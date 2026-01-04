Новинка выполнена в серых тонах

Компания Asus готовится представить свой новый роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 8 (802.11bn), в настоящее время ещё находящегося на стадии доработки, на выставке CES 2026, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/ROG Global

В видеоролике длящемся несколько секунд, Asus показала детали корпуса своего нового маршрутизатора, выполненного в серых тонах, на котором можно заметить эмблему Wi-Fi 8. Отмечается, что данный стандарт всё ещё находится в черновом варианте, тогда как указанная в документе MediaTek дата утверждения финальной версии — сентябрь 2028 года.

В связи с этим возникает ряд вопросов к столь раннему анонсу роутера с поддержкой ещё не готового стандарта Wi-Fi 8 — в частности, пользователи могут заплатить за «сырой» продукт с отсутствием ряда функций, как это было с ранними маршрутизаторами Wi-Fi 7, ограниченными каналом в 160 МГц, тогда как максимум должен был достигать 320 МГц.

Также отмечается, что в ближайшее время вряд ли появится много мобильных устройств, поддерживающих стандарт Wi-Fi 8, поэтому анонс роутера Asus выглядит поспешным.