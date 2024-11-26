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Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Если вы всё ещё используете для запуска игр старый жёсткий диск, то самое время купить твердотельный накопитель, ведь современные игры крайне плохо работают на старых технологиях
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можно назвать самым громким релизом конца 2024 года. Фанаты ждали игру много лет, но разработчики решили ограничить российских геймеров, а в результате российской озвучки нет и не будет. Происходящее вызвало бурные дебаты, ну а разработчики наговорили слишком много. Отразилось ли подобное отношение к геймерам на продажах, сказать невозможно. Согласно официальным заявлениям, игра уже окупилась, ну а это значит, что ничего менять в своём курсе представители GSC Game World не будут. 

Российские энтузиасты уже выпустили перевод. Для его создания использовалась нейросеть, но в целом результат впечатляет. Авторы планируют сделать озвучку ещё более качественной, ну а тема тестирования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже набила оскомину. Ознакомиться с тестами вы можете по ссылке, ну а сегодня нас интересует информация другого толка. По мнению многочисленных диванных экспертов, большая часть геймеров давно использует для запуска игр твердотельные накопители. Что же, автор данного материала недавно столкнулся с тем, что у владельца компьютера за несколько тысяч долларов установлен старый жёсткий диск. Немолодой человек просто не знал о существовании скоростных накопителей, ну а правильный совет сделал работу с компьютером более удобной.

Но дело не в этом, ведь сегодня мы изучим материал на канале Testing Games, где сравнивается работа S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с использованием жёсткого диска и твердотельного накопителя. Давайте обратимся к скриншотам. Как видите, для запуска локации из игры на не самом дорогом SSD потребовалось 13 секунд. Если подумать, то это довольно много, ведь многие требовательные новинки последних лет запускаются за 5 секунд и даже быстрее. Можно сделать вывод, что оптимизация игры от украинских разработчиков далека от идеала. Об этом часто пишут эксперты, но в данном случае мы видим, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl чрезвычайно недружелюбна к жёстким диску. Скорость загрузки локации с HDD составила 51 секунду, ну а это очень долго. Если учитывать, что владельцы PlayStation 5 могут играть ещё до того, как игра полностью скачается из интернета, то владельцам жёстких дисков не позавидуешь. Фактически, для загрузки локации с SSD нужно в 4 раза меньше времени, но это не все откровения на сегодня. 

Если изучить видео ниже, то можно заметить, как сложно жёсткому диску даётся загрузка сцен. Экран зависает несколько раз, а всё это может оказаться очень некстати, если в самый неприятный момент из-за угла выскочит вооружённый до зубов противник. Спустя несколько секунду редкие падения фрамрейта прекращаются, а игра становится плавной. Что же, если обратить внимание на скриншот выше, то можно заметить, что среднее количество кадров в секунду не отличается на SSD и HDD. Это хорошая новость, но всё становится намного тревожнее, если изучить характеристики редких явлений. Например, показатель Low 1% с использованием жёсткого диска примерно на 20% меньше, чем с твердотельным накопителем. А вот Low 0.1% падает до критических значений. Если с SSD фрамрейт не опускается ниже 40 fps, то с жёстким диском количество кадров в секунду обваливается ниже 10 fps.

Получается, что большую часть времени SSD и HDD обеспечивают примерно одинаковое количество кадров в секунду, но в моменты сложных сцен, когда приходится обрабатывать много информации за единицу времени, фрамрейт с жёстким диском обваливается. Мы уже давно не рекомендуем использовать HDD для игр, ну а тесты в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl подтверждают, что время накопителей, выполненных по старой технологии, ушло в прошлое. Сегодня за жёсткий диск HDD Seagate ёмкостью 10 Тб просят чуть больше 23 тысяч рублей. Ставить его в качестве основного нет никакого смысла, но если вам требуется накопитель для хранения видео или работы с большими файлами, то ничего выгоднее не найти. В продаже можно встретить жёсткие диски и более внушительного объёма. Часто наши читатели рассказывают о времени, когда интернет станет медленнее, а скачать бесплатно уже ничего не разрешат. В этом случае спасёт жёсткий диск Seagate объёмом 20 Тб, на который вы заблаговременно запишите сотни фильмов, сериалов и другую ценную для вас информацию. Стоит такое удовольствие недёшево, но если сравнивать с твердотельными накопителями, то выходит выгоднее.

Смотрите, если у вас достаточно старый компьютер, в котором нет современных интерфейсов подключения, то придётся подбирать SSD под SATA III. В этом случае весьма кстати будет Patriot P220, который имеет объём в 2 Тб и справится с играми намного лучше жёсткого диска. Скорость чтения здесь крайне низкая, но в данном случае это не имеет значения, ведь в играх этот показатель уходит на второй план. В сети есть тесты, доказывающие один простой факт: не так важно, какой у вас SSD, ведь самое главное, чтобы он у вас был. Patriot P220 точно нельзя назвать вершиной технологий, но он стоит недорого и даёт вам достаточно свободного пространства для записи игр и других файлов. Ну а владельцы более современных компьютеров могут присмотреться к Samsung 990 EVO. Объём памяти здесь также равен 2 Тб, но скорость на порядок выше. Южнокорейский производитель считается одним из самых надёжных, а в условиях слабого рубля цена очень даже приличная. С таким твердотельным накопителем S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет демонстрировать стабильный фрамрейт, хотя и здесь не всё так просто. 

Например, авторы теста использовали систему, построенную на процессоре Ryzen 7 7800X3D. Очень неплохо, вот только перед нами один из самых дорогих и мощных камней на рынке. Позволить себе его могут далеко не все геймеры, а значит рассчитывать на 90 кадров в секунду в разрешении 2К не следует. Но и это не всё, ведь без мощной видеокарты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl лучше даже не скачивать с торрента. Авторы теста использовали GeForce RTX 4070 Ti SUPER, ну а это довольно дорогое решение, стоимость которого сегодня ушла выше 100 тысяч рублей. Возможно, когда курс рубля восстановится, цены пойдут вниз, а пока хороших новостей у нас нет. Надеемся, что вы не используете жёсткий диск для игры, ведь даже старый компьютер располагает слотом для установки твердотельного накопителя. 


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