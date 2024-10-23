Когда дело доходит до покупки нового компьютера, то многие пользователи пытаются максимально экономить. Устанавливается недорогой процессор, который позволит выполнять все основные задачи, но не сильно утяжелит бюджет. По такому же принципу делается выбор видеокарты и других комплектующих, а в результате жизненный цикл такого ПК оказывается минимальным. Но бывает и так, что пользователь предпочитает покупать наиболее дорогие комплектующие. По крайней мере, в рамках своего бюджета.

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Какой вариант выбрать, каждый решает самостоятельно, но сегодня мы убедимся в том, что в последние годы разрыв между процессорами разных ценовых сегментов сократился до минимальных значений. Если вы смотрели официальные презентации, то могли заметить, что быстродействие новых процессоров оказывается значительно выше, ранее выпущенных аналогов. Публике предлагаются красивые цифры, но в реальных играх разница почти отсутствует. Например, серия процессоров AMD Ryzen 9000 в идеальных условиях всего на 10% быстрее серии Ryzen 7000.

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Если верить тестам, проведённым на канале TheSpyHood, то переплачивать за более дорогие процессоры вообще нет никакого смысла. Автор взял два процессора AMD: Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 8400F, а после сравнил их скоростные показатели в играх. Использовалась видеокарта GeForce RTX 4090, а значит потенциал процессоров был раскрыт на все 100%. Изучить скриншоты вы можете выше. Как видите, разница либо отсутствует, либо находится на уровне погрешности. А ведь это тесты в 2К, а значит в более сложном разрешении 4К найти разницу будет невозможно даже при помощи синтетических тестов.

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Ryzen 5 7500F сегодня в российской рознице можно купить за 20 тысяч рублей. Иногда встретить такой камень можно на пару тысяч дешевле, но в целом стоимость его стабильная, а сам он дешеветь не планирует. А вот за Ryzen 5 8400F просят на целых 9 тысяч рублей дешевле. Это большая разница, а значит рядовые пользователи предпочтут сэкономить. Если бы мы не видели итогов теста, то посоветовали бы вам купить Ryzen 5 7500F. Тактовая частота этого камня достигает 5 ГГц, тогда как Ryzen 5 8400F разгоняется только до 4.7 ГГц. Что же, если даже с видеокартой за 260 тысяч разницу между процессорами выявить не удалось, то переплачивать 9 тысяч за 300 МГц мы вам не советуем. На самом деле на этом вся экономия и закончится. Оба камня имеют теплопакет до 65 Вт, что позволяет использовать их с самым недорогим чипсетом А620.

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Владельцам старых ПК можно порекомендовать Ryzen 7 5700X3D. Проблема в том, что речь идёт о сокете АМ4, а значит новых процессоров уже не будет. Данный камень считается одним из самых скоростных в своём классе, а заменить его на более новый без покупки материнской платы уже не выйдет. Здесь переплата за процессор кажется оправданной, хотя далеко не всегда геймеры вообще следуют логике. Обратите внимание, за 40 тысяч в продаже можно встретить Ryzen 7 7700Х, вот только обычный Ryzen 7 7700 в играх будет демонстрировать почти такие же показатели. Отметим, что цены в российской рознице быстро меняются, поэтому в некоторых случаях тот или иной камень окажется дороже, чем представлено на наших скриншотах. Иногда достаточно подождать несколько дней, ведь ценовая политика способна преподносить как приятные, так и неприятные сюрпризы.

В тесте участвовала GeForce RTX 4090, но позволить себе такую видеокарту могут единицы. Ну а если вы купите GeForce RTX 3060, то заметить разницу даже между процессором за 13 000 и 40 000 окажется крайне проблематично. Заранее определитесь, какую видеокарту вы себе можете позволить. Если это середняк за 30 тысяч, то прыгать выше головы глупо. Да, в синтетических тестах ваш Ryzen 7 7700Х будет определённо быстрее Ryzen 5 7500F, но в играх покажет аналогичный результат. Задуматься о более мощном процессоре можно только в том случае, если вы себе можете позволить видеокарту уровня GeForce RTX 4070 SUPER. Как вы уже поняли, разницу между Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 8400F вы всё равно не увидите, но Ryzen 7 7700Х точно окажется намного шустрее.

Проблема выбора процессора беспокоит многих пользователей. Некоторые полагают, что нужно брать камень с запасом. Указанный выше Ryzen 7 7700Х принадлежит к числу процессоров с высоким потенциалом. В теории, он будет ещё долго обеспечивать максимальную производительность, но теория не всегда соседствует с практикой. Бывали случаи, когда прогресс на рынке процессоров шёл гораздо быстрее обычного. Если такое случится, то Ryzen 7 7700Х сразу устареет и даже не успеет начать раскрывать заявленный потенциал. Покупка откровенно дешёвых процессоров может привести к обратному эффекту, ведь ваша система устареет ещё до того, как вы принесёте её домой. В этом случае было бы неплохо держаться золотой середины, ну а где именно проходит разделительная полоса, решать только вам.



