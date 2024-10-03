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Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11

Microsoft сделает всё, чтобы мы как можно быстрее перешли на последнюю версию настольной операционной системы
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Представьте себе такую ситуацию: у вас есть компьютер, который до сих пор работает под управлением Windows 10. Менять операционную систему не очень хочется, поскольку это может привести к потере данных. Особенно это актуально для тех, кто привык устанавливать ОС с нуля. Вот только уже осенью 2025 года придётся что-то решать, ведь стремительно устаревающая «Десятка» лишится официальной поддержки. Многие наши читатели относятся к такой проблеме с юмором. Принято считать, что обновления для операционной системы приносят больше вреда чем пользы, поскольку регулярно ломают те или иные настройки Windows. Отчасти логика в таких заявлениях присутствует, но только отчасти, ведь обновления безопасности крайне важны. В сети ваш компьютер регулярно атакуют вирусы, а значит обойтись без защиты уже нельзя.

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Десятилетиями опасное ПО мешало работе системы, но сегодня разработчики вирусов делают всё для личного обогащения. Это значит, что простых вирусов, мешающих вам нажимать на ярлыки на рабочем столе, уже не будет, а под угрозой взлома оказывается вся операционная система. Пользователь регулярно заходит в свой карточный счёт, проводит оплаты за товары и услуги, а всё это может стать достоянием хакеров. По данным экспертов, большая часть пользователей не ставят дополнительное антивирусное программное обеспечение, тогда как ещё 10 лет назад многие предпочитали хотя бы бесплатные версии. Без длительной защиты операционная система превращается в дырявое решето, поэтому остановимся на том, что обновлять Windows 10 всё же нужно. Если обратиться в статистическим данным, то можно сделать крайне противоречивые выводы. Например, в Steam отмечается, что по глубине проникновения Windows 11 приблизилась к Windows 10, а к концу этого года уже может стать самой популярной операционной системой среди геймеров. Устаревшие версии ОС занимают долю на уровне погрешности, поэтому оставим их в покое. 

Совсем иную картину предлагают нам аналитики StatCounter. Специалисты данного ресурса утверждают, что даже сегодня Windows 10 занимает 63% рынка, тогда как Windows 11 получила немногим больше 33% и пока находится на втором месте. По мнению многочисленных экспертов, добиться желаемого при помощи пряника Microsoft не удалось, поэтому принято решение перейти к методу кнута. Компаниям, которые захотят платить по 61 доллару в год, будет разрешено получать платные обновления для Windows 10, ну а всем остальным придётся делать сложный выбор. Кто-то говорит о том, что массовый потребитель может уйти на Linux, но на самом деле всё это неправда. Известно, что разработчики Steam Deck сделали важный шаг на пути популяризации свободной операционной системы, ведь внутри SteamOS 3.0 скрывается старая добрая Linux. Несмотря на то, что проблем с запуском игр на приставке нет, добиться аналогичной задачи на ПК почти невозможно. Сегодня в настольной версии популярных дистрибутивов Linux имеется встроенный эмулятор, позволяющий запускать игры с Windows, но работа данного ПО далека от идеала. 

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Если перейти на соответствующие форумы, то можно сделать вывод, что всё особенно плохо с новыми играми. Часто требуется специальная оптимизация, интегрировать которую разработчики будут неделями. Если ваш ПК работает под Windows, то достаточно только скачать и установить игру. Чаще всего операционная система уже полностью настроена, поэтому можно сразу же запускать игру. Некоторые дистрибутивы Linux обещают аналогичные возможности, но в реальности запуск превращается в танцы с бубном. Не все геймеры замечают проблемы, но они есть, а рядовому пользователю не хочется тратить время на настройки и скачивание непонятных файлов из интернета. Можно смело сказать, что в борьбе между Linux и Windows побеждает лень. Вообще, и здесь не всё так просто. Например, половина геймеров уже перешла на Windows 11. Причина в том, что Microsoft изначально рекламировала эту операционную систему в качестве лучшей для любителей видеоигр. Только со временем появились тесты, опровергающие обещания Софтверного гиганта, вот только все новые ноутбуки и готовые сборки ПК поставляются вместе с Windows 11. Особенно часто меняют железо геймеры, ну а это в конечном итоге приводит к такой статистике. 

Обратите внимание, в мировом масштабе Linux установлена всего на 4.5% компьютеров, но даже такие цифры можно назвать большим достижением, ведь ещё год назад было в 2 раза меньше. Хотелось бы думать, что геймеры стали менее ленивыми, но всё говорит о том, что крупные компании пытаются экономить средства. Как уже было сказано выше, до завершения жизненного цикла Windows 10 остался год. Времени на раздумья становится всё меньше, а крупные технологические компании при помощи перехода на Linux решают проблему с вынужденной покупкой сотен и даже тысяч рабочих станций. Эксперты констатируют, что Windows 11 имеет мало интересных функций, но такие заявления сильно устарели. Всё дело в том, что Windows 10 уже два года не получает ключевых изменений, а значит со временем разрыв в наборе технологий между операционными системами станет только больше. Microsoft разочаровала высокими системными требованиями и так и не выполнила обещании, сделать Windows 11 самой стабильной ОС на планете. С каждым новым обновлением часть компонентов тут же перестаёт работать, но выбора у пользователей всё равно нет. Геймеры уже готовы перейти важный рубеж, после чего доля Windows 10 будет только снижаться. Дело за малым, ведь пользователей требуется немного подтолкнуть. Уже в 2026 начнут выходить игры, запустить которые на «Десятке» не получится, ну а тотальное доминирование Windows 11 неизбежно. Новая операционная система не так плоха, как пишут критики, ну а рабочих альтернатив всё равно нет. Российские программисты предпочитают выпускать ОС для бизнеса и банков, тогда как в Китае есть интересные разработки, но всё это не очень интересно даже местным жителям. Когда переходить на Windows 11, вы должны решать самостоятельно. Самое главное, чтобы это не было слишком поздно, ведь хакеры не дремлют, а разработчики ПО и видеоигр будут делать всё, чтобы процесс начался как можно раньше. 

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