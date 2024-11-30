Довольно долго мы наблюдали за стабильным ростом производительности в полупроводниковом сегменте. Процессоры прибавляли по 15% в год, но в целом становились ощутимо мощнее. Особенно это было заметно в рабочих задачах, а в какой-то момент даже самые бюджетные решения стали способны успешно справляться с самыми сложными программами. Видеокарты выходили каждые два года, но прибавляли не меньше 50%. Особенно важно, что такие значения были доступны не только флагманам, но и самым обычным решениям до 250 долларов. В те времена производителей ещё не обуяла жадность, а инвесторы не требовали увеличивать доходы на двузначное значение каждый отчётный год.

Словом, ситуация казалась стабильно и прогнозируемой. Аналитики заявляли, что со временем чипы станут дешевле, но в какой-то момент выяснилось, что налицо был глобальный просчёт. Пожалуй, 14-нм и 16-нм узлы были последними решениями, которые позволяли увеличивать производительность без изменения ценовой политики. Давайте к примерам, серия видеокарт GeForce GTX 10 увеличила быстродействие почти в 2 раза по сравнению с прошлым поколением и выпускалась по 16-нм нормам. Через два года вышла серия GeForce RTX 20, в которой использовался 12-нм узел, но здесь впервые цены резко пошли вверх. Серия GeForce RTX 30 полагалась на 8-нм узел, но именно здесь мы увидели стремительное подорожание без заметной прибавки скоростных показателей. GeForce RTX 40 использует 5-нм нормы, а часть находящихся в рознице видеокарт прибавила до 10% за два года.

Некоторые эксперты пишут, что производители столкнулись с физическими ограничениями, но в данном случае важно лишь то, что цены растут, а производительность остаётся без изменений. Да, путём сложных манипуляций удаётся добиться прибавки быстродействия у флагманских видеокарт до 50%, но стоимость подобных решений уже приблизилась к 2000 долларов. В интернете можно встретить мнение, согласно которому неспособность NVIDIA к инновациям привела к формированию целого ряда проблем. Сегодня мы поговорим о тупике, в котором находятся технологии на примере процессоров Intel. Обратимся к тестированию, проведённому на канале TheSpyHood. Как видите, в тесте участвовали все процессоры Intel с разблокированным множителем прошлого и текущего поколений. Новинки серии Core Ultra поступили в продажу совсем недавно, ну а выше вы можете найти результаты бенчмарка.

Как видите, проблема действительно существует. Автор приводит результаты в 1080р и 2К, но в данном случае мы ограничимся наиболее сложным разрешением. Причина в том, что предложенные комплектующие не созданы для покорения вершин в 1080р, поэтому следует изучить наиболее приближённые к реальности результаты. Ну а здесь между Core i5-14600K и Core Ultra 9-285K наблюдается 10% разница. Некоторые эксперты указывают в сторону Intel, ругая разработчиков за медлительность, тогда как другие смотрят на проблему шире. Похоже, полупроводниковый сегмент действительно находится в кризисе. Переход на более тонкий технологический процесс перестал приносить ожидаемую прибавку показателей. Энергоэффективность практически не увеличивается, а физическое увеличение количества транзисторов приводит к росту тепловыделения. Современные флагманы горячие и дорогие, но даже это даёт едва заметную прибавку. На самом деле следует признать, что между Core i5-14600K и Core Ultra 9-285K существует огромная разница, но увидеть её можно только в синтетических тестах. Здесь новый флагман показывает себя в полный рост, поскольку не ограничен графической архитектурой. Ну а в играх можно увидеть, что Core Ultra 9-285K иногда уступает даже флагману прошлого поколения. Специалисты пишут, что это связано с некими проблемами, которые совсем скоро исправят, но логика подсказывает, что в лучшем случае удастся достичь показателей процессоров прошлого поколения.

Выводы очевидны, но реальность такова, что в магазинах цены на процессоры продолжают увеличиваться. Например, за Core i5-14600K просят больше 33 тысяч рублей, тогда как аналог нового поколения Core Ultra 5-245K стоит почти в 2 раза дороже. Учитывайте, что вам не только придётся сильно переплатить, но и купить новую материнскую плату, ведь камни нового поколения поддерживают только сокет LGA1851. С таким положением дел можно было бы смириться, если бы процессор нового поколения прибавил хотя бы 15%, но нулевой рост делает его не интересным рядовым покупателям. Интерес к новому поколения процессоров Intel в рознице стремительно приближается к нулю, а геймерам остаётся только надеяться на лучшее.

Несмотря на то, что линейного роста быстродействия не наблюдается, Core i7-14700K обойдётся вам в 54 тысячи рублей, тогда как за Core Ultra 7-265K придётся выложить 82 тысячи. Отчасти такое положение дел оправдано тем, что перед нами новинки, а продавцы хотят снять кассу. Напомним, процессоры ведущих производителей официально в Россию не поставляются, поэтому цены здесь привязаны только к покупательской способности и не регулируются официальными поставщиками. Скоро цены снизятся, ну а энтузиасты, не имеющие проблем с наличностью, редко обращают внимание на стоимость той или иной продукции.

Core i9-14900K и Core Ultra 9-285K остаются на вершине пищевой цепочки. Оба камня демонстрирует впечатляющие показатели в синтетических тестах, где с ними сравниться не может ни один настольный процессор AMD. Вот только в играх оба ведут себя совсем не так, как можно было бы ожидать, ну а за флагман последнего поколения и вовсе просят 140 тысяч рублей. За такую сумму можно собрать полноценный ПК, который будет легко справляться с играми в разрешении 2К, при этом будет основан на указанном выше Core i5-14600K. Разница между этим камнем и флагманским Core Ultra 9-285K редко превышает 10%, ну а это хороший повод задуматься о необходимости платить больше за красивые названия и цифры в синтетических тестах.

Тесты проводились с участием GeForce RTX 4090, ну а это самое скоростное решение на рынке. В российской рознице за флагман NVIDIA просят почти 300 тысяч рублей, но отчасти такое положение вещей связано с резким падением курса рубля. Ещё недавно видеокарту можно было купить за 250 тысяч, но даже эта сумма впечатляет. В США GeForce RTX 4090 стоит около 2000 тысяч долларов, ну а тесты доказывают, что видеокарта прибавила примерно 50% по сравнению с прошлым поколением. Если вы купили видеокарту за 40 тысяч рублей, то можете не думать о такой переменной, как процессор, ведь разницы всё равно не будет. Разумным геймерам можно посоветовать Ryzen 7 7800X3D, ну а это один из самых быстрых процессоров на рынке. По факту, он быстрее Core Ultra 9-285K всего на 5%, но данная цифра актуальна только для игр. В рабочих задачах, где требуется приложить всю мощь высокопроизводительных ядер, камень AMD отстаёт до двух раз. Если вы не готовы платить за задачи, которые никогда не будут запускаться на вашем компьютере, то смело берите Ryzen 7 7800X3D, ведь в играх он покажет лучшую скорость на рынке.

Ну почти, ведь недавно вышел Ryzen 7 9800X3D. Стоит такой процессор 120 тысяч рублей, но способен обойти Ryzen 7 7800X3D всего на 5-10%. Максимальная разница достигается в разрешении 1080р и только в том случае, если использовать разгонный потенциал оперативной памяти и заводской буст ядер процессора. Многие геймеры не заглядывают в BIOS, поэтому не заметят прибавки. Вообще, если вы не готовы тратить на сборку компьютера слишком много денег, то можете купить Ryzen 7 7700X. Он примерно равен по скорости с Core i5-14600K, но предлагает более длительный жизненный цикл. Ожидается, что следующее поколение настольных процессоров AMD появится в продаже в 2026 году, а актуальный сокет АМ5 будет поддерживаться до 2027 года включительно. Увы, но Core i5-14600K построен на мёртвой платформе, для которой Intel процессоры выпускать больше не будет.



