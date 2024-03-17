Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су

Изучаем тесты всей линейки процессоров от 16-ядерного Ryzen 9 7950X3D до 8-ядерного Ryzen 7 5700X3D и даже 6-ядерного Ryzen 5 5600X3D
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Когда в 2022 году в продажу поступил процессор Ryzen 9 7950X, то стыдно стало даже тем, кто не считал себя фанатом AMD. Как оказалось, новый флагман был настолько плох, что уступил Core i9-13900K не только в игровых задачах, но и в рабочих сценариях. Такого никто не ожидал, поскольку в последние годы между производителями наблюдался паритет в играх и преимущество красного лагеря рабочих задачах. Процессор демонстрировал крайне низкие продажи, а в итоге негативный фон отразился на всей линейке, что привело к довольно слабому старту платформы АМ5. Со временем дела пошли на поправку. Материнские платы с новым сокетом стали дешеветь, оперативная память DDR5 уже не стоила в 2-3 раза дороже DDR4, а правильная ценовая политика позволила AMD добиться неплохих, но не рекордных продаж. Вот только Core i9-13900K совсем недолго был самым быстрым игровым процессором на планете, ведь уже в начале 2023 в продажу поступил Ryzen 9 7950X3D, который за счёт использования технологии 3D V-Cache позволил добиться впечатляющего прироста производительности. 

реклама



С тех пор Intel выпустила Core i9-14900K и даже его прокачанную версию Core i9-14900KS, но смогла лишь приблизиться к лидеру. Эксперты считают Core i9-14900K оптимальным процессором для создания экстремального рабочего компьютера, на котором кроме ресурсоёмкого программного обеспечения будут запускаться ещё и требовательные игры. А вот с Ryzen 9 7950X3D не всё однозначно. Стоимость камня превышает все допустимые пределы, а в итоге сложно понять, нужно ли переплачивать за эксклюзивность, или же самое время присмотреться к альтернативным решениям. И вот здесь выясняется, что есть целая россыпь процессоров, созданных по технологии 3D V-Cache. Продукция AMD пользуется спросом, ну а мы изучим результаты любопытного тестирования команды TheSpyHood. Блогеры изучили всю действующую линейку процессоров красной команды 3D V-Cache и попытались понять, стоит ли переплачивать за дорогостоящий Ryzen 9 7950X3D или можно ограничиться более выгодными предложениями. 

реклама



Давайте изучим каждый процессор в отдельности. Как вы уже могли слышать, Ryzen 9 7950X3D представляет собой настоящий суперфлагман, который не только занимает первое место в игровых тестах, но и отлично показывает себя в специфических ресурсоёмких сценариях. В некоторых случаях он обходит Core i9-14900K на 50% и более, но в целом перед нами именно самый быстрый игровой камень на планете с честными 16-ю ядрами. Ryzen 9 7900X3D немного проще, поскольку содержит только 12 ядер. И всё же, это второй самый быстрый игровой процессор на рынке. Особого внимания заслуживает Ryzen 7 7800X3D. Прежде всего нужно знать, что перед нами один из самых продаваемых процессоров на рынке. Спрос на камень постоянно растёт, поскольку стоимость его продолжает снижаться в ожидании выхода линейки настольных процессоров следующего поколения. Давление на Ryzen 7 7800X3D оказывает высокая конкуренция, а в итоге 8-ядерный камень расходится с таким же успехом, как горячие пирожки у вокзала.

А вот Ryzen 7 5800X3D – это представитель прошлого поколения настольных процессоров AMD. Появление его привело рынок в движение, ведь совсем неожиданно выяснилось, что технология 3D V-Cache позволяет существенно повысить производительность в играх. Даже сегодня этот камень пользуется спросом, но дни его на полках магазинов сочтены. Всё дело в том, что он работает с материнскими платами на сокете АМ4. Ну а поскольку данная платформа уже завершила жизненный цикл, то усилить готовую сборку с Ryzen 7 5800X3D будет невозможно без замены материнской платы и оперативной памяти. С точки зрения экономической выгоды данный камень может быть интересен. ОЗУ и материнская плата будет стоить вам в 2 раза дешевле, чем под тот же Ryzen 7 7800X3D, тогда как в играх можно получить довольно приличное качество картинки. Так сложилось, что Ryzen 7 5800X3D стоит довольно дорого, а сегодня многие эксперты советуют обращать внимание на Ryzen 7 5700X3D. 

реклама



Это тот же камень, но со сниженными тактовыми частотами. Предполагается, что перед нами чипы, которые не смогли стабильно работать на 4.5 ГГц, но потянули компромиссные 4.1 ГГц. На фоне Core i9-14900K такая тактовая частота кажется несерьёзной, но в данном случае речь идёт о довольно быстром решении с очень привлекательной стоимостью. За счёт использования сокета АМ4 можно добиться экономии при выборе материнской платы и оперативной памяти, а в целом владельцы Ryzen 7 5700X3D всё равно не покупают видеокарты за 100 тысяч рублей. Хотя, этот камень мог бы потянуть и такие высоты. Ну и последний процессор в тесте – это 6-ядерный Ryzen 5 5600X3D. К сожалению, AMD прекратила его поставки, а в результате довольно интересный камень оказался заложником экономии. Давайте обратимся к тестам и увидим, какой из процессоров покажет себя максимально эффективно. 


Для тестов использовалась видеокарта GeForce RTX 4090, а сам стенд построен на мониторе с разрешением 1080р. Это позволило лучше увидеть влияние процессора на работу системы и сделать ряд выводов. Прежде всего можно констатировать, что Ryzen 9 7950X3D занимает первое место по скоростным показателям. Это хорошая новость для энтузиастов, хотя после ознакомления с его ценой мнение любителей самых быстрых процессоров может измениться. Если вы хотите действительно быстрый камень, но хотите слегка сэкономить, то смело берите Ryzen 9 7900X3D. Отставание от лидера здесь минимальное, тогда как цена кажется намного привлекательнее. Ну и победителем в сегменте АМ5 становится Ryzen 7 7800X3D. Он стоит в 2 раза дешевле 16-ядерного флагмана, но умудряется отставать от него на 5-8%. Если взять видеокарту дешевле и выставить разрешение дисплея 2К или 4К, то разница и вовсе сойдёт на нет. А вот процессоры прошлого поколения показывают значительное отставание. Даже Ryzen 7 5800X3D  не способен тягаться с более новым камнем, предлагая плохое соотношение между ценой и производительностью. Покупать такой камень мы не рекомендуем, а вот Ryzen 7 5700X3D смотрится неплохо. Система будет недорогой, а сам камень легко вытянет видеокарту уровня GeForce RTX 4070 Super

Как мы уже писали выше, в конце 2024 в продажу поступит новое поколения настольных процессоров. Если вы готовы подождать, то самое время запастись терпением. Наследник Ryzen 7 7800X3D появится на рынке не раньше февраля 2025, а значит время на раздумья у вас ещё есть. Если вы прямо сейчас размышляете о покупке нового игрового компьютера, то ещё раз внимательно изучите тесты. Это позволит вам сделать более верный выбор, основываясь на собственных экономических возможностях. Вы также можете обратить внимание на подборки оптимальных процессоров и видеокарт для всех популярных разрешений ниже по ссылкам.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

процессоры оптимальные ценовые предложения ryzen 9 7950x3d ryzen 7 5700x3d
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
12
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
3
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
7
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
6
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
2
Европол обеспокоен тем, что Европа стала центром незаконного оборота наркотиков
1
Российский дрон-камикадзе "Герань" приобретает способности разведчика и вызывает озабоченность в США
1
Опубликованы технические характеристики Redmi Note 13 Turbo
+
В Краснодарском крае стартовал дорожный мегапроект за 1,5 трлн рублей
4
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
3
Китай обязал отечественные автоконцерны покупать местные чипы, поскольку конфликт с США усугубляется
1
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
10
В Ленинградской области построили мост, которого ждали 15 лет
1
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
2
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
4
Роскомнадзор не обновляет список запрещённых сайтов
+
В преддверии анонса появилось описание электромобиля Mini Aceman мощностью до 215 л.с.
2
Microsoft сообщила, что обновит бесплатную версию Copilot с помощью GPT-4 Turbo
+
Старые видеокарты NVIDIA получили возможность существенно увеличить производительность в играх
1
Обладатели UnionPay на смартфонах Huawei не могут совершить оплату в России
2
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
+
Компания Boeing заявила, что у нее отсутствует документация на оторвавшуюся дверную заглушку
1

Популярные статьи

Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
23
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
3
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
65
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
12
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
22
Как включить режим разработчика на Android и iPhone
+
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
3
В России разрабатывают "Герань" с функциями дальнего разведчика и комплекса целеуказания
+
Как работает "фабрика троллей Xbox" и какие блогеры ей помогают
14

Сейчас обсуждают

ElPelmeni
13:04
Там и кулер другой, двухбашенный
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
shuler37
13:03
Такие новости после выхода каждой серии. Не буду писать зачем они нужны.
NVIDIA сокращает поставки GeForce RTX 40, что может вызвать дефицит видеокарт и их подорожание
Windmark
13:00
Могу ему своего производства отлить в полторашку , он разницы не заметит
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
Майкопское Честное
12:58
Посоны, а вам не кажется, что на фото с системником и монитором внутре стоит совсем другая видюха, вовсе не 7700 Pulse?
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
kaissa
12:52
Вот вот. Как владелец ЭЭ в Сибири - подтверждаю - расход энергии зимой на печку приличен. Впрочем до минус 10 работает тепловой насос - там как раз на обогрев уходит не так много... А то что они пишу...
Смартфон Samsung Galaxy M35 5G на Exynos 1380 протестировали в Geekbench
Bearcub
12:49
не обижай дятлов - это жаба)))
Макрон заявил, что предложит России установить на Украине олимпийское перемирие
Майкопское Честное
12:49
Шишкинс был, нашёл только это:
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
Bearcub
12:49
Жаба квакает - караван идёт))
Макрон заявил, что предложит России установить на Украине олимпийское перемирие
Александр Иконников
12:48
Только он будет не очень хорошим в плане характеристик
Intel предложила продавать процессоры без теплораспределительной крышки
Юрий Родионов
12:37
Главное в хохлостане -поближе к кормушке и громче всех кричать -"дайте грошей ато москаляки придут!!!" И тогда ты в шоколаде!
Владимир Кличко раскритиковал Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем