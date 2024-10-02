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Bublik1
Официальная поддержка Windows 10 не будет дешёвой, а эксперты ожидают исхода на Linux не раньше 2026
Windows 11 так и не стала самой популярной ОС, а требования со стороны Microsoft могут вынудить крупных клиентов отказаться от перехода на новую операционную систему

Вчера Microsoft начала официальную рассылку крупного обновления для Windows 11 за номером 24H2. Операционная система получила массу значительных изменений, что сделает её более современной и удобной. Например, теперь присоединиться к беспроводной сети Wi-Fi можно гораздо быстрее благодаря поддержке QR-кодов. Заявлена поддержка формата Wi-Fi 7, но проблема в том, что устройств с данной функцией в продаже не очень много. Microsoft указывает на ключевые изменения в работе с архивами, улучшенную энергоэффективность и многое другие, включая изменения интерфейса некоторых приложений. На официальном сайте уже доступны готовые сборки, тогда как жителям РФ придётся отправляться на торренты, поскольку американская компания закрыла доступ к своим продуктам для российского рынка. Обновление будет распространяться долго, поэтому любителям новинок предлагается поискать его в ручном режиме и скачать принудительно.

Эксперты советуют так не рисковать. Известно, что ещё ни одной большое обновление Windows не проходило без громких скандалов. Спустя несколько дней после начала рассылки выясняется, что патч повредил часть программ, мешая работе ключевых компонентов. После этого Microsoft берёт паузу, а спустя несколько недель устраняет большую часть проблем. Скорее всего, так произойдёт и на этот раз, поэтому лучше никуда не спешить. А вот блогеры и энтузиасты уже не могут заставить себя ждать. По данным авторов Neowin, новая сборка оказалась весьма дружелюбна к не самому производительному железу. Например, владелец выпущенного 10 лет назад Celeron N2940 пишет, что так быстро его компьютер ещё никогда не работал. Другие пользователи присоединяются к такому мнению. На Reddit есть целая ветка, где энтузиасты хвалят Microsoft за проделанную работу. Не исключено, что всё это чья-то глупая шутка, поскольку рассылка только началась. 

Если изучить список изменений Windows 11 24H2, то ничего для улучшения быстродействия старых процессоров там нет. На самом деле не так давно Microsoft интегрировала настройки, которые делают установку на старые процессоры, поэтому заявления отдельных блогеров вызывают большие сомнения. В реальности же всё обстоит с точностью до наоборот, а хороших решений у владельцев старого оборудования нет. Напомним, осенью 2025 года Windows 10 завешает жизненный цикл и перестаёт получать обновления безопасности. Это же касается и встроенного антивируса, а значит пользоваться такой операционной системой станет нельзя. На домашнем ПК риски не такие высокие, но у рядовых пользователей, как правило, стоят компьютеры с актуальными процессорами. А вот крупный бизнес сталкивается с трудностями. Многие компании используют сотни и даже тысячи компьютеров с процессорами, которые не поддерживаются Microsoft, ну а это ставит крест на переходе на Windows 11. Замена такого парка компьютерной техники обойдётся слишком дорого, а для многих компаний старого процессора вполне достаточно для выполнения офисных задач. Учитывая масштабы проблемы, Софтверный гигант предлагает временное решение. 

Осенью 2025 года начнёт действовать программа Extended Security Updates (ESU), в задачи которой входит рассылка обновлений безопасности на компьютеры с операционной системой Windows 10. Стоимость сильно разнится от того, каким образом ОС будет использоваться. Например, для коммерческих организаций за первый год придётся выложить 61 доллар. Если этого времени на релокацию компьютеров на другие операционные системы будет достаточно, то можно назвать потери не самыми значительными. Второй год дополнительной поддержки обойдётся в 122 доллара, тогда как третий – до 244 доллара. За последний год официальной поддержки придётся выложить 427 долларов, ну а это больше, чем стоит бюджетный ПК в сборке. Можно предположить, что четыре года поддерживать на плаву Windows 10 станут единицы, а вот образовательным учреждениям повезло больше. Здесь в первый год поддержки нужно заплатить по 1 доллару за компьютер, а после сумма продолжит увеличиваться на 1 доллар, пока не дойдёт до 4 долларов. 

Бытует мнение, что многие крупные компании рассматривают переход на Linux в качестве оптимального решения проблем с безопасностью стремительно устаревающей «Десятки». Эксперты пишут, что сдерживающим фактором остаётся низкая совместимость между программным обеспечением. Например, крупная компания имеет на балансе 10 000 рабочих станций, которые выполняют те или иные задачи. При этом большая часть систем работает на базе специализированного ПО, которые разрабатывалось ещё под Windows 7. На Linux ничего подобного нет, а стоимость создания аналогичной версии программы может оказаться выше, чем замена старых компьютеров на новые. В этом случае выгоднее подождать и посмотреть на то, как будут вести себя конкуренты. Можно предположить, что первый год обновления оплатят многие участники рынка, поэтому стремительного бегства на альтернативные операционные системы не ожидается. Windows 11 продолжит медленно расширять собственную базу, ну а от решений разработчиков Linux зависит очень многое. Уже сегодня есть несколько сборок на Linux, которые не только полностью копируют стиль Windows 10 или Windows 11, но и содержат аналогичные настройки. За счёт встроенных эмуляторов удалось добиться поразительной совместимости программного обеспечения, ну а всё это позволяет упросить перенос баз данных и способствует популяризации Linux. Эксперты ожидают исхода не раньше 2026 года, ну а всё это может охладить пыл Microsoft с её драконовскими ценами и завышенными требованиями к новым операционным системам. 

#microsoft #windows 11 #linux #операционные системы
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