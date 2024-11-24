Сегодня многие эксперты предлагают собирать новые компьютеры на платформе АМ4. Стоит признать, что логика в этом есть, поскольку в продаже можно встретить процессоры, которые обладают отличным запасом производительности и будут справляться со своими задачами как минимум 4 года. И всё же, старый сокет стремительно уходит в прошлое, а значит самое время задуматься о перспективах. Согласно официальным заявлениям, AMD планирует выпустить процессоры следующего поколения в 2026 году. Таким образом, поддержка сокета АМ5 будет продолжаться как минимум до 2027 года. Это открывает огромные перспективы, ведь увеличивать мощность уже готового компьютера намного дешевле, чем покупать железо с нуля.

Сегодня мы попытаемся разобраться в том, какой бюджет следует считать начальным для сборки перспективного игрового компьютера с прицелом на апгрейд в 2027 года. Попытаемся сделать так, чтобы потратить как можно меньше денег, но при этом оставить возможность замены процессора и видеокарты. Также, если вдруг пользователь захочет, он должен иметь возможность установить более скоростной твердотельный накопитель, ну а со всем этим должен справляться блок питания. Задача не из лёгких, ведь придётся учитывать огромное количество переменных. Начнём.

Пожалуй, оптимальным процессором, который неплохо вписывается в наши требования, может стать Ryzen 5 8400F. Если бы мы подбирали платформу для зажиточного энтузиаста, то несомненно остановились бы на более мощном процессоре, но на этот раз нам нужен такой камень, который будет выполнять все актуальные задачи без особых трудностей. Ну а поскольку мы планируем в 2027 сделать апгрейд, то нет никакого смысла вливать в компьютер слишком много денег. По ссылке вы найдёте тесты, доказывающие одну простую истину: выявить различия между процессором за 12 и 20 тысяч в играх невозможно. В синтетических тестах камни покажут кардинально разный потенциал, но в игровых сценариях будут примерно равны. Именно поэтому мы советуем остановиться на Ryzen 5 8400F, который сегодня стоит недорого, но ничуть не уступает более дорогим решениям в своём классе. Процессор получил 6 ядер и не самые высокие тактовые частоты, но зато у него невысокий TDP, а это позволяет сэкономить на материнской плате.

Обычно для сборки игровых ПК с поддержкой сокета АМ5 мы рекомендуем остановиться на материнской плате с чипсетом В650, но сегодня другой случай. Стоит задача собрать недорогой системный блок, в котором не будет излишеств. В данном случае более дорогой чипсет нам без надобности, ведь AMD продолжает выпуск процессоров, теплопакет которых равен или меньше 65 Вт. Остановимся на GIGABYTE A620M H. Эта компактная материнская плата без претензий на доступ к технологиям разгона, но ничем подобным заниматься обычные геймеры не станут. Плата включает все актуальные интерфейсы и поддерживает PCIe 4.0. Сегодня использовать такую технологию мы не станем, но некоторые эксперты пишут, что старые материнские платы с поддержкой только PCIe 3.0, теряют до 15% производительности видеокарт. В нашем случае ничего такого не будет, ну а это хорошая информация. Материнская плата очень недорогая, но имеет очевидный минус.

Так, она поддерживает оперативную память с тактовой частотой не выше 5200 МГц. Более дорогие платы в этом плане гораздо интереснее, но мы отсылаем вас к итогам любопытного тестирования, авторы которого приходят к важным выводам. Как выясняется, если взять видеокарту за 300 тысяч рублей, а после заменить оперативную память с тактовой частотой 5200 МГц на аналог 6400 МГц, то можно получить буст до 10%. Отличные новости для энтузиастов, вот только мы планируем экономить, я рядовые геймеры обычно не покупают видеокарты дороже 50 тысяч рублей. Именно поэтому предлагаем обратить внимание на Kingston FURY Beast. Две линейки имеют тактовую частоту 5200 МГц. Не рекорд, но учитывая специфику нашей сборки – этого будет достаточно. Можно было бы взять 32 Гб, но сегодня столько вам точно не понадобится, а в конце 2027 вы будете делать апгрейд и сможете увеличить производительность своего компьютера путём замены тех или иных компонентов. Вполне возможно, что вам захочется установить больше оперативной памяти, ну или увеличить скоростные характеристики твердотельного накопителя.

Ну а пока предлагаем остановиться на Kingston NV2. Данный накопитель отлично себя зарекомендовал и уже несколько лет считается золотым стандартом игровых и рабочих систем. Если немного поискать, то можно найти SSD, скорость чтения которых окажется в 3 и даже 4 раза выше, но многочисленные тесты демонстрируют противоречивые данные. Прежде всего выясняется, что скоростные показатели твердотельных накопителей не оказывают на производительность актуальных компьютеров никакого влияние. Существующие алгоритмы не обладают гибкостью, поэтому быстрее у вас будут только копироваться файлы между разными частями накопителя. Давайте разберём несколько различных сценариев. Допустим, вы хотите установить игру, которая физически находится в цифровом магазине Steam. В этом случае файл, размером 100 Гб, будет скачиваться ровно столько, сколько позволяет ваша скорость интернета. SSD ничего не решает, поэтому в данном сценарии не окажет на установку никакого положительного влияния. Второй сценарий: вы скачали игру с торрента, но там она располагается в сжатом архиве. Очевидно, что установка игры будет производиться на твердотельный накопитель быстрее, чем на жёсткий диск, но ключевым ограничением станет быстродействие процессоры, ведь именно он отвечает за работу с архивами. Предположим, что на SSD за 40 тысяч рублей установка игры размером 100 Гб пройдёт на минуту быстрее, но мы очень сомневаемся, что переплата этого стоит. Kingston NV2 предлагает скорость чтения до 3500 Мб/с с записью до 2800 Мб/с. Для установки и запуска игр этого даже больше, чем достаточно, ну а в будущем наличие интерфейса PCIe 4.0 позволит вам установить SSD, скорость которого окажется в 2 раза быстрее. Если захотите, ведь пока сценариев для работы такого накопителя в домашних условиях немного. Важно купить сразу 2 Тб, ведь размеры игр становятся всё больше, а указанный объём позволит записать не только игры, но и фильмы, музыку, фотографии и даже пользовательские файлы.

Ключевым звеном компьютера является видеокарта. Решения за 35 тысяч рублей с трудом справляются с самыми высокими настройками в 1080р, ну а мы бы хотели взять такой компьютер, который обеспечить доступ даже к разрешению 2К. Задача не из лёгких, ведь под наши запросы в продаже есть только Radeon RX 7700 XT. Эта видеокарта имеет 12 Гб и позволит запускать большую часть игр в 2К на высоких настройках графики, получая стабильно выше 60 кадров в секунду. Есть досадные исключения типа S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, но чаще всего речь идёт о плохой оптимизации и лени разработчиков. Скорее всего, требования к играм будут увеличиваться медленно, но если вы хотите остаться в 2К после 2027 года, то вам однозначно придётся заменить видеокарту. В начале 2025 года в продажу выйдет новая серия настольной графики NVIDIA и AMD, а в конце 2026 или начале 2027 ещё одна. Это значит, что прибавка производительности между поколениями окажется довольно высокой, ну а Radeon RX 7700 XT к этому времени действительно придётся заменить. Пока же видеокарта будет радовать вас высоким качеством графики, ну а при желании можно запустить технологию масштабирования. FSR 3 позволяет увеличить количество кадров в секунду на 50 и даже 100 процентов, ну а это очень неплохо, если вы задержитесь с апгрейдом на год или два.

Помните, что экономить на блоке питания не следует, ведь бюджетные китайские устройства не обеспечивают нужной нам стабильности. Но и гнаться за брендами мы не станем. Именно поэтому возьмём Chieftec IARENA, мощность которого равна 700 Вт. Для нашего компьютера хватило бы и меньше, но блок питания не должен работать на максимуме возможностей. Прежде всего крупный вентилятор давит на уши. Но дело даже не в этом, ведь мы планируем апгрейд. Уже сегодня производители говорят о неизбежности повышения энергопотребления видеокарт, а значит в 2027 году дополнительная мощность нам точно пригодится. Выбранный блок питания поддерживает стандарт энергоэффективности 80 PLUS Bronze, а производитель входит в число бодрых середняков, обеспечивая высокое качество по приемлемой цене.

Корпус можно взять почти любой, ведь почти все системные блоки имеют достаточно места для установки наших комплектующих. Мы остановимся на Zalman N5 MF. В пользу нашего выбора говорит наличие комплектных вентиляторов. Благодаря этой составляющей можно снизить температуру процессора и видеокарты, ну а это увеличит жизненный цикл всего компьютера. Если вам не нравятся светодиоды, то их всегда можно отключить, ну а мы потратили на сборку немногим меньше 100 тысяч рублей. Если прибавить систему охлаждения для процессора, то получится ровно 100 000. Хотелось бы меньше, но с учётом стабильно падающего курса рубля вариантов очень мало. Учитывайте, что мы собрали компьютер под апгрейд, а также добились того, чтобы он как минимум 3 года оставался актуальным и мог запускать любые игры в разрешении 2К. Очень неплохо.