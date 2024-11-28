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Bublik1
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
Судя по всему, ничего интересного в массовом сегменте ждать в ближайшие годы не приходится

Анонс настольной графики следующего поколения совсем близко. Мы знаем, что NVIDIA в 2024 году решила не выпускать видеокарты, поскольку была занята оптимизацией новой архитектуры, а также устраняла ошибки в графических ускорителях. Сегодня данный сегмент приносит компании колоссальные доходы, а значит именно здесь сосредоточены все основные усилия инженеров. По данным инсайдеров, все проблемы были успешно решены, а сегодня идёт производство нескольких флагманов. Предполагается, что первыми в продажу поступят GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080, тогда как остальные могут задержаться до середины или даже конца весны. В утечках также фигурирует GeForce RTX 5070 Ti, но гадать в данном случае нет никакого смысла. По данным инсайдеров, на этот раз новый флагман предложит 50% прирост быстродействия по сравнению с актуальным поколением, а особый интерес в данном случае вызывает цена. 

Некоторые источники утверждают, что за GeForce RTX 5090 будут просить 2500 долларов, тогда как другие уверены, что стоить дороже 2000 долларов флагман не будет. Даже это на 400 долларов дороже, чем просили на старте GeForce RTX 4090, но купить за такие деньги самую быструю видеокарту сегодня не выйдет. Производство остановлено, а спрос увеличивается из-за расширяющийся потребностей сегмента обучения умных алгоритмов. Нет никаких сомнений, что читать о невероятной производительности самых быстрых графических чипов интересно, но рядовых геймеров интересуют более приземлённые решения. А вот здесь хороших новостей у нас нет. По данным инсайдеров, GeForce RTX 5060 будет стоить около 200 долларов, ну а это говорит о том, что ожидать заметного прироста производительности между поколениями не следует. Напомним, GeForce RTX 3060 примерно на 10% быстрее GeForce RTX 2060, тогда как столько же прибавила и GeForce RTX 4060. NVIDIA делает главный упор на технологию масштабирования, манипулируя цифрами, но в реальности увеличение быстродействия в сегменте видеокарт среднего ценового сегмента поставлено на паузу. 

Некоторые аналитики уверены, что Дженсен Хуанг делает это нарочно, вынуждая геймеров покупать более мощные и дорогие решения. Но есть и другая точка зрения. Многие эксперты полагают, что повышение производительности приведёт к резкому подорожанию, а также самым негативным образом скажется на потреблении энергии. Допустить первого и второго NVIDIA не может, поэтому вынуждена топтаться на месте в поиске успешных решений. Учитывая тот факт, что за GeForce RTX 5060 будет просить всего 200 долларов, нас ждёт очередной проходняк, быстродействие которого в лучшем случае будет равным находящейся в продаже GeForce RTX 4060. Инсайдеры пишут, что ещё не анонсированная видеокарта получит 8 Гб видеопамяти, ну а это позволит сэкономить. Также предполагается, что такая видеокарта не получит новую видеопамять стандарта GDDR7, полагаясь на актуальную в текущем поколении GDDR6. На фоне этого предполагается, что GeForce RTX 5060 Ti также не получит заметной прибавки и будет скорее наследницей для GeForce RTX 4060. Насколько все эти слухи соответствуют реальности, сказать сложно. Поскольку в сети нет даже тестов флагманской GeForce RTX 5090, то ожидать чего-то конкретного о видеокартах среднего ценового сегмента пока не приходится.  

Не менее тревожные слухи ходят и относительно ещё не анонсированной GeForce RTX 5090D. Напомним, в какой-то момент американские власти запретили продавать в Китае настольную GeForce RTX 4090. Несмотря на запреты флагман доступен на прилавках китайских магазинов, но в следующем поколении всё может измениться. Причина в том, что несколько компаний перенесли свои производства, ну а это значит, что придётся ввозить находящиеся под санкциями флагманы при помощи обходных путей. Специально для китайского рынка была разработана GeForce RTX 4090D, ну а инсайдеры уверяют, что наследница её в лице GeForce RTX 5090D окажется ещё медленнее. Причина в том, что санкции со стороны США становятся всё более заметными. Ранее разрешённые для экспорта решения попадают под запрет, ну а GeForce RTX 4090D и вовсе с трудом укладывалась в озвученные нормы. Учитывая, что за время с выхода этой видеокарты санкции ужесточились, следует ожидать от GeForce RTX 5090D ещё менее значительных показателей. Эксперты полагают, что NVIDIA может сделать это путём удаления некоторых возможностей. Например, поддержки FP8, а значит видеокарта окажется способна работать только с задачами, где необходимы FP16 и FP32. 

На этом фоне многие эксперты забывают о существовании AMD. Похоже, на тот раз Лиза Су собралась дать дорогу своему племяннику, ведь ранее представители этой компании уверяли, что планируют сосредоточить усилия на менее производительных решениях. Таким образом ничего быстрее Radeon RX 7900 XTX в продажу не поступит, ну а это может снизить рыночную доля красной команды до минимального показателя за всю историю. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5060
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