Когда в 2022 году в продажу поступил процессор Ryzen 9 7950X, то стыдно стало даже тем, кто не считал себя фанатом AMD. Как оказалось, новый флагман был настолько плох, что уступил Core i9-13900K не только в игровых задачах, но и в рабочих сценариях. Такого никто не ожидал, поскольку в последние годы между производителями наблюдался паритет в играх и преимущество красного лагеря рабочих задачах. Процессор демонстрировал крайне низкие продажи, а в итоге негативный фон отразился на всей линейке, что привело к довольно слабому старту платформы АМ5. Со временем дела пошли на поправку. Материнские платы с новым сокетом стали дешеветь, оперативная память DDR5 уже не стоила в 2-3 раза дороже DDR4, а правильная ценовая политика позволила AMD добиться неплохих, но не рекордных продаж. Вот только Core i9-13900K совсем недолго был самым быстрым игровым процессором на планете, ведь уже в начале 2023 в продажу поступил Ryzen 9 7950X3D, который за счёт использования технологии 3D V-Cache позволил добиться впечатляющего прироста производительности.

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С тех пор Intel выпустила Core i9-14900K и даже его прокачанную версию Core i9-14900KS, но смогла лишь приблизиться к лидеру. Эксперты считают Core i9-14900K оптимальным процессором для создания экстремального рабочего компьютера, на котором кроме ресурсоёмкого программного обеспечения будут запускаться ещё и требовательные игры. А вот с Ryzen 9 7950X3D не всё однозначно. Стоимость камня превышает все допустимые пределы, а в итоге сложно понять, нужно ли переплачивать за эксклюзивность, или же самое время присмотреться к альтернативным решениям. И вот здесь выясняется, что есть целая россыпь процессоров, созданных по технологии 3D V-Cache. Продукция AMD пользуется спросом, ну а мы изучим результаты любопытного тестирования команды TheSpyHood. Блогеры изучили всю действующую линейку процессоров красной команды 3D V-Cache и попытались понять, стоит ли переплачивать за дорогостоящий Ryzen 9 7950X3D или можно ограничиться более выгодными предложениями.

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Давайте изучим каждый процессор в отдельности. Как вы уже могли слышать, Ryzen 9 7950X3D представляет собой настоящий суперфлагман, который не только занимает первое место в игровых тестах, но и отлично показывает себя в специфических ресурсоёмких сценариях. В некоторых случаях он обходит Core i9-14900K на 50% и более, но в целом перед нами именно самый быстрый игровой камень на планете с честными 16-ю ядрами. Ryzen 9 7900X3D немного проще, поскольку содержит только 12 ядер. И всё же, это второй самый быстрый игровой процессор на рынке. Особого внимания заслуживает Ryzen 7 7800X3D. Прежде всего нужно знать, что перед нами один из самых продаваемых процессоров на рынке. Спрос на камень постоянно растёт, поскольку стоимость его продолжает снижаться в ожидании выхода линейки настольных процессоров следующего поколения. Давление на Ryzen 7 7800X3D оказывает высокая конкуренция, а в итоге 8-ядерный камень расходится с таким же успехом, как горячие пирожки у вокзала.

А вот Ryzen 7 5800X3D – это представитель прошлого поколения настольных процессоров AMD. Появление его привело рынок в движение, ведь совсем неожиданно выяснилось, что технология 3D V-Cache позволяет существенно повысить производительность в играх. Даже сегодня этот камень пользуется спросом, но дни его на полках магазинов сочтены. Всё дело в том, что он работает с материнскими платами на сокете АМ4. Ну а поскольку данная платформа уже завершила жизненный цикл, то усилить готовую сборку с Ryzen 7 5800X3D будет невозможно без замены материнской платы и оперативной памяти. С точки зрения экономической выгоды данный камень может быть интересен. ОЗУ и материнская плата будет стоить вам в 2 раза дешевле, чем под тот же Ryzen 7 7800X3D, тогда как в играх можно получить довольно приличное качество картинки. Так сложилось, что Ryzen 7 5800X3D стоит довольно дорого, а сегодня многие эксперты советуют обращать внимание на Ryzen 7 5700X3D.

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Это тот же камень, но со сниженными тактовыми частотами. Предполагается, что перед нами чипы, которые не смогли стабильно работать на 4.5 ГГц, но потянули компромиссные 4.1 ГГц. На фоне Core i9-14900K такая тактовая частота кажется несерьёзной, но в данном случае речь идёт о довольно быстром решении с очень привлекательной стоимостью. За счёт использования сокета АМ4 можно добиться экономии при выборе материнской платы и оперативной памяти, а в целом владельцы Ryzen 7 5700X3D всё равно не покупают видеокарты за 100 тысяч рублей. Хотя, этот камень мог бы потянуть и такие высоты. Ну и последний процессор в тесте – это 6-ядерный Ryzen 5 5600X3D. К сожалению, AMD прекратила его поставки, а в результате довольно интересный камень оказался заложником экономии. Давайте обратимся к тестам и увидим, какой из процессоров покажет себя максимально эффективно.



Для тестов использовалась видеокарта GeForce RTX 4090, а сам стенд построен на мониторе с разрешением 1080р. Это позволило лучше увидеть влияние процессора на работу системы и сделать ряд выводов. Прежде всего можно констатировать, что Ryzen 9 7950X3D занимает первое место по скоростным показателям. Это хорошая новость для энтузиастов, хотя после ознакомления с его ценой мнение любителей самых быстрых процессоров может измениться. Если вы хотите действительно быстрый камень, но хотите слегка сэкономить, то смело берите Ryzen 9 7900X3D. Отставание от лидера здесь минимальное, тогда как цена кажется намного привлекательнее. Ну и победителем в сегменте АМ5 становится Ryzen 7 7800X3D. Он стоит в 2 раза дешевле 16-ядерного флагмана, но умудряется отставать от него на 5-8%. Если взять видеокарту дешевле и выставить разрешение дисплея 2К или 4К, то разница и вовсе сойдёт на нет. А вот процессоры прошлого поколения показывают значительное отставание. Даже Ryzen 7 5800X3D не способен тягаться с более новым камнем, предлагая плохое соотношение между ценой и производительностью. Покупать такой камень мы не рекомендуем, а вот Ryzen 7 5700X3D смотрится неплохо. Система будет недорогой, а сам камень легко вытянет видеокарту уровня GeForce RTX 4070 Super.

Как мы уже писали выше, в конце 2024 в продажу поступит новое поколения настольных процессоров. Если вы готовы подождать, то самое время запастись терпением. Наследник Ryzen 7 7800X3D появится на рынке не раньше февраля 2025, а значит время на раздумья у вас ещё есть. Если вы прямо сейчас размышляете о покупке нового игрового компьютера, то ещё раз внимательно изучите тесты. Это позволит вам сделать более верный выбор, основываясь на собственных экономических возможностях. Вы также можете обратить внимание на подборки оптимальных процессоров и видеокарт для всех популярных разрешений ниже по ссылкам.