рублей. Учитывая стремительное падение курса рубля – очень даже неплохо. А между тем у нас получился перспективный компьютер, который будет отлично справляться с любыми требовательными новинками в 2К на высоких настройках графики. Мы не брали слишком дорогие комплектующие, но и не экономили по пустякам. Система получилась сбалансированной, а учитывая незначительный прогресс в области процессоров и настольной графики, наш компьютер ещё долго останется актуальным. Самое главное не забывать усилить его по мере необходимости, ведь в нашем распоряжении есть все необходимые инструменты для этого. Осталось только заработать денег, но в этом мы вам помочь не можем. 

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