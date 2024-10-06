Выбор комплектующих для сборки компьютера чаще всего основан на том, сколько денег тот или иной пользователь может себе позволить потратить здесь и сейчас. Ещё несколько лет довольно популярны были потребительские кредиты, но сегодня процентная ставка высока до неприличия. Отдельные продавцы всё ещё предлагают разбить сумму рассрочки на 10 платежей. В этом случае переплата отсутствует, но такая возможность есть не везде. Кроме того, многие пользователи не могут выплатить кредит за 10 платежей, ну а это значит, что приходится экономить, покупая совсем не такой компьютер, как хотелось бы.

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И вот здесь и выясняется, что существуют комплектующие, излишняя экономия на которых может привести к ощутимому падению производительности игровой системы. Ясно, что видеокарта за 250 тысяч рублей будет генерировать в 2 раза больше кадров в секунду, чем более дешёвая за 60 тысяч. Точно такая же ситуация и с процессорами, но выбор правильной оперативной памяти очень часто игнорируют даже геймеры. Сегодня мы разберём итоги тестирования, проведённого на канале TheSpyHood. Блогеры попытались выяснить разницу в работе игровой системы в зависимости от тактовой частоты оперативной памяти. Давайте изучим итоги теста.

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Представлены результаты в разрешении 1080р и 2К, но нам с вами интересны последние, поскольку владельцы мощных компьютеров играют именно в таком разрешении. В теории, народное разрешение демонстрирует более точные показатели, но какой прок от таких данных, если вы никогда их на своём ПК не увидите? Выше вы можете увидеть несколько скриншотов, доказывающих два неоспоримых факта: выбирать ОЗУ не только можно, но и нужно, а также: от тактовой частоты действительно зависит очень многое. Прежде всего выясняется, что между DDR5-4800 и DDR5-6400 наблюдается в среднем 15% разница в играх. В некоторых случаях разрыв равен 10%, но есть тайтлы, в которых более скоростная оперативная память оказывается быстрее на целых 20%.

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Если изучать данные дальше, то можно заметить, что наиболее значительная разница прослеживается между DDR5-4800 и DDR5-6000. Здесь разница в среднем равна 10%, а значит важно ещё и понять, если смысл переплаты, ведь цена имеет важное значение. Компьютерный рынок буквально завален комплектами ОЗУ, но мы постараемся сделать выводы с максимальной точностью. Для этого возьмём комплекты оперативной памяти одного и того же производителя. Kingston славится высоким качеством, а продукция этой компании пользуется высоким спросом. Есть и более солидные комплекты, но нам в данном случае важно выяснить разницу в цене. Как видите, DDR5 с тактовой частотой 4800 МГц стоит 12 580 рублей. Покупать такой комплект мы вам категорически не советуем. Что любопытно, именно 4800 МГц устанавливают многие сборщики компьютеров, а значит даже при наличии неплохой видеокарты покупатель такого ПК теряет на оперативной памяти. Давайте посмотрим более скоростные комплекты.

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За DDR5-5600 от того же Kingston просят 14 тысяч рублей, ну а DDR5-6000 по непонятной причине стоит всего на 200 рублей дороже. Мы рекомендуем брать комплект из двух планок Kingston по 16 Гб DDR5-6000, поскольку здесь прирост количества кадров в секунду по сравнению с DDR5-4800 достигает максимальных 10%. А между тем вы переплачиваете меньше 2 000 рублей, что понравится не только вашему кошельку, но и позволит добиться более впечатляющего игрового опыта. Переход на DDR5-6400 будет стоить вам ещё 5 тысяч рублей. Со стороны кажется, что выбор очевиден, ведь всего за дополнительные 5 000 рублей можно получить ещё 5% fps в большей части актуальных игр. Так кажется, но на самом деле не всё так очевидно.

Если вы обратите внимание, то авторы теста использовали процессор Ryzen 5 7600X3D. Это эксклюзивный камень, который можно купить в нескольких американских магазинах, поэтому искать его в российской рознице мы не будем. Ближайшим к нему аналогом можно назвать Ryzen 7 7700X. Он неплохо справляется со своими задачами, но стоит 30 тысяч рублей. Далеко не все геймеры могут себе позволить собрать игровой компьютер на базе такого дорогого процессора. Это означает только одно: разница в играх между DDR5-4800 и DDR5-6400 будет немного меньше, ведь процессор оказывает важное значение на конечный результат. Ryzen 7 7700X перспективный и довольно мощный, но большая часть российских геймеров не может себе позволить даже Ryzen 5 7500F. А между тем речь идёт о самом младшем игровом процессоре AMD на сокете АМ5. К сожалению, авторы тестов используют довольно мощное железо, а в итоге рядовые геймеры получают результаты, которые далеки от эталонных. Насколько DDR5-4800 окажется медленнее DDR5-6400 с процессором Ryzen 5 7500F, мы сказать не берёмся, но есть ещё один аспект, обратить внимание на который мы просто обязаны.

Если вы обратите внимание, то в тесте используется флагманская GeForce RTX 4090. Это самая быстрая и дорогая видеокарта на рынке, позволить себе которую может меньше 1% геймеров. Это значит, что оставшиеся 99% любителей видеоигр будут полагаться на менее скоростные видеокарты, а значит никаких 15% прироста быстродействия между разными линейками оперативной памяти не получат. Наиболее реалистично в игровом компьютере смотрится Radeon RX 7800 XT. Эта видеокарта AMD отлично себя показывает в разрешении 2К, где способна тянуть самые требовательные новинки на самых высоких графических настройках. За Radeon RX 7800 XT просят в 4 раза дешевле, чем GeForce RTX 4090, ну а флагман NVIDIA примерно в 2 раза быстрее. Скорее всего, если вы купите недорогой процессор, а на него поставите видеокарту за 30 тысяч рублей и даже дешевле, то заметить разницу между DDR5-4800 и DDR5-6400 окажется непросто, а может и невозможно.

Причина в том, что требуется не только купить правильную оперативную память с высокой тактовой частотой, но и убедиться в том, что ваша материнская плата способна работать с таким комплектом ОЗУ. Для сборки с процессором Ryzen 7 7700X и видеокартой Radeon RX 7800 XT можно порекомендовать материнскую плату MSI MAG X670E Tomahawk WIFI. Это крайне эффективное решение для энтузиастов, включающее доступ к самым актуальным технологиям. Здесь есть даже PCIe 5.0, не говоря уже о встроенном беспроводном чипе и многих других интерфейсах. Такая материнская плата поддерживает оперативную память DDR5 с тактовой частотой до 7800 МГц, но цены на такие комплекты способны поставить в тупик даже зажиточных геймеров.

Неплохие материнские платы есть и в среднем ценовом сегменте. Для нетребовательной сборки с процессором Ryzen 5 7500F подойдёт и Asus PRIME B650M-K. Здесь поддерживается ОЗУ DDR5 с тактовой частотой до 7800 МГц, а значит материнская плата не станет бутылочным горлышком вашей игровой системы. Помните, что разница между линейками оперативной памяти с разной тактовой частотой существует, но очень часто остальные комплектующие не способны раскрыть потенциал прокачанной DDR5-6400. Именно поэтому мы рекомендуем остановиться на DDR5-6000. Пусть на вашем ПК она и не покажет разницу в 10%, но в любом случае различия будут, а заплатить нужно всего 2000 рублей. Обязательно обращайте внимание на особенности материнской платы. Многие модели на чипсете В650 не тянут ничего выше DDR5-4800, а значит покупка более скоростной ОЗУ окажется бесполезна. В интернете есть тесты, авторы которых пытаются понять, если вообще логика в приобретении оперативной памяти DDR5-7800. Выясняется, что даже с прокачанным процессором и самой дорогой видеокартой стоит рассчитывать на скромные 5-10%. При этом стоимость скоростной оперативной памяти поражает воображение. Простой пример, всё та же Kingston продаёт комплект DDR5-8000 за 32 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже DDR5-6000, ну а получить в результате покупки более скоростной ОЗУ удастся не больше 10%. А ведь на этом цены не останавливаются, но в нашем случае эта информация уже не имеет никакого значения.



