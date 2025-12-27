Глава компании Fibrebond Грэм Уокер решил оставить о себе после ухода хорошие воспоминания, вознаградив сотрудников приличными суммами, пишет издание People со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Сообщается, что Грэм Уокер покидает пост генерального директора американской компании Fibrebond, занимающейся производством корпусов для электрооборудования, 31 декабря текущего года, после чего компания перейдёт к производителю Eaton. Общая сумма сделки оценивается в 1.7 млрд долларов США.

При этом глава компании позаботился о том, чтобы 15 % выручки от продажи пошли на оплату премий 540 штатным сотрудникам, что соответствует 240 млн долларов. В среднем на каждого работника приходится 443 тысячи долларов, но выплаты будут зависеть от стажа конкретного сотрудника, поэтому те, кто проработал в компании дольше, могут рассчитывать на более высокие бонусы. Выплаты будут происходить в течение пяти последующих лет.

Некоторые сотрудники не поверили, что получат столь крупные суммы, но изменили своё мнение, когда получили первые выплаты. Ряд работников оказался весьма рад неожиданной премии, поблагодарив главу компании. Они рассчитывают потратить полученные деньги для погашения долгов, оплаты учёбы и отпуска, а также на другие цели.