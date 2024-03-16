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Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор

Согласно результатам тестирования, Core i9-14900KS вплотную приблизился к Ryzen 7 7800X3D, вот только стоит новый флагман ровно в 2 раза дороже
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Известно, что Core i9-14900K не суждено было стать самым быстрым процессором на рынке. AMD выпустила несколько альтернативных решений, которые смогли обойти данный камень в играх и предлагают неплохие перспективы в рабочих задачах. Особенно интересен Ryzen 7 7800X3D, быстродействие которого превышает потребности обычных геймеров. Что примечательно, максимальная тактовая частота этого процессора составляет 5 ГГц, тогда как флагман Intel способен работать на 5.8 ГГц из коробки. Фанаты синего лагеря были расстроены тем, что не могут считать себя владельцами самого быстрого процессора на планете, поэтому всё внимание было приковано к скорому анонсу Core i9-14900KS. Известно, что камень должен работать на тактовой частоте 6.2 ГГц, потребляя при этом неимоверно много электричества. Эксперты советовали не покупать суперфлагман без наличия приличной системы жидкостного охлаждения, а в результате ожидания от Core i9-14900KS были достаточно высокими. Скорее всего, мы ещё не раз увидим его в рекордах покорения тактовых частот и набора виртуальных попугаев в синтетических тестах. Ну а пока самое время выяснить, удалось ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор первой половины 2024 года. 

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Давайте, не будем ничего придумывать и обратимся к тестированию, проведённому командой TheSpyHood. Блогеры уже купили новый камень и решили сравнить его с Ryzen 7 7800X3D. Особенно любопытно, что стоимость Core i9-14900KS ровно в 2 раза выше, тогда как под него потребуется купить дорогую материнскую плату с СЖО. Поскольку требовалось выжать из процессоров все соки, то в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 4090. Ничего быстрее на рынке нет, а тестовая система оказалась довольно прожорливой потребляя немногим меньше 800 Вт. Оба процессора тестировались только в разрешении 1080р. Известно, что именно здесь можно получить максимальный разброс, тогда как в 4К оба камня почти не будут отличаться друг от друга. Прежде всего давайте обратимся к ролику ниже. 


Как видите, положение патовое. В некоторых играх на первое место выходит Core i9-14900KS, тогда как есть победы и у Ryzen 7 7800X3D. Если подсчитать все цифры, то преимущество с перевесом в несколько процентов окажется на стороне Intel. Что же, это определённо победа, хотя результат мог быть иным, если бы в подборке присутствовали игры, которые лучше работают с видеокартами AMD. Вот только 2% – это совсем несерьёзно, поскольку сам тест проходил в разрешении 1080р. Как уже было сказано выше, в 2К и тем более в 4К показатели оказались бы ещё ближе. Всё это говорит о том, что Core i9-14900KS так и не стал самым быстрым игровым процессором. В текущем тесте Ryzen 9 7950X3D представлен не был, но можно с уверенностью сказать, что именно флагман от тётушки Су предлагает лучшее соотношение между ценой и производительностью. Core i9-14900KS несомненно будет пользоваться спросом. Тираж окажется сильно ограничен, поскольку речь идёт об отобранных чипах, способных работать на повышенных тактовых частотах. Насобирать большое количество материала для выпуска Core i9-14900KS не так просто, а эксклюзивность порождает спрос. 

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В российской рознице флагман Intel пока встретить невозможно. Скорее всего, он прибудет к началу апреля, а стоимость его окажется примерно на уровне 100 000 рублей. Для настоящих фанатов это слишком низкая цена, ну а для всех остальных – всего лишь очередной дорогой процессор. Как видите, в российской рознице даже Core i9-14900K стоит на 20 тысяч рублей дороже, чем Ryzen 7 7800X3D, а значит покупка флагмана Intel – это просто бессмысленная трата денег. Ну и как показывает практика, не всем нужен дорогой процессор для сборки ультимативной игровой системы. В последнее время наблюдается рост популярности Ryzen 7 5700X3D. Это 8-ядерный камень AMD, у которого есть только один минус в виде низкой тактовой частоты. Всё остальное отвечает самым требовательным запросам энтузиастов. Так, процессор сможет раскрыть даже самые дорогие видеокарты и отлично показывает себя именно в игровой дисциплине. Он имеет энергопотребление на уровне 65 Вт, что позволяет купить материнскую плату до 100 долларов. Многое зависит от видеокарты, но в продаже есть материнские платы до 200 долларов, которые отлично справляются даже с GeForce RTX 4090. 

В текущем поколении Intel вплотную подошла к AMD, но обещает уже во второй половине 2024 года совершить настоящую революцию. Известно, что следующая серия будет производиться на техпроцессе под названием 2А. Теоретически, это 3-нм узел, но точно никто не знает. Если учитывать, что Core i9-14900KS смог выйти за пределы 6 ГГц на 10-нм технологическом процессе, то сложно даже представить, чего может добиться флагман следующего поколения. Не оставит пользователей без новинок и AMD. На этот раз Лиза Су подготовила линейку процессоров на базе 3-нм узла. Это небольшой рывок вперёд, поскольку тот же Ryzen 7 7800X3D сделан на базе 5-нм технологических норм. Инсайдеры сообщают, что флагман Intel предложит рост быстродействия от 20% и выше. Пока же, если вы собираете высокопроизводительный игровой компьютер, то лучше присмотреться к более выгодному Ryzen 7 7800X3D.

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процессоры оптимальные ценовые предложения ryzen 7 7800x3d core i9-14900ks
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