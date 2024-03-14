По данным российских источников, всё больше жителей страны покупает технику и электронику в кредит. Чаще всего таким образом приобретают смартфоны, но видеокарты занимают одну из самых высоких строчек, поскольку геймеров среди жителей РФ предостаточно. Когда средства на новенькую видеокарту есть, то выбрать понравившуюся модель довольно просто. Вы изучаете советы экспертов, смотрите на свой монитор и просто кладёте в корзину нужный товар. Можно отправиться за покупкой в магазин, но в данном случае это уже не так важно.

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Проблема в том, что далеко не все могут себе позволить такие высокие растраты, а особенно сейчас, когда курс рубля так долго держится на отметке 90-к-1. Стоимость видеокарт в рублях довольно высокая, а это значит, что выбор нужно делать основательно. Сегодня мы рассмотрим любопытное тестирование, которое было проведено блогерами канала TheSpyHood. Никаких откровений результаты не содержат, но позволяют определиться с видеокартой в одной из ценовых категорий. Так вышло, что блогеры решили изучить линейку Radeon RX х700 ХТ, которая уже несколько лет остаётся одной из наиболее привлекательных по соотношению между ценой и производительностью.

Прежде всего рассмотрим сами видеокарты, а после перейдём к тестам. Radeon RX 7700 XT появилась на рынке относительно недавно, но не сыскала успеха среди геймеров. Многие любители компьютерных игр надеялись увидеть её за 400 долларов, но вместо этого AMD выставила ценник в 450 долларов. Не так давно в официальной американской рознице цена была скорректирована до 420 долларов, но даже это не может исправить положение вещей. Геймеры предпочитают продукцию NVIDIA, тогда как AMD попытками получить максимальную маржу снижает собственную рыночную долю. За 48 тысяч рублей быстрее видеокарты в российской рознице вы не встретите, вот только такие мелочи знают единицы, тогда как большая часть потенциальных покупателей уже прониклась отличным маркетингом от дядюшки Хуанга. Геймеры уверены в том, что видеокарты NVIDIA таят некие секретные технологии, ну а в это время спрос на Radeon RX 7700 XT остаётся низким.

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Radeon RX 6700 XT порядком устарела, но позволяет сэкономить немного денег. Для некоторых почти 10 тысяч – это значительная сумма, поэтому давайте остановимся на том, что выгода в приобретении Radeon RX 6700 XT всё же есть. Видеокарта может предложить 12 Гб видеопамяти и выглядит намного интереснее, чем аналогичные по стоимости решения NVIDIA. Ну и рассмотрим Radeon RX 5700 XT, которая появилась на рынке в 2019 году. Видеокарта неплохо продавалась, но в середине 2020 года выпуск ещё прекратился. Это стало роковой ошибкой, поскольку бум майнинга и дефицит полупроводников не позволили AMD произвести достаточно видеокарт для насыщения рынка. После выхода Radeon RX 5700 XT рыночная доля компании постоянно снижалась, а сегодня достигает 77 из 100 геймеров покупают видеокарты NVIDIA. Ещё 7 смотрят в сторону Intel, что оставляет для AMD крошечную долю в 15%. Это на значит, что красные делают плохие видеокарты. Скорее наоборот, но видеокарты нужно не только уметь делать, но и продавать, а у Лизы Су это направление буксует.



Если обратиться к тестам, то можно сделать вывод, что разрыв между Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 5700 XT составляет примерно 30-40%. Многое зависит от той или иной игры, хотя обе видеокарты могут неплохо справляться с любыми новинками в разрешении 2К на максимальных настройках графики. Похоже, вскоре владельцам Radeon RX 5700 XT придётся снижать настройки до высоких, но даже там графика всё ещё приемлемого качества. Стоит учитывать, что Radeon RX 7700 XT предлагает 12 Гб видеопамяти, тогда как более старая видеокарта содержит только 8 Гб. Это может стать довольно значительным минусом в будущем. Пока же разница в стоимости доходит до двух раз. Если у вас есть свободные 50 тысяч рублей, смело берите Radeon RX 7700 XT, поскольку у этой видеокарты максимальный жизненный цикл и высокая производительность. Ну а если с деньгами туго, то можно присмотреться к Radeon RX 5700 XT, которая будет стоить всего 26 тысяч рулей. Называть Radeon RX 6700 ХТ золотой серединой мы бы не стали. Экономия составляет всего 8 тысяч рублей, но при этом падение производительности достигает 10-15%. Видеокарта спорная, поэтому мы советуем остановиться на более новой Radeon RX 7700 XT.

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Важно заметить, что тесты проводились на процессоре Ryzen 7 7800X3D. И вот здесь и начинаются главные претензии к авторам, которые выбрали слишком дорогой камень. Известно, что потенциальные покупатели Radeon RX 7700 XT и тем более Radeon RX 5700 XT не могут себе позволить такой дорогой процессор, а значит реальные результаты всех трёх видеокарт будут не такими, как в тесте. Скорее всего, с процессором уровня Ryzen 5 5600Х разница между Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 6700 XT будет отсутствовать, а недорогая Radeon RX 5700 XT и вовсе окажется до 20% медленнее видеокарты 2023 года. В таких условиях разница в стоимости становится куда интереснее, а выбор делать намного проще. Добавим, что на вторичном рынке есть и другие видеокарты прошлого поколения, которые по своим характеристикам сходны с Radeon RX 5700 XT. Если вы хотите сэкономить, то можно попытаться, но в таком случае не забывайте, что мошенники не дремлют. Видеокарта могла поступить к вам прямо с фермы, где долгое время копала криптовалюту. Ну или её просто мог сжечь нерадивый геймер, который вернул её в строй на короткое время. Бывает и так, что мошенники по почте подсовывают вам уже сломанную видеокарту. Здесь всё ещё сложнее, ведь проверить её работоспособность вы не можете. Уже дома выясняется, что видеокарта не работает, но доказать свою правоту без видеофиксации бывает сложно. Думайте сами, где и что вам покупать, ну а мы предлагаем также изучить несколько информационных блогов, где содержатся советы по поводу выбора оптимальных видеокарт и процессоров для разрешения 1080р, 2К и 4К.