Терпение и внимательность энтузиастов до сих пор вознаграждается интересными находками в игре, вышедшей ещё в конце 2018 года.

Разработчики Red Dead Redemption 2 наполнили свою игру целым рядом пасхалок, одну из которых геймерам удалось найти только сейчас, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на YouTube-канал Strange Man.

Источник фото: PC Gamer/Rockstar Games

В видеоролике объясняется, что на одном из телеграфных столбов энтузиасты заметили символ, изображающий паука, наложив который на карту можно обнаружить восемь мест, где располагаются столбы с паутиной и пером, а в центре находится дерево с паутиной, знаки на которой указывают на север.

Дальнейшее путешествие в северном направлении приведёт к телеграфному столбу, несколько раз выстрелив в который игрок увидит метку, указывающую двигаться на запад, где геймера ждёт ещё один столб — выстрелы в него дают подсказку следовать в Форт Уоллес.

Источник фото: YouTube/Strange Man

В настоящее время энтузиасты застряли именно в нём, пытаясь решить, куда двигаться дальше, и выдвигая ряд теорий, в том числе связанных с гитарами. Откроется ли геймерам тайна загадочной пасхалки, или же разработчики попросту не доработали её — вопрос остаётся открытым.

