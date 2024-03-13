15.7% электроники и техники в 2023 году были куплены в кредит

Согласно данным статистического опроса, за последние несколько десятилетий привычки людей по всему миру существенно изменились. Если раньше утром мы шли на работу, а ценную информацию получали по радио или телевизору, то сегодня под рукой смартфон. Google или Apple готовы предложить нам самые актуальные новости с учётом наших предпочтений, ну а между делом мы переписываемся с близкими и знакомыми в мессенджерах и просматриваем социальные сети. Техника и электроника быстро устаревает, а в результате нам постоянно требуются новые мобильные телефоны, умные колонки, телевизоры и многое другое. И вот здесь выясняется, что логика приобретения может сильно разниться в зависимости от наших предпочтений или экономического благополучия. Некоторые обращаются на вторичный рынок, тогда как другие могут себе позволить флагманы. Часть населения выбирает только бюджетные предложения, но основная масса людей останавливается на среднем ценовом сегменте.

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Похоже, в результате санкций и падения курса национальной валюты всё больше людей выбирают покупку электроники в кредит. По данным «М.Видео-Эльдорадо», за 2022 года количество кредитов в данной сфере увеличилось до 10.4%, тогда как в 2023 15.7% всей электроники в отечественной рознице покупалось в кредит. Если перевести всё это в реальные цифры, то выходит, что жители России в 2023 году купили в кредит техники на 84 миллиарда рублей, тогда как в 2022 году показатель не превышал 51 миллиард. По мнению экспертов, увеличение количества кредитных покупок в сфере электроники напрямую связано с событиями, произошедшими после 24 февраля 2022 года. На тот момент курс доллара составлял 74.3 рубля, а ни о каких санкциях не было и речи. Товары в магазинах предлагались без наценки со стороны перекупщиков, тогда как сегодня часть стоимости включает риски, особенно если речь идёт о находящихся под санкциями брендов.

Отдельно отмечается, что рост числа кредитов вступает в противоречия с экономической обоснованностью. Всё дело в том, что на начало 2022 года ключевая ставка Центробанка составляла 4.25%. Тогда как к настоящему моменту она достигла 16% годовых. В такой ситуации брать кредиты невыгодно, что не останавливает миллионы людей по всей стране. Что до курса доллара, то он вышел за пределы 90-к-1, а многие эксперты полагают, что ждать изменений здесь в лучшую сторону не стоит. Несмотря на такие очевидные выводы, эксперты всё же видят определённую логику в росте закредитованности россиян. Оказывается, заработные платы растут медленно, а инфляция превышает 7% годовых. Это значит, что уже спустя несколько лет стоимость того или иного смартфона будет выше на 15%, а в итоге переплата оказывается не такой высокой. Часть потерь покроет государство, поскольку зарплата также увеличивается, ну а снижение доходов в долларах вынуждает всё больше людей искать менее затратные варианты для обновления парка домашней электроники и техники. Многим проще выплачивать определённую сумму каждый месяц, чем копить на протяжение нескольких лет.

В какой-то момент удобство превратилось в привычку, а сегодня всё больше жителей страны берёт товары в кредит. Согласно опросам, если электроника стоит до 15 тысяч рублей, то почти всегда будет покупаться за наличный расчёт (или с карты). А вот на более дорогие модели с высокой вероятностью оформят кредит. Представители М.Видео-Эльдорадо рассказывают, что чаще всего в кредит приобретаются ноутбуки и смартфоны. Особенно сложно собрать всю сумму за модели, стоимость которых выше 100 тысяч рублей. Активно набирают кредитный портфель фанаты Apple, но от них не отстают и покупатели смартфонов Samsung. Xiaomi отстаёт от лидеров, но продолжает удерживать третье место. В последнее время также фиксируется рост кредитов на менее известные китайские бренды. Стоит отметить, что популярность кредитов растёт и в других странах. Особенно активно набирают электронику за счёт банков в США. Согласно официальным данным, долги жителей этой страны по карточным счетам на конец 2023 года перевалили за 1 триллион долларов. Привычка покупать всё в кредит в США сформировалась достаточно давно и активно поддерживается властями. Банки позволяют получить льготный период пользования средствами, а только после этого начисляют проценты. Не все укладываются в условленные сроки, но сами проценты в Америке намного ниже, чем в России. Это позволяет брать в кредит как мелкую электронику и технику, так и массово покупать автомобили, переплачивая за 5 лет небольшую часть от конечной суммы. Даже до начала СВО и объявления санкций российские потребители ничего подобного не видели.