Одна из самых долгожданных игр смотрится противоречиво и имеет большие технические проблемы

Релиз многострадальной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоялся. В данном случае не так важно, как политики и общественные деятели относятся к данному продукту, ведь для геймеров данная серия навсегда останется культовой. Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl шла туго, а правообладатели в лице GSC Game World долго не могли понять, кому же на самом деле принадлежат права на серию игр. Сложно даже назвать, сколько лет разработчики обещали приступить к работе над очередным шедевром. Геймеров кормили виртуальным батонами и сомнительными скриншотами, но в какой-то момент на муки и терзания студии обратили внимание боссы Microsoft. Американцы дали денег, но финансовый вопрос был не единственным, стоящим на пути продолжения культовой серии.

После начала СВО вдруг выяснилось, что GSC Game World ещё даже не приступала к работе, ну а последующие годы руководство студии отметилось целым рядом русофобских заявлений. В какой-то момент ребята осознали, что отказываться от самого крупного рынка сбыта глупо, но момент упущен, а многие российские геймеры уже сделали определённые выводы. Если обратить внимание на форумы, то рядовые читатели пишут о сильном разочаровании. Многие из них признают, что покупали продукты GSC Game World для того, чтобы у студии были деньги на работу, но теперь не станут этого делать. Что же, сегодня у нас есть обширный выбор, о чём мы сегодня и поговорим. Прежде всего нужно понимать, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна сразу на нескольких платформах. Это Epic Games Store, Steam, GOG, Microsoft Store и Xbox Store. Кроме того, её совершенно бесплатно получают пользователи Xbox Game Pass, ну а это существенно расширяет аудиторию. И всё бы ничего, но разработчики продолжают бежать против ветра. Так, купить игру с российского аккаунта Steam и Epic Games нельзя. Можно предположить, что руководство GSC Game World уже получило достаточно денег и не зависит от количества проданных копий.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отсутствует русская озвучка, но можно включить русифицированные субтитры на украинскую или английскую речь. Геймеры, которые уже опробовали игру отмечают, что атмосфера песен у костра, разговоров в сумерках и тому подобных уникальных особенностей серии пропала, ведь теперь сталкеры по непонятной причине освоили английский и немецкий, но решительно забыли русскую речь. Российские политики уже поднимали вопрос о запрете S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России, но пока это всего лишь разговоры. Требуется решение судебных органов, ну а на получение таких документов может уйти достаточно времени. Кроме того, потребуется привлечь специалистов, которые будут искать в игре признаки экстремизма, а значит у геймеров есть достаточно времени.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже на торрентах, хотя скачивать её мы вам всё же не рекомендуем. Причина в том, что игра сырая и имеет огромное количество багов. Эксперты уже высказали своё мнение и пришли к выводу, что новинка навевает ностальгию, но технически не совершенна. Технические проблемы всегда преследовали студию GSC Game World, но в те годы большая часть геймеров готова была со всем этим мириться. Как будет сегодня, сказать сложно, поскольку с момента релиза прошло слишком мало времени. Пиковый онлайн в Steam вечером 20 ноября достигал 80 тысяч человек, но к утру 21 числа снизился до 55 тысяч. Добавим, что игра не имеет серьёзной антипиратской защиты, поэтому в первые часы после релиза появилась на торрентах. В сеть слили предрелизную версию, которая даже не получила патча нулевого дня. Напомним, вчера разработчики выпустили большой патч размером 140 Гб, который позволил устранить часть ошибок. Версия с торрентов пока таких изменений не содержит, а значит проходить её ещё сложнее. Многие геймеры, которые уже опробовали S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, заявляют о необходимости дождаться большого патча с исправлениями. Автор данного материала игру не скачивал и пока не планирует, поэтому может высказывать только позицию экспертов, либо уже опробовавших новинку любителей видеоигр. Ну а эти ребята пеняют на слабый сюжет, проходить который понравится не всем геймерам.